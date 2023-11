Huawei Cloud: uma nuvem melhor para o Brasil com o compromisso "No Brasil, para o Brasil"

Derrick Sun, CEO da Huawei Brasil, afirmou que a Huawei está profundamente engajada no Brasil há 25 anos e sempre aderiu ao compromisso "No Brasil, para o Brasil". A Huawei Cloud fornece serviços na nuvem de qualidade excepcional e baixa latência no Brasil desde 2019. Nos últimos quatro anos, mais de 80 serviços da Huawei Cloud foram lançados. A Huawei Cloud tem tido um crescimento significante em transportadoras, fornecedores independentes de software, comércio eletrônico, logística e fintech, conquistando milhares de clientes e se tornando a nuvem de mais rápido crescimento no Brasil.

Mark Chen, presidente de vendas globais de soluções da Huawei Cloud, afirmou que, com inovação de ponta e expertise na indústria, a Huawei Cloud visa se tornar a base na nuvem para um mundo inteligente e fornecer melhores opções para cada cliente. Essas opções incluem melhores tecnologias, práticas e serviços.

Melhores tecnologias

Inovação técnica tem sido o foco da Huawei Cloud. Até agora, a Huawei Cloud lançou mais de 240 serviços na nuvem e 136 mil APIs. Nessa reunião de líderes, a Huawei Cloud apresentou suas mais recentes conquistas e práticas em serviços nativos em nuvem, IA, governança de dados, base de dados e produção de conteúdo digital.

Como único membro fundador da CNCF da Ásia, a Huawei Cloud fornece continuamente serviços nativos em nuvem de ponta junto com produtos e soluções abrangentes, desde Infraestrutura como Serviço, Tecnologia como Serviço, até Expertise como Serviço.

A Huawei Cloud lançou os modelos Pangu 3.0 neste ano. Mantendo sua estratégia "IA para as indústrias", a Huawei Cloud personaliza os modelos Pangu para uma ampla linha de indústrias, como financeira, manufatureira, de mineração, meteorológica e ferroviária, capacitando todos de todas as indústrias com um assistente inteligente. Na meteorologia, o modelo Pangu do tempo é o primeiro modelo de IA a ultrapassar os métodos de previsão numérica do tempo (PNT) de última geração. A velocidade da previsão é também de magnitude mais rápida em várias ordens. No passado, prever a trajetória de um tufão para os próximos 10 dias levava 5 horas. Agora, o modelo Pangu do tempo consegue fazer isso em apenas 10 segundos. Esses resultados foram publicados no renomado periódico científico Nature em julho deste ano.

A Huawei Cloud constrói o DataArts, um pipeline de governança de dados único para converter dados desordenados em massa e complexos em dados de alta qualidade para tomada de decisão impulsionada por dados. A Creditas, uma grande empresa fintech no Brasil, aproveita o DataArts para maximizar o valor dos dados financeiros e avaliar solicitações de empréstimos dos clientes.

O GaussDB, banco de dados na nuvem ultra distribuído e ultra escalonável que revolucionou a maneira como construímos bancos de dados, foi amplamente aplicado não só dentro da Huawei, mas também em setores como banco, seguros, títulos e energia. Para ilustrar sua eficácia, considere a MV Sistemas, maior empresa de informações médicas no Brasil, que migrou ininterruptamente seus dados dos bancos de dados internos para o GaussDB para processar e analisar, de forma eficiente, dados complexos em escala. Essa migração lhes permitiu gerenciar seus dados de modo inteligente ao passo em que garantiam o custo-benefício.

O MetaStudio é um pipeline único de produção de conteúdo digital da Huawei Cloud. Utilizando o modelo Pangu humano virtual, o MetaStudio redefine a produtividade de humanos virtuais, segundo o qual agora um humano virtual personalizado pode ganhar vida em apenas 3 minutos a partir de anteriores 9 dias-pessoa.

Melhores práticas

Hoje, a Huawei Cloud tem 84 zonas de disponibilidade (ZD) em 30 regiões e atende mais de 3 milhões de clientes em mais de 170 países e regiões. A Huawei Cloud está estendendo sua expertise em transformação digital para o Brasil. Yang Hua, presidente da Huawei Cloud Brasil, compartilhou insights de como auxiliar os clientes a expandir os negócios através de inovação contínua na nuvem. Ele apresentou cinco soluções específicas para a indústria, especificamente comércio eletrônico, mídia, finanças, governo digital e transportadora, visando acelerar a jornada de transformação digital das empresas brasileiras.

