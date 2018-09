Huawei approfondit sa coopération avec Duisbourg afin de transformer le centre industriel de l'Allemagne en une ville intelligente

Huawei et Duisbourg construisent conjointement un écosystème international coopératif et ouvert pour les villes intelligentes

En tant que pôle économique européen de la nouvelle route de la soie, Duisbourg dispose du plus important port fluvial et représente le centre commercial et logistique connectant l'Europe et la Chine. La coopération entre Huawei et Duisbourg repose sur la construction d'un écosystème international ouvert et coopératif. En janvier 2018, Duisbourg et Huawei ont signé un protocole d'entente, annonçant qu'ils travailleront ensemble pour construire une ville numérique de référence, où l'informatique en nuage sera le moteur de son infrastructure d'administration publique électronique, et le réseau constituant le système nerveux de la ville intelligente sera un réseau de l'IdO fonctionnant grâce à la 5G et à d'autres technologies de connexion. Au CEBIT, qui s'est tenu en Allemagne en juin 2018, Huawei et Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) ont signé un accord-cadre sur le « Rhine Cloud » (le nom de marque d'une plateforme en nuage pour la ville intelligente et le service public) et les services Smart City, permettant à Duisbourg de progresser vers son objectif de devenir une ville intelligente.

Lors de sa visite à Shenzhen, la délégation du gouvernement de Duisbourg sera invitée à visiter l'espace d'exposition de Huawei dans son siège. Le hall comprend des démonstrations de mises en œuvre de ville intelligente, des solutions de l'IdO et des réseaux de centres de données en nuage, et démontrera comment ces solutions peuvent aider Duisbourg à réaliser sa vision d'accélérer la transformation de la société et de l'économie. La délégation visitera également le centre de commande du district de Longgang de Shenzhen, que Huawei a aidé à construire, afin de découvrir des applications concrètes de gestion de ville intelligente, comme l'affectation des incidents, la collaboration d'urgence interinstitutions, le suivi des risques, le partage de données, l'assistance à la prise de décision, le contrôle qualité et la visualisation des données.

En outre, la délégation se rendra dans des centres d'expérimentations maintenus par deux partenaires de Huawei, la société de drones intelligents EHang, Inc. et BYD Company Ltd. La délégation dirige le programme pilote d'appareil autonome pour passagers d'EHang, qui est un véhicule de prochaine génération fonctionnant avec la technologie 5G, ainsi que SkyRail, la dernière réalisation de BYD dans le domaine du transport ferroviaire.

À l'avenir, Huawei et ses partenaires fourniront à Duisbourg une expertise et des solutions de pointe dans le domaine de la technologie 5G LTE et les réseaux sans fil à haut débit. Cela favorisera considérablement le développement de Duisbourg dans des domaines tels que les véhicules autonomes, la logistique intelligente et l'industrie 4.0.

Le maire Sören Link a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler avec Huawei pour transformer Duisbourg en une ville intelligente. Nous avons eu beaucoup de projets passionnants pendant le processus de travail avec Huawei qui nous ont inspirés dans notre travail. Duisbourg jouit déjà d'un lien étroit avec la Chine. Grâce à la coopération avec Huawei, ce partenariat avec la Chine se développe d'une façon encore plus forte ».

Yu Dong, président du service des solutions et du marketing industriels de Huawei Enterprise BG a dit : « Il s'agit d'une coopération à long terme axée sur le futur entre Huawei et Duisbourg. Huawei fournit des technologies de plateforme convergentes, novatrices, ouvertes et fiables, nécessaires à la construction de villes intelligentes, ainsi qu'une riche expérience de la construction et des capacités de mise en œuvre localisée qui ont été appliquées dans plus de 120 villes à travers le monde. Nous nous efforçons de transformer Duisbourg en une ville numérique de référence et novatrice en Europe de l'Ouest, améliorer la qualité de vie urbaine, ainsi que renforcer la confiance des citoyens, des entreprises et des investisseurs. Nous visons également à changer Duisbourg en un écosystème de ville intelligente nouveau et ouvert pour les investisseurs mondiaux, les fournisseurs et les partenaires. »

Huawei construit un système nerveux de ville intelligente pour Duisbourg

Au niveau de l'infrastructure se basant sur l'informatique en nuage, le « Rhine Cloud » reposant sur les technologies de Huawei fournit une plateforme de base pour la stratégie en nuage de Duisbourg. Il favorise également l'innovation technique et la mise en œuvre de l'administration publique électronique, des transports, de l'IdO et des communications unifiées, et complète la construction de « Smart Duisburg 1.0 » reposant sur des fondations de type intelligentes.

Au niveau de l'IdO, Duisbourg utilisera les technologies 5G, Wi-Fi et WLAN de Huawei et ses plateformes IdO afin d'atteindre une détection en temps réel des composants de la ville. Un réseau constituant le système nerveux pour la ville intelligente sera construit pour faire progresser les transports, la logistique et la fabrication industrielle, et rendra possibles l'habitat intelligent, la conduite automatisée et les opérations de ville intelligente. Cela contribuera à réaliser la vision « Smart Duisburg 2.0 » reposant sur des expériences intelligentes.

Cette visite favorise également la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Allemagne, mais aussi crée plus d'avantages commerciaux et un espace de coopération plus large pour les entreprises des deux pays.

