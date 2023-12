Huawei Cloud: uma nuvem melhor "No Chile, para o Chile"

Cúpula da Huawei Cloud no Chile realizada em San Diego com sete soluções reveladas

SANTIAGO, Chile, 4 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Cúpula da Huawei Cloud no Chile foi realizada em 30 de novembro de 2023 em Santiago, com foco na economia digital do Chile. Essa cúpula reuniu representantes do governo local, especialistas, acadêmicos, clientes e parceiros, que se juntaram à Huawei Cloud para mergulhar em inovações tecnológicas e práticas industriais que impulsionam a transformação digital para empresas locais.

Aisén Etcheverry, Ministra da Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Inovação do Chile, enfatizou a importância da IA e da tecnologia de nuvem para o desenvolvimento do Chile em seu discurso. (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

Guo Yi, CEO da Huawei Chile, disse que a Huawei está solidamente engajada no Chile há duas décadas e sempre manteve seu compromisso "No Chile, para o Chile". A Huawei Cloud foi introduzida no Chile em 2019 e se tornou o primeiro fornecedor de nuvem pública a montar centros de dados locais. Com mais de 400 clientes e empresas satisfeitos, atualmente a Huawei Cloud é o provedor de nuvem que mais cresce no Chile.

William Dong, presidente de marketing da Huawei Cloud, afirmou que, com inovação de ponta e expertise na indústria, a Huawei Cloud visa se tornar a base na nuvem para um mundo inteligente e fornecer melhores opções para cada cliente. Através da inovação contínua, a Huawei Cloud disponibiliza para o Chile as melhores tecnologias, práticas e ecossistemas.

Melhores tecnologias

Inovação técnica tem sido o foco da Huawei Cloud. Até agora, a Huawei Cloud lançou mais de 240 serviços na nuvem e 100 mil APIs. A Huawei Cloud foi nomeada no quadrante de líderes em 10 dimensões de produtos e soluções e ficou em primeiro lugar em 20 segmentos de mercado. Nessa cúpula, a Huawei Cloud apresentou suas mais recentes conquistas e práticas em serviços nativos em nuvem, IA, big data, produção de conteúdo digital, desenvolvimento de software e governança de segurança.

Como único membro fundador da CNCF da Ásia, a Huawei Cloud fornece continuamente serviços nativos em nuvem de ponta junto com produtos e soluções abrangentes, desde infraestrutura como serviço, tecnologia como serviço, até expertise como serviço.

A Huawei Cloud lançou os modelos Pangu 3.0 neste ano. Mantendo sua estratégia "IA para as indústrias", a Huawei Cloud personaliza os modelos Pangu para uma ampla linha de indústrias, como financeira, manufatureira, de mineração, meteorológica e ferroviária, capacitando todos de todas as indústrias com um assistente inteligente. Na meteorologia, o modelo Pangu do tempo é o primeiro modelo de IA a ultrapassar os métodos de previsão numérica do tempo (PNT) de última geração. A velocidade da previsão é também de magnitude mais rápida em várias ordens. No passado, prever a trajetória de um tufão para os próximos 10 dias levava 5 horas. Agora, o modelo Pangu do tempo consegue fazer isso em apenas 10 segundos. O modelo Pangu do tempo foi adotado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), Administração Meteorológica da China e Observatório de Hong Kong.

A Huawei Cloud constrói o DataArts, um pipeline de governança de dados para converter dados desordenados em massa e complexos em dados de alta qualidade para tomada de decisão impulsionada por dados.

O GaussDB, um banco de dados na nuvem distribuído que revolucionou a maneira como construímos bancos de dados, foi amplamente aplicado não só dentro da Huawei, mas também em setores como banco, seguros, títulos e energia.

O MetaStudio é um pipeline único de produção de conteúdo digital da Huawei Cloud. Utilizando o modelo Pangu humano virtual, o MetaStudio redefine a produtividade de humanos virtuais, segundo o qual agora um humano virtual personalizado pode ganhar vida em apenas 3 minutos a partir de anteriores 9 dias-pessoa.

A Huawei Cloud combina o pipeline de desenvolvimento de software CodeArts com o modelo de P&D do Pangu para criar o CodeArts Snap, um assistente de programação inteligente para desenvolvedores. Com o CodeArts Snap, os desenvolvedores podem se beneficiar da geração, perguntas e respostas e colaboração feitas de forma mais inteligente.

Em termos de segurança, a Huawei Cloud oferece o SecMaster e um sistema de defesa de segurança completo para ajudar as empresas chilenas nas questões de construção sistemática e operações constantes.

Melhores práticas

A Huawei Cloud adquiriu uma ampla experiência em transformação digital do setor, tanto dentro quanto fora da China, e agora está ampliando essa experiência a clientes governamentais, de varejo, energia, operadoras e educação no Chile. Eduardo Hernandez Cansino, CTO da Huawei Cloud Latin America, compartilhou as práticas globais de assistência a clientes na expansão dos negócios e histórias de sucesso chilenas envolvendo digitalização através da inovação contínua na nuvem.

No setor de comércio eletrônico, as soluções da Huawei Cloud otimizam a análise do consumidor e a precisão de pesquisas em 10%, agilizam o carregamento da página em 30% e duplicam a elasticidade dos recursos. A gigante chilena do varejo de alimentos SMU construiu sua própria plataforma de comércio eletrônico utilizando as tecnologias de serviços nativos em nuvem da Huawei. Ela conquistou um maior crescimento com a alta disponibilidade, baixa latência e serviços localizados para a ampla base de consumidores, com 10 milhões de membros.