Para as empresas de comércio eletrônico, a Huawei Cloud consegue aprimorar a precisão da sua análise e pesquisa de consumidores em 10%, acelerar o carregamento de página em 30%, dobrar a elasticidade dos recursos e garantir transmissão ao vivo regular com tecnologias HD de poucos bits.

Na indústria da mídia, a Huawei Cloud é proficiente em melhorar a produtividade dos conteúdos, aprimorar a experiência do usuário e promover inovação. Durante a Copa do Mundo de 2022, a Baixa Latência ao Vivo (LLL, Low Latency Live) da Huawei Cloud reduziu a latência ao vivo de 3 segundos para 800 milissegundos.

A Huawei Cloud acelerou, com sucesso, a conclusão de um projeto de banco digital de vários meses para apenas alguns dias. Além disso, o DataArts possibilita que os bancos combatam fraude de forma eficaz e gerenciem os riscos associados nos processos de pré-empréstimo, empréstimo e pós-empréstimo. Os bancos também podem usar os humanos virtuais da Huawei Cloud para introdução de produtos, atendimento ao cliente, treinamento e capacitação.

Na área de serviços governamentais, a Huawei Cloud facilita a construção de nuvens para governo eletrônico e unifica a construção de recursos, desenvolvimento de aplicativos e gestão de dados.

A Huawei Cloud ajuda as transportadoras a serem digitais, melhorarem a eficiência, acelerarem a inovação e aumentarem a receita.

Melhores serviços

A Huawei Cloud não só oferece tecnologias e práticas industriais avançadas, como também estabelece um sistema de atendimento ao cliente compreensivo que cobre todos os aspectos das necessidades dos clientes. De acordo com Xu Jingbin, diretor do serviço de entrega global de computação e operação contínua da Huawei Cloud, os serviços profissionais da Huawei Cloud são amplos, incluindo consultoria e planejamento, migração e implementação de nuvem, O&M e gestão, otimização e melhoria, treinamento e certificação, e planos de suporte empresarial. Com mais de 80 produtos de serviços e 900 serviços parceiros no ecossistema, a Huawei visa fornecer serviços inteligentes, de ponta a ponta e para todo o ciclo de vida, fazendo com que seja mais fácil para os clientes migrar para a nuvem e inovar seus serviços de forma contínua.

Com crescimento global, a Huawei Cloud estabeleceu um sistema global de central de serviço compartilhado (CSC) "1+3+2", incluindo uma CSC global na China, três CSCs regionais na região Ásia Pacífico, América Latina e Europa, e duas CSC nacionais na Tailândia e Turquia.

A equipe de atendimento da Huawei Cloud no Brasil trabalha em colaboração com as centrais de suporte no México e na China para fornecer assistência 24/7 para seus clientes no Brasil. A equipe de atendimento da Huawei Cloud Brasil fornecerá serviços em português no futuro próximo. Além disso, a equipe de atendimento da Huawei Cloud tem uma vasta rede de mais de 100 mil especialistas proficientes, engenheiros e parceiros de serviços em todo o mundo. Eles desenvolveram mais de 100 ferramentas completas de migração na nuvem e acumulam experiência bem-sucedida em diversas indústrias. Isso permite que eles forneçam suporte abrangente aos clientes no Brasil de vários setores, ajudando-os a alcançar os objetivos dos seus negócios.

A próxima década será a era dourada para a transformação digital no Brasil. Com mais tecnologias inovadoras, expertise mais profunda da indústria e melhor atendimento ao cliente, a Huawei Cloud tem o objetivo de ajudar os clientes a acessar, usar e gerenciar melhor a nuvem. Aproximando a China e o Brasil, a Huawei Cloud se dedica a facilitar o crescimento de empresas chinesas no Brasil e capacitar empresas brasileiras a prosperar no mercado chinês.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2285145/Derrick_Sun_CEO_Huawei_Brazil.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2285146/Mark_Chen_President_Huawei_Cloud_Global_Solution_Sales.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2285147/Yang_Hua_President_Huawei_Cloud_Brazil.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2285148/Xu_Jingbin_Director_Huawei_Cloud_Computing_Global_Delivery_Service_Continuous.jpg

FONTE HUAWEI CLOUD

