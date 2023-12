Huawei Cloud: Uma nuvem melhor para o Peru digital

LIMA, Peru, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei Cloud Summit Peru foi realizada em 4 de dezembro de 2023 em Lima, com foco na economia digital do Peru. Essa cúpula reuniu representantes do governo local, especialistas, acadêmicos, clientes e parceiros, que se juntaram à Huawei Cloud para mergulhar em inovações tecnológicas e práticas industriais que impulsionam a transformação digital para empresas locais.

No seu discurso de abertura, Liu Jiaxin, CEO da Huawei Peru, enfatizou o profundo envolvimento da empresa com o Peru nos últimos 23 anos e o seu compromisso "No Peru, Pelo Peru". A Huawei Cloud serviu orgulhosamente mais de 400 clientes e empresas, posicionando-se como o fornecedor de nuvem que mais cresce no Peru.

O evento contou com um discurso de William Dong, presidente de Marketing da Huawei Cloud, que destacou a visão da Huawei Cloud de construir uma "base de nuvem" e um "facilitador" para o mundo inteligente, aproveitando a inovação contínua, o suporte local robusto e um ecossistema local próspero para fornecer ao Peru uma experiência de nuvem aprimorada.

Melhores tecnologias

A inovação tecnológica tem sido o foco da Huawei Cloud há muito tempo. Até agora, a Huawei Cloud lançou mais de 240 serviços na nuvem e 100 mil APIs. A Huawei Cloud foi nomeada no quadrante de líderes em 10 dimensões de produtos e soluções e ficou em primeiro lugar em 20 segmentos de mercado. Nessa cúpula, a Huawei Cloud apresentou suas mais recentes conquistas em nuvem nativa, IA, governança de dados e o Huawei Cloud Stack.

Como único membro fundador da CNCF da Ásia, a Huawei Cloud fornece continuamente serviços nativos em nuvem de ponta junto com produtos e soluções abrangentes, desde infraestrutura como serviço, tecnologia como serviço, até expertise como serviço.

A Huawei Cloud lançou os modelos Pangu 3.0 neste ano. Mantendo sua estratégia "IA para as indústrias", a Huawei Cloud personaliza os modelos Pangu para uma ampla linha de indústrias, como financeira, manufatureira, de mineração, meteorológica e ferroviária, capacitando todos de todas as indústrias com um assistente inteligente. Na meteorologia, o modelo Pangu do tempo é o primeiro modelo de IA a ultrapassar os métodos de previsão numérica do tempo (PNT) de última geração. A velocidade da previsão é também de magnitude mais rápida em várias ordens. No passado, prever a trajetória de um tufão para os próximos 10 dias levava 5 horas. Agora, o modelo Pangu do tempo consegue fazer isso em apenas 10 segundos. O modelo Pangu do tempo foi adotado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), Administração Meteorológica da China e Observatório de Hong Kong.

A Huawei Cloud constrói o DataArts, um pipeline de governança de dados para converter dados desordenados em massa e complexos em dados de alta qualidade para tomada de decisão impulsionada por dados.

O Huawei Cloud Stack é continuamente sincronizado com a nuvem pública da Huawei para que os serviços de nuvem mais recentes e as tecnologias de ponta possam ser rapidamente disponibilizados para dar suporte à implantação no local. Aproveitando os recursos de IA e big data do Huawei Cloud Stack, um dos 10 principais portos do mundo construiu um porto inteligente não tripulado líder mundial. Essa conquista reduziu o tempo médio no porto em 7% e aumentou a receita anual em dezenas de milhões de yuans chineses.

Melhores práticas

A Huawei Cloud adquiriu uma ampla experiência em transformação digital do setor, tanto dentro quanto fora da China, e agora está ampliando essa experiência a clientes governamentais, operadoras e educação no Peru. Li Ziyu, presidente da Huawei Cloud Peru, compartilhou insights de como auxiliar os clientes a expandir os negócios por meio de inovação contínua na nuvem. Ele apresentou seis soluções específicas do setor, a saber, educação on-line, finanças inteligentes, governo digital, operadoras, eletricidade inteligente e mineração inteligente, que visam acelerar a jornada de transformação digital das empresas peruanas.

A Huawei Cloud experimentou um crescimento notável no Peru, com um aumento de 150% ao ano em sua base de clientes e um aumento de 130% em sua base de parceiros até o final de 2023, consolidando sua posição como o provedor de nuvem de mais rápido crescimento no país.

No setor de educação, a Huawei Cloud aplicou tecnologias digitais como IA, big data e segurança cibernética para ajudar a Universidade César Vallejo, a maior universidade do Peru, a implantar seu sistema de gerenciamento de aprendizado (LMS). Essa implementação dobrou a concorrência de acesso ao ensino on-line e reduziu os custos operacionais do LMS em 25%, melhorando significativamente a qualidade da educação para 180.000 estudantes.

No setor financeiro, a AFP Integra, uma subsidiária da multinacional peruana de serviços financeiros SURA, aproveitou o Cloud Container Engine (CCE) e o Web Application Firewall (WAF) da Huawei Cloud para resolver problemas de experiência do usuário causados pela alta latência nos horários de pico. Essa implementação levou a uma redução significativa no tempo de resposta do aplicativo, baixando-o para menos de 40 milissegundos e melhorando a experiência geral do usuário.

Melhores serviços

A Huawei Cloud está comprometida em cultivar um ecossistema global aberto que promove o sucesso compartilhado de desenvolvedores e parceiros. Atualmente, esse ecossistema engloba 5 milhões de desenvolvedores e mais de 10.000 ofertas no KooGallery, o marketplace da Huawei Cloud.

Para garantir experiências contínuas para os clientes peruanos, a Huawei Cloud oferece compensação, suporte técnico 24 horas por dia e um modelo de serviço de excelência em três níveis, que inclui suporte online (L1), suporte SRE no local (L2) e suporte especializado em P&D (L3). As equipes locais de excelência operacional e de sucesso do cliente trabalham em estreita colaboração com os clientes para projetar, planejar e executar as estratégias de migração na nuvem, a fim de minimizar o tempo de inatividade durante a migração. E, adicionalmente, oferecem orientação sobre a otimização do uso e do gerenciamento na nuvem para maximizar o valor obtido com a nuvem.

O evento também contou com o anúncio do campus de IA para a Universidade de San Martin de Porres, a cerimônia entre a Huawei Cloud e a mídia peruana La República, e o lançamento de um programa conjunto para a construção do Peru digital.

Mantendo seu compromisso de promover o sucesso compartilhado, a Huawei Cloud continuará a aumentar o investimento local, injetar excelência em nuvem e nutrir o ecossistema local no Peru. Com suas tecnologias inovadoras, experiência no setor e serviços centrados no cliente, a Huawei Cloud tem o objetivo de capacitar os clientes peruanos a usar e gerenciar melhor a nuvem.

