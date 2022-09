Huawei Cloud przedstawia program „Go Cloud, Go Global" w celu wspierania ekosystemu innowacji

BANGKOK, 19 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Konferencja HUAWEI CONNECT 2022 rozpoczęła się dziś w Bangkoku. Ken Hu, prezes Huawei, wygłosił przemówienie przewodnie „Uwolnienie cyfryzacji". Zhang Ping'an, dyrektor generalny Huawei Cloud, zaprezentował plany uruchomienia nowych regionów w Indonezji i Irlandii, przedstawił plan ekosystemu „Go Cloud, Go Global" i potwierdził zobowiązanie do realizacji idei „Wszystko jako usługa". Jacqueline Shi, prezes globalnego marketingu i sprzedaży Huawei Cloud, powiedziała, że Huawei Cloud wprowadzi na całym świecie ponad 15 innowacji, obejmujących technologie cloud native, rozwój sztucznej inteligencji, zarządzanie danymi, treści cyfrowe, rozwój oprogramowania oraz MacroVerse aPaaS.

Zdaniem Kena Hu organizacje powinny wykorzystać chmurę do skokowego rozwoju, inteligentna technologia cyfrowa bowiem to przyszłość. Huawei Cloud zintegrował ponad 240 usług i ponad 50 tys. API, aby wprowadzić do chmury najnowsze technologie i narzędzia rozwoju sztucznej inteligencji, tworzenia aplikacji i big data. Innowacyjność i specjalistyczna wiedza Huawei Cloud pomoże większej liczbie organizacji szybciej i skuteczniej przechodzić na chmurę.

Huawei Cloud dąży do zbudowania jednej uniwersalnej sieci, która umożliwia dostęp do usług w Huawei Cloud w ciągu 50 milisekund z każdego miejsca na świecie. Przedsiębiorstwa nie będą już musiały budować własnych centrów danych. Huawei Cloud rozpocznie działalność w nowych regionach w Indonezji i Irlandii. Do końca tego roku Huawei Cloud rozwinie 29 regionów i 75 stref dostępności (AZs) obejmujących ponad 170 krajów i regionów.

Zhang Ping'an przedstawił również plan „Go Cloud, Go Global". Koncentrując się na rozwiązaniu „Wszystko jako usługa", Huawei Cloud będzie dzielić się swoim specjalistycznym doświadczeniem zdobytym podczas świadczenia usług dla ponad 170 krajów i regionów, a także wiedzą na temat firm i branż w głównych regionach, oraz wnosić swoje technologie i rozwiązania do globalnego ekosystemu. Takie działania przyczynią się do lepszego wykorzystania chmury przez więcej przedsiębiorstw i skuteczniejszego wejścia na rynek globalny.

Huawei Cloud kieruje się zasadą „lokalnie, dla miejscowych" w budowaniu międzynarodowego ekosystemu cyfrowego. W ciągu najbliższych trzech lat Huawei Cloud zapewni wsparcie dla co najmniej 10 tys. obiecujących startupów na całym świecie, w tym optymalizację kosztów, wsparcie techniczne, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i inne zasoby biznesowe. Do programu dla startupów w chmurze Huawei Cloud przystąpiło ponad 120 przedsiębiorstw z regionu Azji i Pacyfiku.

Huawei doskonali również wiodącą w branży platformę do wprowadzania innowacji w chmurze. W swoim wystąpieniu Jacqueline Shi przedstawiła 15 innowacyjnych usług Huawei Cloud, w tym CCE Turbo, Ubiquitous Cloud Native Service (UCS), Pangu wave model, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck i CloudTest, KooMessage, KooSearch i KooGallery.

Wybiegając w przyszłość, Huawei Cloud będzie nadal wspierać przemysł poprzez infrastrukturę jako usługę, technologię jako usługę i wiedzę specjalistyczną jako usługę, aby rozwinąć cyfryzację dzięki funkcji „Wszystko jako usługa" i zbudować fundamenty chmury dla inteligentnego świata.

SOURCE HC2022