Huawei Connect 2022 começa em Bangkok buscando explorar o descobrimento da produtividade digital

BANGKOK, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O HUAWEI CONNECT 2022, principal evento anual da Huawei para o setor global de TIC, teve início hoje em Bangkok. O tema do evento deste ano é "Unleash Digital", reunindo mais de dez mil líderes, especialistas e parceiros do setor de TIC do mundo todo para explorar como aproveitar a produtividade digital de forma mais eficaz, promover a economia digital e construir ecossistemas digitais mais sólidos.

No evento, a Huawei compartilhou as medidas que está tomando para promover o desenvolvimento digital em uma ampla gama de setores e lançou mais de 15 serviços inovadores em nuvem para o mercado global.

Três iniciativas para ajudar todos os setores a se tornarem digitais

Para dar início ao evento, Ken Hu, presidente rotativo da Huawei, apresentou uma palestra descrevendo três maneiras como o ecossistema de TIC pode ajudar a romper barreiras comuns na transformação digital:

Aumentar a infraestrutura digital, garantindo uma conectividade mais robusta e recursos de computação mais sólidos e diversificados.

Ajudar as organizações a ir além da simples adoção da nuvem e realmente aproveitar ao máximo a nuvem, concentrando-se em serviços avançados de tecnologia que impulsionam o desenvolvimento avançado.

Desenvolver ecossistemas digitais locais, incluindo desenvolvimento de parceiros, fortalecendo o pool de talentos digitais e oferecendo mais suporte para PMEs.

O crescimento do PIB tem sido instável nos últimos dois anos. No entanto, a economia digital teve um crescimento consistente em escala global de mais de 15% em 2021. Isso levou muitas organizações a transformar suas operações e ofertas de serviços com tecnologia digital de última geração.

"Tornar-se digital é claramente a escolha certa", disse Hu. "A demanda está aí, e as tecnologias também. O mundo está descobrindo a produtividade digital e isso está acontecendo agora."

No evento, a Huawei reforçou seu compromisso com a colaboração aberta e o sucesso compartilhado. A empresa pediu que os governos e as empresas trabalhem mais de perto para cultivar ecossistemas digitais locais que desenvolvam parceiros de inovação, fortaleçam o pool de talentos e apoiem startups.

Em sua apresentação, Simon Lin, presidente da região Ásia-Pacífico da Huawei, lançou o artigo Digital First Economy que aborda sugestões de políticas direcionadas para a construção de infraestrutura digital e o desenvolvimento da economia digital na região da Ásia-Pacífico.

"A região da Ásia-Pacífico está na vanguarda do cenário digital global", disse Lin. "A Huawei está empenhada em se tornar uma importante colaboradora para a economia digital na região. Continuaremos apoiando seus esforços de digitalização e desenvolvimento sustentável e construindo o ecossistema do setor."

A conferência de três dias em Bangkok é a primeira parada da turnê global do HUAWEI CONNECT em 2022. Com duas sessões principais, seis cúpulas, bem como várias sessões de discussão e demonstrações, o evento deste ano se concentra nos desafios que governos e empresas enfrentam em todos os estágios de sua jornada de transformação digital, nos avanços da Huawei em infraestrutura digital, bem como nos mais recentes serviços em nuvem e soluções de parceiros de ecossistema da empresa.

FONTE HC2022

SOURCE HC2022