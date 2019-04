HUAWEI CLOUD assina memorandos de entendimento com várias empresas na Cúpula de Cingapura, aliando-se a parceiras para lançar inovações de nuvem + inteligência artificial

Na cúpula, a HUAWEI CLOUD assinou contratos individuais com a operadora tailandesa CAT, a Kingsoft Office, a provedora da plataforma de serviços de publicidade e análise móveis Mobvista, a provedora de serviços de gerenciamento de dados empresariais Veritas, a empresa de tecnologia de dados acionados por IA ADVANCE.AI e a 2D Fire (provedora de solução de informatização para o setor de A&B varejista), para se adaptarem às crescentes demandas por desenvolvimento de negócios no mercado da Ásia-Pacífico.

A HUAWEI CLOUD e a Veritas estão cooperando em proteção de dados. O diretor sênior de Canais e Alianças da Veritas Technologies para a região da Ásia-Pacífico e Japão, Gary Sievers, disse que a HUAWEI CLOUD fornece a seus clientes agilidade e segurança, ao mesmo tempo que reduz custos.

O gerente-geral da ADVANCE.AI Guardian, Zhang Qiang, declarou: "Estamos ansiosos para iniciar a cooperação estratégica com a HUAWEI CLOUD. As duas partes irão se complementar em termos de tecnologia, recursos do setor e promoção de marcas". Ao alavancar as poderosas vantagens de recursos e capacidades de serviço da Huawei, a ADVANCE.AI fornece soluções inteligentes a organizações de todos os tipos, de forma que os clientes podem inserir rapidamente inteligência em seus perfis digitais.

O presidente da HUAWEI CLOUD para a região da Ásia-Pacífico, Roben Wang, disse: "As organizações que fecharam contratos conosco hoje são líderes e pioneiras em seus respectivos setores. A HUAWEI CLOUD continuará a trabalhar com elas para desenvolver soluções voltadas para o mercado da Ásia-Pacífico, servindo setores verticais. Com cerca de 20 anos de desenvolvimento na região da Ásia-Pacífico, a Huawei tem equipes de serviço e ecossistemas locais excelentes, o que dá à HUAWEI CLOUD a vantagem em suporte técnico e garantia de SLA. Os recursos de nuvem, IA e rede 5G da Huawei são combinados para ajudar Cingapura e outros países da região da Ásia-Pacífico a implementar suas estratégias de país inteligente e estratégias digitais, construindo pontes entre empreendimentos locais e no exterior e protegendo a globalização de seus negócios".

Colaboração com parceiras para expor as últimas soluções de nuvem e IA

A HUAWEI está expondo seus últimos produtos e soluções. O departamento de nuvem está apresentando soluções conjuntas e práticas de casos nos setores de Cidade Inteligente, Internet, pan-financeiro, gerenciamento de câmpus, logística e varejo, com parceiras importantes como o 9F Group, a Yonyou, a Esri, a YITU, a F5, a Veritas, a Cloud Pick, a Deepcam e a Zuolin. Junto com as parceiras, a HUAWEI CLOUD fornece serviços líderes do setor de computação em nuvem e inteligência artificial.

Na cúpula, a Huawei expôs uma grande variedade de produtos de vanguarda, incluindo chips, componentes de aceleração inteligentes, servidores inteligentes, servidores ARM, plataformas de computação de IA e centro de dados móvel (MDC – mobile data center). A empresa também forneceu, durante o evento, uma experiência de seu sistema de reconhecimento facial de alta precisão, software de gerenciamento de servidor inteligente e plataforma de desenvolvimento de IA. Os produtos expostos incluíram o gabinete de resfriamento líquido completo, servidores inteligentes FusionServer Pro, servidores TaiShan ARM, plataforma de computação de IA Atlas (200/300/500), componentes de aceleração inteligentes (SSDs e iNICs), chip de IA de alto desempenho Ascend 310 desenvolvido pela Huawei e chip ARM de alto desempenho Kunpeng 920.

A HUAWEI CLOUD apresentou dois serviços de OCR no evento. O serviço de OCR Batch da HUAWEI CLOUD digitaliza automaticamente arquivos em lotes (batches), melhorando grandemente a eficiência da empresa em cenários tais como os de reembolso financeiro e de entrada de dados de arquivo. O serviço de OCR dá suporte à identificação de certificados tais como carteiras de identidade, carteiras de motorista e passaportes, em diversos idiomas do Sudeste Asiático. Com uma precisão de reconhecimento de mais de 99% dos caracteres tailandeses e birmaneses, o pessoal pode economizar uma grande quantidade de tempo, o que torna a ferramenta um acréscimo bem-vindo ao perfil da empresa.

No campo pan-financeiro, a HUAWEI CLOUD, junto com o 9F Group, a Insurgrab e a F5, expôs serviços tais como produtos de dados financeiros, mecanismos de controle de riscos e utilitários de seguro da Internet. Essas inovações fornecem soluções multidimensionais e alavancam as tecnologias de computação em nuvem e de IA, para oferecer os upgrades necessários ao setor financeiro, redefinindo os serviços financeiros com o utilitário de IA.

No campo de varejo, a HUAWEI CLOUD e a Deepcam, a ZBJ e a Cloud Pick exibiram soluções de IA específicas para o varejo. A HUAWEI CLOUD e a Cloud Pick demonstraram essas soluções como uma solução de loja sem pessoal e sem caixas, bem como de pagamento móvel. Com os recursos de tecnologias de IA e de nuvem, as empresas varejistas podem desenvolver rapidamente suas soluções de varejo inteligente, centrado na experiência do consumidor, ao mesmo tempo que reduzem custos e aumentam a eficiência. As soluções também fornecem escolhas diversificadas e experiências de compra mais inteligentes aos consumidores. No domínio de câmpus, a HUAWEI CLOUD e a YITU demonstraram a solução de empregado do câmpus inteligente e gerenciamento de visitantes. A Huawei, junto com a Zuolin e a Closeli, apresentaram uma solução de vídeo-vigilância residencial.

No campo da Internet, a HUAWEI CLOUD trabalhou com a Bamboo System Tech e a ULearning Technology International para demonstrar a plataforma de nuvem que combina aprendizado, ensino e treinamento on-line. No campo de administração urbana, a HUAWEI CLOUD demonstrou seu Traffic Intelligent Twins.

Na área de laboratório prático (Hands-on Lab), desenvolvedores experimentaram a rapidez com que podem pré-processar, rotular, treinar, desenvolver e implementar modelos de dados no ModelArts, uma plataforma completa de desenvolvimento de IA da HUAWEI CLOUD. Os desenvolvedores ficaram surpresos com a velocidade com que podem inovar com essa plataforma inovadora. Um veículo guiado automaticamente, preparado por estudantes da Universidade Jiaotong de Xangai para usar a plataforma ModelArts, também foi apresentado. Após a adoção da plataforma, o carro foi capaz de identificar coisas no ambiente, como semáforos, obstáculos e faixas e, ainda, foi capaz de seguir objetivos específicos. Os desenvolvedores podem usar a HUAWEI CLOUD até mesmo para configurar uma aplicação de base de dados em nuvem, em apenas um minuto.

Durante o evento, sessões paralelas, centradas em finanças inteligentes, inovações da Internet e desenvolvimentos de IA, foram realizadas para facilitar o compartilhamento de informações entre a Huawei, clientes e parceiros sobre as últimas aplicações e práticas de projetos.

