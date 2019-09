HUAWEI CLOUD lança serviços agregados de inteligência empresarial e gêmeos industriais inteligentes

Quatro chaves para uma exitosa implementação da IA

Investidores globais estão entusiasmados com a IA. No ano passado, a Huawei propôs três cenários principais de IA: trabalho repetitivo e de grande volume, experiência de especialista e colaboração de múltiplos domínios. Até aqui, a HUAWEI CLOUD Enterprise Intelligence foi aplicada com sucesso em mais de 500 projetos de 10 setores, entre eles, gestão urbana, produção, saúde, automobilístico, campus e internet.

O Sr. Zheng também comentou que "para implementar a IA com sucesso, devemos coordenar quatro papeis principais: cenários comerciais claros, ISVs/SIs, dispositivos/processos e plataformas de IA".

1. Cenários comerciais claros. Referem-se a limites e objetivos bem definidos, cenários de circuito (loop) fechado e suficiência de dados. Por exemplo, Sanlian Hope, uma provedora chinesa de tecnologia de fibra sintética, inspeciona filamentos visualmente. Os trabalhadores foram somente capazes de inspecionar os últimos 100 metros de cada carretel, o que levava a prováveis problemas de garantia de qualidade. Desde 2018, a Sanlian Hope trabalha com a HUAWEI CLOUD para usar a IA, com o objetivo de melhorar a inspeção da qualidade das fibras sintéticas. Agora eles podem inspecionar a qualidade de cada carretel.

2. Pronta disponibilização de potência computacional. Atualmente, a potência de computador é insuficiente, cara e difícil de obter. A HUAWEI CLOUD agora oferece o serviço agregado de inteligência empresarial (EI Cluster Service) mais rápido do mundo, sustentado por Atlas 900, para oferecer aos desenvolvedores potência computacional suficiente e econômica. Este serviço agregado de inteligência empresarial consiste de milhares de processadores Ascend 910, e pode concluir o treinamento ResNet-50 no ImageNet no prazo de apenas 59,8 segundos, 15% mais rápido do que seu concorrente. Diferente do hardware tradicional, o serviço agregado de inteligência empresarial pode ser instantaneamente aprovisionado para oferecer potencia computacional flexivelmente escalável, para atender a demandas crescentes.

3. Serviços de IA que melhoram continuamente. Na era da IA, a construção de um sistema online, de circuito (loop) fechado é essencial.

4. Sintonia perfeita de organização e talento. O talento, a organização e os processos devem ser bem combinados, para mais bem servir às pessoas. O Aeroporto de Shenzhen trabalha com a HUAWEI CLOUD para construir um sistema inteligente de localização da posição de aeronaves. O sistema libera operadores de tarefas repetitivas, aprendendo regras e analisando valiosas experiências passadas. O uso de ônibus Shuttle foi reduzido enquanto a taxa de ancoragem de voo aumentou, melhorando a experiência de viagem do passageiro.

Gêmeos Inteligentes Industriais da HUAWEI CLOUD, um novo mecanismo para a inteligência industrial

A HUAWEI CLOUD oficialmente lançou os Gêmeos Inteligentes Industriais (Industrial Intelligence Twins) para o setor de produção. Como um novo mecanismo para a transformação inteligente da indústria, ele aplica várias tecnologias, a exemplo do mecanismo inteligente de reconhecimento sustentado por gráficos, mecanismo inteligente de previsão baseada em modelo de IA e mecanismo de otimização da tomada de decisões.

Os Gêmeos Inteligentes Industriais (Industrial Intelligent Twins) da HUAWEI CLOUD foram aplicados em diversas áreas, a exemplo de energia, mineração, energia elétrica, cimento e fibras químicas. Por exemplo, a HUAWEI CLOUD cooperou com a China National Petroleum Corporation (CNPC) para usar o mecanismo de reconhecimento inteligente para ajudar a identificar reservas de hidrocarbonetos, acelerando a identificação em 70%. A HUAWEI CLOUD trabalha com o Golden Stone Group usando o mecanismo inteligente de otimização para melhorar a mescla de carvão e a precisão da previsão da qualidade do coque – para acima de 95%. Com isto, a empresa economizou CNY 10 por tonelada de coque.

