HUAWEI CLOUD ganha terreno em mercados globais com nuvem + IA + 5G + IoT

Na HUAWEI CONNECT 2019, Edward Deng, presidente de mercado global da HUAWEI CLOUD, disse: "A convergência de nuvem+IA+5G+IoT cria uma proposição de valor dramaticamente nova. Nós definimos esta combinação de tecnologias e as mudanças que a acompanham como a 'nova confluência'. Esta nova fusão cria novas experiências, aplicações e industrias, permitindo que todas as coisas que não eram suficientemente boas, impossíveis de realizar ou inimagináveis no passado sejam realizadas, portanto, fornecendo valor social revolucionário".