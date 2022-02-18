Huawei будет поставлять польской R.Power Group инверторы для солнечных панелей

Huawei становится партнером польской R.Power Group по поставке инверторов для солнечных панелей Smart String для реализации проектов в области солнечной энергетики в Польше общей мощностью 390 МВт

ВАРШАВА (Польша), 18 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания R.Power Group, один из крупнейших игроков на польском рынке фотовольтаики, заключила соглашение с компанией Huawei на поставку инверторов для солнечных панелей фотоэлектрической отрасли в целях реализации ряда проектов в области солнечной энергетики в Польше общей мощностью 390 МВт.

Согласно условиям соглашения, Huawei осуществит поставку трех типов фотоэлектрических инверторов общего назначения: SUN2000 215KTL-H0, SUN2000 185KTL-H1 и SUN2000 105KTL-H1. Данные модели предназначены для реализации проектов в сфере солнечной энергетики. Фотоэлектрические солнечные панели с интеллектуальным управлением из серии Smart уже проверены в действии и отличаются высокой эффективностью, низким уровнем отказов оборудования при значительной выходной мощности по сравнению с аналогичными панелями.

R.Power Group выиграла тендер на продажу электроэнергии, выработанной в ходе реализации проектов общей мощностью 390 МВт, во время прошлогоднего аукциона возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Статус ключевого игрока в быстрорастущей фотоэлектрической отрасли в Польше — это большая честь для нас. Своим успехом мы во многом обязаны новейшему оборудованию и уровню сервиса. Для реализации наших проектов мы выбираем лидеров рынка — зарубежных, например, компанию Huawei, которая поставит нам инверторы, и польских, например, компанию Nomad Electric, которая будет руководить строительством, эксплуатацией и техобслуживанием установок», — заявил председатель правления R.Power Group Пшемек Пьета (Przemek Pieta).

«На протяжении многих лет мы работали с компанией R.Power над реализацией проектов в сфере солнечной энергетики на польском рынке, который славится строгими требованиями. Солнечные фермы, построенные компанией R.Power, будут ежегодно генерировать сотни гигаватт-часов электроэнергии, тем самым способствуя более быстрому переходу Польши к низкоуглеродной экономике. Разработки компании Huawei в области фотовольтаики, в частности, серия Smart, становятся все популярнее среди польских компаний, а также по всему миру», — отметил менеджер по развитию бизнеса Huawei Digital Power Мацей Бонкала (Maciej Bąkała).

Компания Huawei разрабатывает инверторы для солнечных панелей SUN2000 с 2013 года, постоянно совершенствуя их. Компания стала первопроходцем рынка, выпустив двусторонние модули и системы слежения за Солнцем. Huawei широко применяет алгоритмы на базе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ) для удаленной диагностики и снижения риска возгорания. Компания Huawei — признанный лидер в области внедрения технологий искусственного интеллекта в фотовольтаике, примерами чего могут служить такие решения, как выключатель цепи дугового короткого замыкания (AFCI) и интеллектуальная диагностика вольт-амперных характеристик (Smart I-V Curve Diagnosis), использование которых предоставляет клиентам более долгосрочные преимущества. Помимо этого, разработки компании Huawei обеспечивают интеллектуальное управление фотоэлектрической электростанцией за счет точного сбора и анализа данных.

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