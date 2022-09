Huawei Cloud se compromete a desenvolver ecossistema global de startups para viabilizar dez mil startups de alto potencial em três anos

SHENZHEN, China, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, no Encontro Global de Fundadores de Startups da Huawei Cloud, realizada em Shenzhen, a Huawei Cloud anunciou seu compromisso de desenvolver um ecossistema global de startups e três iniciativas importantes para acelerar o crescimento das startups: uma plataforma de nuvem inovadora, programas de aceleração de startups e recursos comerciais. Juntamente com vários investidores de risco veteranos, a empresa também anunciou o Huawei Cloud Accelerator, um programa que visa capacitar startups em todos os estágios de seus ciclos de vida.

Zhang Ping'an anunciando a estratégia global do ecossistema de startups da Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

Em seu discurso no encontro, Zhang Ping'an, vice-presidente sênior da Huawei e CEO da Huawei Cloud, disse que a Huawei Cloud acredita firmemente no poder das startups de mudar o mundo e que a Huawei Cloud está pronta para compartilhar com startups os mais de 30 anos de experiência da Huawei em tecnologia e inovação e desenvolver um ecossistema robusto de startups impulsionado pela infraestrutura de nuvem global da Huawei e amplas ofertas de tecnologia-como-um-serviço, com o objetivo de viabilizar startups e acelerar seu crescimento na nuvem.

Com um forte ecossistema global, a Huawei Cloud incentiva o impulsionamento da inovação com tecnologia e a aceleração do crescimento de startups. É por isso que a empresa anunciou planos de intensificar os esforços para desenvolver o ecossistema juntamente com três iniciativas importantes: uma plataforma em nuvem inovadora, programas de aceleração de startups e recursos comerciais. Nos próximos três anos, a Huawei planeja ajudar dez mil startups de alto potencial em todo o mundo a acelerar a inovação e a crescer na plataforma em nuvem da Huawei e no ecossistema em geral.

No encontro, Zhang Ping'an, acompanhado por vários investidores de risco veteranos, anunciou oficialmente o Huawei Cloud Accelerator. Atualmente, esse programa se concentra em seis áreas principais — serviços empresariais/SaaS, IA, biotecnologia, fintech, energia inteligente/neutralidade de carbono e digitalização industrial — mas posteriormente será ampliado para abranger mais setores e domínios. O programa oferece um bootcamp para startups em estágio inicial e um bootcamp com temas do setor para atender às necessidades das startups em diferentes etapas de seu ciclo de vida.

Daqui em diante, a Huawei Cloud assume o compromisso de trabalhar com parceiros e clientes para desenvolver um ecossistema de startups inclusivo e vibrante, que deverá se tornar um mecanismo poderoso para a transformação digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1899874/image_1.jpg

FONTE HUAWEI CLOUD

SOURCE HUAWEI CLOUD