Huawei a été choisi par R.Power Group pour fournir des onduleurs de chaîne intelligents pour un portefeuille solaire de 390 MWp en Pologne

VARSOVIE, Pologne, 18 février 2022 /PRNewswire/ -- Huawei a récemment été choisi par R.Power Group, l'un des plus grands acteurs du marché photovoltaïque polonais, pour fournir 390 MWp de ses onduleurs de chaîne intelligents hauts de gamme pour de nombreux projets solaires à l'échelle des services publics en Pologne.

Selon le contrat, trois types d'onduleurs photovoltaïques de Huawei (SUN2000 215KTL-H0, SUN2000 185KTL-H1 et SUN2000 105KTL-H1) seront utilisés pour maximiser les performances d'un portefeuille de projets solaires de 390 MW. Les performances éprouvées sur le terrain, telles que le haut rendement, le faible taux de défaillance et les rendements énergétiques élevés, donnent à la solution Huawei Smart PV un avantage sur les autres solutions standard.

Le groupe R.Power a obtenu le contrat de vente de l'électricité produite par le portefeuille de projets de 390 MWp lors de la vente aux enchères des sources d'énergie renouvelables (SER) réalisée au cours des douze derniers mois.

« Nous sommes honorés d'être un acteur clé de l'industrie photovoltaïque polonaise en pleine croissance. Notre succès est largement attribué à la qualité supérieure des équipements et des services que nous fournissons. Dans la mise en œuvre de nos projets, nous coopérons généralement avec les leaders du secteur, qu'ils soient étrangers, comme Huawei, qui nous fournira des onduleurs, ou polonais, comme Nomad Electric, une société qui sera responsable de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des centrales », a déclaré Przemek Pieta, président du conseil d'administration du groupe R.Power.

« Nous travaillons depuis de nombreuses années en collaboration avec R.Power pour mettre en œuvre des projets solaires à l'échelle des services publics sur le marché polonais exigeant. Ces parcs solaires construits par R.Power fourniront des centaines de gigawattheures d'électricité par an, accélérant ainsi la transition de la Pologne vers une économie à faible émission de carbone. Huawei est connu pour ses solutions Smart PV de pointe et nous sommes heureux qu'elles soient appréciées par de plus en plus de clients en Pologne et dans le monde », a commenté Maciej Bąkała, directeur du développement commercial chez Huawei Digital Power.

Huawei développe les onduleurs solaires de la série SUN2000 depuis 2013, les améliorant continuellement. L'entreprise a été la première au monde à prendre en charge les modules bi-faciales et les systèmes de suivi solaire, et à utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA) pour les diagnostics à distance et la réduction des risques d'incendie. Aujourd'hui, Huawei est leader dans la mise en œuvre des technologies d'IA dans le secteur photovoltaïque, notamment l'AFCI et le Smart I-V Curve Diagnosis, aidant ainsi les clients à obtenir des avantages à plus long terme. De plus, les solutions de Huawei permettent une gestion intelligente d'une centrale photovoltaïque grâce à une collecte et une analyse précises des données.

SOURCE Huawei