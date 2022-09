Huawei Cloud dévoile son plan « Go Cloud, Go Global » pour promouvoir un écosystème de l'innovation

BANGKOK, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2022 a commencé aujourd'hui à Bangkok. Ken Hu, président par rotation de Huawei, a prononcé à cette occasion un discours liminaire intitulé Unleash Digital. Zhang Ping'an, PDG de Huawei Cloud, a annoncé que la société a l'intention de lancer ses produits dans de nouvelles régions, à savoir l'Indonésie et l'Irlande. En outre, il a dévoilé le plan d'écosystème « Go Cloud, Go Global » et a réaffirmé son engagement envers le concept Tout en tant que service. Jacqueline Shi, présidente du service mondial de marketing et de vente de Huawei Cloud, a déclaré que Huawei Cloud lancera plus de 15 innovations mondialement, liées notamment au cloud natif, au développement d'IA, à la gouvernance des données, au contenu numérique, au développement de logiciels et à MacroVerse aPaaS.

Selon Ken Hu, les technologies numériques intelligentes sont le futur et les organisations devraient donc adopter le cloud pour faire un bond en avant. Huawei Cloud a intégré plus de 240 services et plus de 50 000 API pour déployer dans le cloud les derniers outils de développement ainsi que les dernières technologies en matière d'IA, de développement d'applications et de big data. L'innovation et l'expertise de Huawei Cloud aideront un plus grand nombre d'organisations à passer au cloud plus rapidement et plus efficacement.

Huawei Cloud est engagée à construire un réseau mondial qui rend les services Huawei Cloud accessibles en 50 millisecondes ou moins, depuis n'importe quel lieu dans le monde. Ainsi, les entreprises n'auront plus besoin de construire leurs propres centres de données. Huawei Cloud lancera ses solutions dans de nouvelles régions : l'Indonésie et l'Irlande. D'ici la fin de l'année, Huawei Cloud aura déployé 29 régions et 75 zones de disponibilité (AZ), rendant ses solutions disponibles dans plus de 170 pays et régions.

En outre, Zhang Ping'an a publié le plan « Go Cloud, Go Global ». Tout en mettant l'accent sur le concept Tout comme un service, Huawei Cloud partagera l'expérience localisée qu'elle a acquise en offrant ses services dans plus de 170 pays et régions. La société présentera également des informations sur les entreprises et les industries dans les grandes régions, et apportera ses technologies et solutions à un écosystème mondial. Un tel effort aidera un plus grand nombre d'entreprises à mieux utiliser le cloud et à s'internationaliser plus efficacement.

Huawei Cloud construit un écosystème numérique mondial conçu « par les locaux, pour les locaux ». Au cours des trois prochaines années, Huawei Cloud fournira un soutien à au moins 10 000 startups prometteuses du monde entier. Ce soutien prendra la forme d'une optimisation des coûts, d'une aide technique, d'une formation à l'entrepreneuriat et de la fourniture d'autres ressources commerciales. Plus de 120 entreprises d'Asie-Pacifique ont rejoint le programme Huawei Cloud Startup Program.

Parallèlement, Huawei perfectionne sa plateforme de premier rang dédiée aux innovations sur le cloud. Dans son discours, Jacqueline Shi a présenté 15 services Huawei Cloud innovants, dont CCE Turbo, Ubiquitous Cloud Native Service (UCS), Pangu wave model, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck et CloudTest, KooMessage, KooSearch et KooGallery.

À l'avenir, Huawei Cloud continuera de soutenir les industries par le biais de l'infrastructure en tant que service, de la technologie en tant que service et de l'expertise en tant que service, en vue de libérer le potentiel du numérique à l'aide du concept Tout en tant que service et de construire les bases du cloud pour un monde intelligent.

SOURCE HC2022