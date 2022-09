Huawei Cloud presenta el plan "Go Cloud, Go Global" para promover el ecosistema de innovación

BANGKOK, 19 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy ha comenzado en Bangkok HUAWEI CONNECT 2022. Ken Hu, presidente rotatorio de Huawei, pronunció un discurso de apertura, Unleash Digital. Zhang Ping'an, consejero delegado de Huawei Cloud, anunció planes para lanzar nuevas regiones en Indonesia e Irlanda, desveló el plan de ecosistema "Go Cloud, Go Global" y reafirmó el compromiso con Everything as a Service. Jacqueline Shi, presidenta del Servicio Global de Marketing y Ventas de Huawei Cloud, explicó que Huawei Cloud lanzará más de 15 innovaciones a nivel global, que abarcan la nube nativa, el desarrollo de IA, el gobierno de datos, el contenido digital, el desarrollo de software y MacroVerse aPaaS.

Según explicó Ken Hu, las organizaciones deberían adoptar la nube para dar un salto en el desarrollo, ya que la tecnología digital inteligente es el futuro. Huawei Cloud ha integrado más de 240 servicios y más de 50.000 APIs con el objetivo de llevar a la nube las últimas tecnologías y herramientas de desarrollo de IA, desarrollo de aplicaciones y big data. La innovación y la experiencia de Huawei Cloud ayudarán a que cada vez sean más organizaciones las que se suban a la nube más rápido y mejor.

Huawei Cloud se ha comprometido a construir una red global, que permite acceder a los servicios de Huawei Cloud en 50 milisegundos desde cualquier parte del mundo. Las empresas ya no tendrán que construir sus propios centros de datos. Huawei Cloud lanzará nuevas regiones en Indonesia e Irlanda. A finales de este año, Huawei Cloud habrá desplegado 29 regiones y 75 zonas de disponibilidad (AZ) que darán cobertura a más de 170 países y regiones.

Zhang Ping'an también presentó el plan "Go Cloud, Go Global". Con un enfoque en Everything as a Service, Huawei Cloud compartirá su experiencia localizada adquirida en los servicios para más de 170 países y regiones, así como el conocimiento de los negocios e industrias en las principales regiones, y contribuirá con sus tecnologías y soluciones a un ecosistema global. Este esfuerzo ayudará a que más empresas utilicen mejor la nube y se globalicen con más éxito.

Huawei Cloud se adhiere al enfoque "por lo local, para lo local" para construir un ecosistema digital global. Durante los próximos tres años, Huawei Cloud proporcionará apoyo a al menos 10.000 prometedoras empresas emergentes de todo el mundo, con un apoyo que incluye la optimización de costes, soporte técnico, formación empresarial y otros recursos de negocio. Más de 120 empresas de la región de Asia-Pacífico se han unido al Programa de empresas emergentes de Huawei Cloud.

Huawei también está perfeccionando la plataforma líder del sector para las innovaciones en la nube. En su discurso, Jacqueline Shi presentó 15 servicios innovadores en la nube de Huawei, como CCE Turbo, Ubiquitous Cloud Native Service (UCS), Pangu wave model, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck y CloudTest, KooMessage, KooSearch y KooGallery.

De cara al futuro, Huawei Cloud continuará habilitando a las industrias a través de la Infraestructura como Servicio, la Tecnología como Servicio y la Experiencia como Servicio, para dar rienda suelta a lo digital con Todo como Servicio y construir la base de la nube para un mundo inteligente.

