Huawei Datacom é nomeada Líder no Quadrante Mágico™ do Gartner® de 2022 para infraestrutura de LAN empresarial com fio e sem fio

SHENZHEN, China, 27 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou que foi nomeada Líder no Quadrante Mágico™ do Gartner® de 2022 para infraestrutura de LAN empresarial com fio e sem fio, o único fornecedor não norte-americano posicionado no Quadrante de Líderes. A Huawei considera isso um marco e acredita que seja mais uma prova do reconhecimento global da linha completa de ofertas de rede da Huawei. Entre as diversas soluções da Huawei estão a solução CloudCampus 3.0, switches da série CloudEngine, pontos de acesso (APs) de Wi-Fi AirEngine e a plataforma automática e inteligente de gerenciamento de redes iMaster NCE.

Como uma excelente fornecedora no mercado global de infraestrutura de LAN empresarial com fio e sem fio, a Huawei conta com uma série de pontos fortes, como o portfólio abrangente de produtos, a plataforma de gerenciamento de redes capacitada por inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), suporte sem fio em primeiro lugar, além de "capacidade de execução" e "integridade da visão" líderes do setor.

A Huawei tem um conjunto holístico de ofertas de infraestrutura de LAN empresarial com fio e sem fio. Entre os produtos e soluções apresentados estão a solução CloudCampus de ponta a ponta em LANs, WLANs e WANs, switches da série CloudEngine ricos em recursos, APs de Wi-Fi AirEngine premiados e a plataforma automática e inteligente de gerenciamento de redes iMaster NCE testada em campo. Até o momento, esses produtos e soluções atenderam a milhões de clientes de diversos setores em todo o mundo, recebendo grandes elogios no processo.

A Huawei mantém seu compromisso com o mercado empresarial global e inova constantemente para estabelecer a referência em redes empresariais em termos de arquitetura de rede simplificada, projeto de hardware do mais alto nível, entrega ágil de software e modelos de negócios flexíveis.

Mais especificamente, a Huawei simplifica a arquitetura das redes de campus de três camadas para duas, com sua solução composta pelo switch central e unidades remotas (RUs). Concentrando-se na inovação de hardware, a Huawei lançou antenas inteligentes inovadoras de terceira geração Wi-Fi 6 e uma linha de novos switches CloudEngine e APs AirEngine. Em relação à inovação de software, a Huawei se destaca com a potente plataforma automática e inteligente de gerenciamento de redes iMaster NCE, que dá suporte à primeira rede de direção autônoma L3 do setor para campus. Em termos de modelos de negócios inovadores, a Huawei se diferencia de outros fornecedores ao lançar um modelo de plataforma de gerenciamento de nuvem alugável e escalável, bem como opções de implementação flexíveis, incluindo implementações locais, nuvem pública Huawei e nuvem de propriedade de MSP.

Até o momento, as ofertas de rede de campus da Huawei têm sido amplamente utilizadas por clientes em mais de 170 países e regiões em setores como serviços públicos, educação, saúde, manufatura, finanças e energia, ajudando-os a construir um alicerce digital sólido para sua jornada de transformação digital.