Na indústria da mídia, a Huawei Cloud se destaca no aspecto de melhorar a produtividade dos conteúdos, aprimorar a experiência do usuário e promover inovação. Notadamente, a Huawei Cloud deu suporte à Copa do Mundo de 2022 ao vivo, reduzindo a latência ao vivo de 3 segundos para 800 milissegundos, o que resultou em transmissões ao vivo em tempo real e sem interrupções. A Zapping TV do Chile, uma plataforma de TV online, fez parceria com a Huawei Cloud para oferecer latência ultrabaixa e streaming estável a preços menores.

Para o setor de comunicações, as soluções da Huawei Cloud impulsionam a transformação digital, melhoram a eficiência, aceleram a inovação e aumentam a receita. Contando com mais de 30 anos de experiência no atendimento a operadoras, a Huawei Cloud lançou uma nuvem distribuída com uma arquitetura unificada que acelera a transformação digital das operadoras. A Teleperformance, a segunda maior prestadora de serviços terceirizados de gestão de relacionamento com clientes e call center do mundo, adotou o Huawei Cloud Workspace para elevar a qualidade do serviço de call center e reforçar a segurança das informações no Chile.

Para o setor de serviços financeiros, a Huawei Cloud reestruturou a implementação do serviços bancários digitais de meses para dias. O pipeline de governança de dados DataArts possibilita que os bancos combatam as fraudes e gerenciem os riscos de forma eficaz nos processos de pré-empréstimo, empréstimo e pós-empréstimo.

No âmbito dos serviços governamentais, a Huawei Cloud facilita a construção de nuvens de governo eletrônico e unifica a construção de recursos, o desenvolvimento de aplicativos e o gerenciamento de dados para diversas organizações governamentais chilenas.

No setor energético, a Huawei Cloud trabalha em estreita colaboração com o Shandong Energy Group da China para criar uma plataforma em nuvem unificada e um ambiente de trabalho mais seguro para os mineradores com os modelos Pangu, que melhoram significativamente a eficiência per capita. A Huawei Cloud está preparada para possibilitar que o setor energético do Chile otimize as operações e melhore a eficiência.

Melhores ecossistemas

A Huawei Cloud está comprometida em cultivar um ecossistema global aberto que promove o sucesso compartilhado de desenvolvedores e parceiros. Atualmente, esse ecossistema engloba 5 milhões de desenvolvedores e mais de 10.000 ofertas no KooGallery, o marketplace da Huawei Cloud.

Jin Zhonglin, presidente da Huawei Cloud Chile, anunciou as estruturas de colaboração GoCloud e GrowCloud desenvolvidas para parceiros locais. A GoCloud tem como objetivo desenvolver parceiros de competência e ajudá-los a criar soluções e serviços avançados na Huawei Cloud. Com essas soluções e serviços, eles conseguem criar mais valor para seus clientes. A GrowCloud possibilita que os parceiros expandam a base de clientes e aumentem as vendas, impulsionando o sucesso dos negócios compartilhados.

Os parceiros da Huawei Cloud nos setores de serviços B2B das operadoras, educação, saúde e governo do Chile tiveram um crescimento significativo. Além disso, os clientes de SAP estão se beneficiando de uma nuvem melhor. A Ernst & Young Chile, um dos principais clientes da Huawei Cloud, afirmou que integrará ainda mais as tecnologias de inovação digital e alcançará o sucesso compartilhado com a Huawei Cloud. Ela ajudará os clientes a migrar para a nuvem, usar a nuvem e fazer a transformação digital de maneira mais eficiente.

O ano de 2023 marca a fase inaugural da iniciativa de desenvolvimento de parceiros de serviços da Huawei Cloud Chile, que visa reforçar a inovação em nuvem para empresas chilenas, alimentando um ecossistema próspero. Até o momento, foram firmadas 11 parcerias de serviços com empresas latino-americanas. Daqui em diante, a Huawei Cloud implementará políticas de incentivo e competência para parceiros no intuito de capacitá-los com recursos de serviços técnicos robustos, inclusive para migração, big data e bancos de dados.

Para garantir experiências contínuas para os clientes chilenos, a Huawei Cloud oferece suporte técnico 24 horas por dia e um modelo de serviço de excelência em três níveis, que inclui suporte online (L1), suporte SRE no local (L2) e suporte especializado em P&D (L3). As equipes locais de excelência operacional e de sucesso do cliente trabalham em estreita colaboração com os clientes para projetar, planejar e executar as estratégias de migração na nuvem, a fim de minimizar o tempo de inatividade durante a migração. E, adicionalmente, oferecem orientação sobre a otimização do uso e do gerenciamento na nuvem para maximizar o valor obtido com a nuvem.

Até o momento, a Huawei Cloud tem 84 zonas de disponibilidade (AZs) em 30 regiões e atende mais de 3 milhões de clientes em mais de 170 países e regiões. Para manter o compromisso de promover o crescimento de alta qualidade da economia digital chilena, a Huawei Cloud continuará a aumentar o investimento local. O centro de dados 3-AZ está em construção e reduzirá a latência para 20 ms em San Diego, oferecendo suporte a uma ampla gama de serviços de nuvem locais com ampla cobertura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2290398/image_1.jpg

FONTE HUAWEI CLOUD