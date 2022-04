Huawei Cloud setzt schnelles Wachstum fort und bringt Everything as a Service voran

1 Strategie

Jacqueline Shi, Präsidentin des globalen Marketing- und Vertriebsservice von Huawei Cloud, erklärte, dass Huawei Cloud im Jahr 2021 ein schnelles Wachstum beibehalten hat und weiterhin Durchbrüche erzielen konnte: 59 % mehr Großkunden, 33 % mehr ARPU und Anstieg des Marktplatz-Transaktionsvolumens um 105 %. Im Jahr 2022 wird Huawei Cloud die Strategie „Dive into Digital with Everything as a Service" weiter vertiefen: Infrastructure as a Service für globale Zugänglichkeit, Technology as a Service für einfache Innovation, Expertise as a Service für gemeinsame Spitzenleistungen.

2 Erfolgsbilanz

Die Huawei Cloud hat in den Bereichen Internet und Unternehmen kontinuierlich Durchbrüche erzielt. Die technischen Innovationen und Cloud-Cloud-Kooperationen kommen 80 % der 50 größten chinesischen Internetunternehmen zugute und verhelfen ihnen zu einem hochwertigen Wachstum. Die Synergie zwischen Huawei Cloud und Huawei Cloud Stack schafft ein Multi-Cloud-Ökosystem für Regierungsorganisationen und Unternehmen, das die Anforderungen in verschiedenen Phasen der Cloud-Migration erfüllt. Huawei Cloud hat bereits über 600 E-Government-Clouds, 6 große Banken, alle 12 Aktienbanken und die 5 größten Versicherungsinstitute in China sowie über 30 intelligente Flughäfen bedient.

3 Entschließungen

Im Jahr 2021 hat Huawei Cloud Everything as a Service angeboten. 2022 wird Huawei Cloud diese Strategie auf eine neue Ebene heben.

Für Expertise as a Service fasst Huawei Cloud umfassende Erfahrung in gemeinsamer Innovation und digitaler Transformation zu MacroVerse aPaaS zusammen, um Innovation auf Szenarien zuzuschneiden. Huawei Cloud berät bezüglich der drei Schmerzpunkte bei der Cloud-Migration – fehlende Bereitschaft, Methodik und Benutzerfreundlichkeit – und bietet die Planung von Cloud-Infrastruktur, die Cloudifizierung von Anwendungen sowie Unterstützung bei Daten-Enabling und digitaler Transformation an, um Unternehmen eine einfache, reibungslose und effektive Cloud-Reise zu ermöglichen.

4 Pipelines

Im Bereich Technology as a Service baut Huawei Cloud MetaStudio für digitale Inhalte, ModelArts MLOps für die KI-Entwicklung, DevCloud für die Softwareentwicklung und eine Pipeline für Data Governance auf und ermöglicht so SaaS für Branchen, um einen größeren Wert in der Cloud zu schaffen.

Ein 50-ms-Kreis

Für Infrastructure as a Service bietet Huawei Cloud KooVerse. Huawei Cloud und Partner betreiben 65 Verfügbarkeitszonen in 27 geografischen Regionen, die mehr als 170 Länder und Regionen abdecken. Huawei Cloud wird globale Rechenzentren in 7 Regionen und 42 Schlüsselländern einrichten und neue POP-Knoten bauen, um die Netzwerkzugangsleistung jedes Servicebereichs zu verbessern und eine Cloud-Abdeckung mit einer Latenz von nur 50 ms zu schaffen.

Darüber hinaus wird Huawei Cloud die Investitionen in den Industriemarkt erhöhen und die Service-Innovation in Bereichen wie Cloud-Cloud-Zusammenarbeit, Go-Global und industrielles Internet vertiefen, um Kunden mit besseren Technologien und Services bei der Erweiterung ihres Geschäftsbereichs zu unterstützen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei Cloud weiterhin innovativ sein und mit Kunden, Partnern und Entwicklern zusammenarbeiten, um das Potenzial von „Dive into digital with Everything as a Service" zu nutzen und die Cloud-Grundlage für eine intelligente Welt zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1806725/image.jpg

SOURCE HUAWEI CLOUD