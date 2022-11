Huawei assina compromisso global com aliança da ONU para conectar 120 milhões de pessoas que vivem em áreas isoladas

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei acaba de ingressar na Partner2Connect Digital Coalition, aliança multissetorial liderada pela International Telecommunication Union (ITU) e pelo Secretariado Geral da ONU para Cooperação Digital. O compromisso é levar conectividade a quase 120 milhões de pessoas que vivem em áreas remotas em mais de 80 países até 2025.

Liang Hua, presidente da Huawei, anunciou a decisão no Fórum de Sustentabilidade de 2022, Connectivity+: Innovate for Impact, que aconteceu no dia 23 de novembro. O Fórum explorou como a inovação em Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) pode gerar valor comercial e social, e impulsionar a sustentabilidade na nova era da economia digital.

Entre os palestrantes do evento, estavam líderes da ITU e das Nações Unidas, além de ministros de telecomunicações e reguladores de Camboja, Nigéria, Bangladesh e Paquistão, bem como líderes empresariais, parceiros, especialistas e clientes da Huawei na China, na África do Sul, na Bélgica e na Alemanha.

"Claramente, a conectividade por si só não é suficiente. Ela deve ser acessível, o conteúdo deve ser relevante e no idioma local, e os usuários devem ter as habilidades necessárias para aproveitá-la ao máximo", disse o secretário-geral adjunto da ITU, Malcolm Johnson. "Obrigado à Huawei por seu apoio ao Partner2Connect Digital Coalition (P2C) e por seus compromissos P2C nas áreas de conectividade rural e capacitação digital", festejou.

Siddharth Chatterjee, coordenador residente das Nações Unidas na China, falou sobre a importância das "parcerias multissetoriais", como as participações de agentes públicos, do setor privado, da academia e da sociedade civil para diminuir "a realidade preocupante" do abismo digital que exclui um terço da população mundial.

"Nosso mundo precisa urgentemente de cooperação digital para fomentar o potencial transformador da tecnologia, criar novos empregos, aumentar a inclusão financeira, diminuir as diferenças de gênero, estimular o desenvolvimento sustentável e remodelar nosso mundo para ser mais próspero e inclusivo. Agora é a hora de agir", conclamou.

Em seu discurso de abertura, Hua enfatizou que o acesso a uma rede estável é um requisito básico e justo na era digital. Para muitos que permanecem desconectados, o acesso a redes confiáveis marcaria o primeiro passo na transformação de suas vidas.

"A conectividade é mais do que uma ferramenta de comunicação. Juntamente com as tecnologias digitais como a nuvem e a inteligência artificial, a conectividade ajuda a aproximar as pessoas e a dar-lhes acesso a mais informações, conhecimentos e capacidades, e a melhores serviços e oportunidades de negócios. Isso, por sua vez, impulsiona o desenvolvimento social e econômico", afirmou.

Cao Ming, presidente da Huawei Wireless Solution, enfatizou o papel da Huawei neste processo. "Como uma empresa com um amplo portfólio de soluções de TIC, a Huawei integra recursos tecnológicos de infraestrutura, energia, transmissão e antenas para enfrentar as dificuldades da implantação de redes em locais mais remotos, que apresentam transporte restrito, falta de energia e desafios de manutenção", disse.

"Atualizamos continuamente as soluções RuralStar e RuralLink para fornecer cobertura de qualidade em áreas remotas, permitindo que mais pessoas, hospitais comunitários, escolas, governos e pequenas e médias empresas aproveitem ao máximo as mesmas experiências de conectividade de banda larga de alta velocidade disponíveis nas cidades grandes", disse.

As soluções da série RuralStar fornecem conexões para mais de 60 milhões de pessoas em áreas remotas em mais de 70 países.

A construção de redes de fibra óptica de banda larga é outro caminho para a concretização de um serviço de banda larga universal. A Huawei propôs uma solução AirPON inovadora para áreas com baixa densidade populacional. Essa solução reduz o tamanho da infraestrutura, os custos de instalação de fibra óptica e o consumo de energia, ao mesmo tempo em que garante a implantação rápida de redes locais.

Somente na África, a Huawei instalou mais de 250.000 quilômetros de fibra óptica, oferecendo a 30 milhões de residências acesso à banda larga de alta velocidade. As velocidades médias de conexão ultrapassam os 30 Mbit/s, proporcionando uma experiência de rede mais inteligente, rápida e confiável aos usuários.

À medida em que a infraestrutura de TIC evolui, tecnologias inovadoras como nuvem e inteligência artificial permitirão que pessoas em áreas rurais e remotas aproveitem as conveniências de um mundo digital. A Huawei Cloud propôs a estratégia Everything as a Service e disponibilizou mais de 30 anos de experiência técnica em transformação digital por meio de serviços em nuvem. Isso significa o acesso fácil e sustentável aos recursos de infraestrutura digital da Huawei de maneira tão simples quanto o acesso à água e à eletricidade.

Transformação digital, capacitação de talentos digitais e novos modelos de negócios são essenciais para o desenvolvimento de regiões isoladas. A Huawei anunciou que, até 2025, com infraestrutura de TIC aprimorada, a empresa trabalhará com parceiros para permitir que 500 milhões de pessoas desfrutem de serviços financeiros digitais e 500 mil, de educação inclusiva.

No Camboja, o primeiro país parceiro P2C da ITU, a Huawei trabalhará com setores do governo, por meio do Ministério dos Correios e Telecomunicações e universidades, para fornecer 10.000 oportunidades de treinamento para profissionais de TIC nos próximos cinco anos.

A Huawei está comprometida com o desenvolvimento inclusivo. Por meio de sua constante inovação tecnológica, está contribuindo para um maior alcance da digitalização em regiões isoladas, permitindo que populações inteiras desfrutem das facilidades de uma vida digital e promovendo o desenvolvimento equilibrado e igualitário da economia digital global.

