Huawei Cloud finalista del Premio Franz Edelman

SHENZHEN, China, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El 17 de enero de 2023 se anunciaron los seis finalistas del Concurso Franz Edelman. Entre ellos se encuentra Huawei Cloud, que destaca entre la competencia por su tecnología pionera de programación de recursos en la nube y su excelente rendimiento en el mercado. El Premio Franz Edelman lo concede anualmente el Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) para reconocer los logros en las ciencias de la gestión. Huawei Cloud es la primera empresa de computación en la nube preseleccionada por su tecnología de programación en los últimos 50 años.

Cómo maximizar la utilización de los recursos cloud sin comprometer la calidad del servicio sigue siendo una cuestión crítica pero desafiante para la industria cloud. La tecnología de programación de recursos cloud de Huawei Cloud, líder en la industria, ofrece una solución que aumenta la utilización de los recursos de red multimedia en más de un 30 % gracias a sus innovadores algoritmos. La mejora de la calidad del servicio (QoS) se ha traducido en un crecimiento del negocio de livestreaming diez veces mayor en los últimos dos años.

Los mejores científicos y algoritmos innovadores para resolver los problemas de la industria

Huawei Cloud asignó a 39 científicos de 16 centros de investigación dentro y fuera de China para llevar a cabo investigaciones sobre la programación de recursos en la nube. Yuan Xiaoming, científico jefe del Laboratorio de Innovación de Algoritmos de Huawei Cloud, colaboró con expertos en el campo del livestreaming para trabajar en la maximización de la utilización de recursos y garantizar la calidad del servicio bajo facturación por ancho de banda del percentil 95. Los científicos desarrollaron algoritmos para problemas offline y online, respectivamente. Durante el proceso de resolución de problemas, se encontraron con dos dificultades:

En primer lugar, debido a que la función de costes del modelo matemático no es convexa ni suave, minimizar el coste de la facturación con el percentil 95 del ancho de banda es difícil. En segundo lugar, Huawei Cloud Live incluye más de 2.800 nodos de borde. Esto significa que hay 120.000 millones de variables binarias y continuas en los modelos matemáticos correspondientes.

Además, es difícil desarrollar un algoritmo capaz de proporcionar un esquema de programación preciso en milisegundos en escenarios reales de programación de redes de medios.

Para describir con precisión estos problemas, los expertos construyeron una serie de modelos de programación matemática, que proporcionan un paradigma para futuras investigaciones. Los expertos también analizaron en profundidad la estructura y las características matemáticas de los modelos. Dividieron los problemas en subproblemas, para los que se desarrollaron algoritmos que combinan una fácil resolución e implementación de los problemas con una alta eficiencia y estabilidad. Los resultados de los experimentos numéricos muestran que estos algoritmos mejoran la utilización de la red de medios en más de un 30%, y también proporcionan mejores indicadores de calidad de servicio, como una mayor tasa de éxito en la extracción de secuencias, una congelación de secuencias más corta en 100 segundos y menos tiempo necesario antes de reproducir la primera secuencia.

Huawei Cloud también lleva muchos otros aspectos de la programación a nuevas cotas, como por ejemplo a través de su algoritmo MKSP de camino más corto líder en la industria y su colaboración con la red troncal de Huawei (una característica única en la industria) y los servicios cloud avanzados. La investigación relacionada con la programación ha dado lugar a 30 patentes y 6 artículos de investigación.

El sistema de programación de redes multimedia de Huawei Cloud impulsa el crecimiento del livestreaming

Las principales plataformas de retransmisión en directo de China, como Douyu e Huya, han adoptado el sistema de programación de redes multimedia de Huawei Cloud, que resuelve los problemas que durante tanto tiempo han afectado al sector. Huawei Cloud ha desarrollado un modelo de tráfico de red y un esquema de programación que tiene en cuenta las fluctuaciones del tráfico para garantizar la retransmisión en directo de eventos clave sin problemas. Con Huawei Cloud, se han retransmitido en directo con éxito más de 60 eventos deportivos internacionales. La solución de retransmisión en directo de Huawei Cloud cuenta con una calidad de servicio líder en el sector, que incluye una tasa de éxito del 100% en la extracción de secuencias, una latencia de extremo a extremo de 2 a 3 segundos, una latencia inferior a 800 milisegundos gracias a Low Latency Live y una reproducción de vídeo en directo que comienza en cuestión de segundos sin congelación de fotogramas. La cantidad de recursos multimedia proporcionados por Huawei Cloud para las principales plataformas de retransmisión en directo de China se ha multiplicado por 10 en los últimos dos años.

Adhiriéndose a la estrategia de Todo como Servicio, Huawei Cloud aprovechará su tecnología de programación de vanguardia para crear más valor para sectores como la energía, el transporte, la logística y el comercio minorista.

