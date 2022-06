Huawei Cloud lança estratégia de Internet para América Latina

Para Infrastructure as a Service, a Huawei Cloud e seus parceiros operam 65 zonas de disponibilidade em 27 regiões geográficas, atendendo a mais de 170 países e regiões. Atualmente, a Huawei Cloud opera três regiões principais no Chile, Brasil e México, duas regiões de países na Argentina e Peru, e um total de oito AZs na América Latina. A Huawei Cloud é a provedora de serviços de maior número de nós na América Latina e serviços estáveis, eficientes e de baixa latência.

Para Technology as a Service, a Huawei Cloud lançou mais de 220 serviços em nuvem e soluções 210 em todo o mundo, atendendo clientes, parceiros e desenvolvedores em todos os setores. Na América Latina, a Huawei Cloud se concentra em serviços nativos da nuvem e inteligência de dados. Ela oferece produtos e serviços como K8s, DevOps, nativos da nuvem e GaussDB, bem como ModelArts Pro, uma plataforma completa de desenvolvimento de IA que suporta aprendizado de máquina, treinamento e inferência.

Para Expertise as a Service, a Huawei Cloud mergulha mais fundo em setores como fintech, comércio eletrônico, logística, multimídia de entretenimento e instrução on-line. A Huawei Cloud também compartilha sua experiência de sucesso e melhores práticas do setor de Internet da China. Isso ajuda as empresas locais a aprenderem com a jornada da China para crescer mais rapidamente com a Huawei Cloud.

Em 2022, a Huawei Cloud aprofundará a colaboração nuvem a nuvem. A empresa fará parceria com empresas de Internet em recursos, operações, promoção comercial e frentes de conteúdo. A sinergia entre nuvens ajudará as empresas de Internet a atingir novos patamares, ao mesmo tempo em que oferecerá aos pequenos empreendimentos uma vantagem em sua jornada na nuvem e inovação ágil para um maior sucesso.

Fernando Liu, presidente da Huawei Cloud Latin America, anunciou a estratégia de Internet da Huawei Cloud na América Latina. Ele declarou que, no futuro, o crescimento do setor de Internet na América Latina será impulsionado pelos setores de fintech, ensino on-line, comércio eletrônico e entretenimento. "A educação é a pedra angular da sociedade e cultiva talentos de vários setores. O comércio eletrônico e o entretenimento são dois grandes impulsionadores do crescimento econômico na América Latina. Além disso, a fintech se tornou o motor desses setores emergentes, tornando o consumo pessoal e as transações comerciais mais convenientes.

Fernando Liu resumiu a estratégia da Huawei Cloud na América Latina em uma fórmula sugestiva – e * FE3, onde Everything as a Service capacita os setores de fintech, entertainment (Entretenimento), ecommerce (Comércio Eletrônico) e education (Educação). A Huawei Cloud avançará para navegar por um novo crescimento e trabalhar para contribuir para um setor de Internet próspero na região.

Atualmente, a Huawei Cloud é uma das cinco principais nuvens do mundo. Sua participação de mercado está em segundo lugar na China e em quarto lugar na América Latina. Além disso, como uma das nuvens de crescimento mais rápido na América Latina, a Huawei Cloud viu um aumento de 103% nos clientes e um aumento de 91% em parceiros na América Latina em 2021.

Em 2022, a Huawei Cloud continuará a aumentar o investimento para facilitar o novo crescimento das empresas locais de Internet e oferecer melhores tecnologias e serviços aos clientes, ampliando sua busca de oferecer tudo como um serviço na América Latina, para a América Latina.

Para mais detalhes, acesse o site oficial do COMPASS em https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/about/miniset/cdie.html.

