HUAWEI Assistant · TODAY ganha o mundialmente famoso Red Dot Award 2020

Colocada "no extremo esquerdo da tela", HUAWEI Assistant · TODAY é um assistente pessoal embutido no smartphone da HUAWEI que, sem necessidade de download do aplicativo, fornece acesso rápido a vários serviços. Usuários de aparelhos móveis HUAWEI e HONOR simplesmente podem começar a usá-lo com um deslizar diretamente na tela inicial. O assistente inteligente traz um novo nível de desempenho de inteligência, ajudando usuários a achar serviços e informações – quando e onde elas são necessárias. No segundo trimestre de 2020, HUAWEI Assistant · TODAY está tornando a vida de seus 210 milhões de MAUs de 170 países e regiões mais fácil e mais conveniente a cada dia.

De uma perspectiva do design de produto, HUAWEI Assistant · TODAY oferece uma experiência de usuário inteligente e impecável. Ele quebra barreiras entre aplicativos, fornecendo com eficiência e a um toque único, serviços como busca e reconhecimento, acesso rápido, dinâmica inteligente de serviços e recomendações de conteúdo. Ele também aprende as preferências do usuário para oferecer recomendações que tornam a experiência total de usuário mais intuitiva e otimizada.

Com HUAWEI Assistant · TODAY, os usuários sem esforço agora podem buscar qualquer aplicativo, configurações e arquivos em seus smartphones e ao mesmo tempo investigar seu feed de notícias personalizado por itens de interesse. Adicionalmente, um importante recurso de HUAWEI Assistant · TODAY são os cartões inteligentes de serviço que exibem notificações e lembretes com base nas necessidades dos usuários e cenários de uso específicos. Por exemplo, os usuários podem manter-se atualizados a respeito de seu time favorito com o cartão de esportes e, ao mesmo tempo, com base em sua localização, ser lembrados dos principais detalhes da viagem e atualizações de tempo real com o cartão de viagens.

HUAWEI Assistant · TODAY vai continuar a trabalhar para levar mais serviços inteligentes para seus usuários e melhorar seu cotidiano. Para fazer isso, a HUAWEI vai incessantemente otimizar o aperfeiçoamento da experiência de produtos para os usuários, assim oferecendo a cada um deles uma experiência de usuário semelhante a ter um assistente pessoal em suas atividades diárias.

Sobre o Red Dot Design Award: Originado em 1955 na Alemanha, o Red Dot Design Award é um dos três principais prêmios de design do mundo, junto com o iF Design Award (Alemanha) e IDEA International Design Excellence Awards (América). Com mais de 18.000 inscrições, o Red Dot Design Award é internacionalmente consolidado como um dos selos de qualidade para o bom design mais concorridos do mundo. Os vencedores do prêmio são apresentados em anuários, museus e online. Mais informações disponíveis em www.red-dot.de.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229151/HUAWEI_UCD_Center.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229152/HUAWEI_Assistant.jpg

FONTE Huawei

