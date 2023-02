Huawei Datacom& es nombrado líder en el Gartner®& Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure de 2022

SHENZHEN, China, 15 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Huawei ha anunciado que ha sido nombrado líder en el Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure de 2022. Se trata del único proveedor no norteamericano que recibe esta distinción. Huawei cree que este hito es otra prueba del reconocimiento mundial de su línea completa de ofertas de redes de campus, incluida la solución CloudCampus 3.0, los switches de la serie CloudEngine, los AirEngine Wi-Fi 6 Access Points (AP) y la plataforma de gestión de red automática e inteligente iMaster NCE.

Huawei posee un conjunto holístico de ofertas empresariales de infraestructura LAN cableada e inalámbrica. Los productos y las soluciones destacados incluyen la solución de extremo a extremo CloudCampus a través de LAN, WLAN y WAN, switches de campus de la serie CloudEngine S con muchas funciones, los galardonados AirEngine Wi-Fi AP y la plataforma de gestión de red inteligente y automática iMaster NCE, que ha sido probada en escenarios reales. Hasta la fecha, estos productos y soluciones han servido a millones de clientes en todo el mundo en todos los sectores y han cosechado grandes elogios.

Huawei mantiene su compromiso con el mercado empresarial global e innova constantemente para ser el punto de referencia para las redes empresariales en términos de arquitectura de router simplificada, mejor diseño de hardware, entrega ágil de software y modelos de negocio flexibles.

Más específicamente, Huawei simplifica la arquitectura de la red del campus de tres capas a dos con su solución que consiste en un switch central y Unidades Remotas (RU). Sin perder la innovación de hardware de vista, Huawei ha presentado innovadoras antenas inteligentes Wi-Fi 6 de tercera generación y una gama de nuevos switches CloudEngine y AirEngine AP. Con respecto a la innovación de software, Huawei destaca con la potente plataforma de gestión de red inteligente y automática iMaster NCE, que sustenta la primera red de conducción autónoma L3 del sector para campus. En cuanto a modelos de negocio innovadores, Huawei se diferencia de otros proveedores gracias al lanzamiento de un modelo de plataforma de gestión de nube alquilable y comercializable, así como opciones de despliegue flexibles, incluidas el despliegue en las instalaciones, la nube pública local de Huawei y la nube propiedad de MSP.

Hasta el momento, las ofertas de la red de campus de Huawei han sido ampliamente utilizadas en más de 170 países y regiones en sectores como el servicio público, la educación, la salud, la fabricación, las finanzas y la energía, ayudándoles a construir una base digital sólida para su viaje de transformación digital.

Acerca del Cuadrante Mágico

Gartner no apoya a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas o con cualquier otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner incluyen las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, lo que incluye cualquier garantía de aptitud comercial o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Huawei

Fundada en 1987, Huawei es una empresa global líder en el suministro de infraestructuras de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y dispositivos inteligentes. Tenemos 195 000 empleados y estamos presentes en más de 170 países y regiones, con lo que proporcionamos servicios a más de tres mil millones de personas en todo el mundo.

Nuestra visión y misión consiste en llevar la tecnología digital a cada persona, hogar y organización para conseguir un mundo inteligente y totalmente conectado. Para lograrlo, impulsaremos una conectividad universal y promoveremos la igualdad de acceso a las redes, lo que permitirá sentar las bases para un mundo inteligente; proporcionaremos una potencia informática superior donde y cuando se necesite para llevar la nube y la inteligencia a todos los rincones del planeta; construiremos plataformas digitales que ayuden a las industrias y a las empresas a alcanzar mayor agilidad, eficiencia y dinamismo; y redefiniremos la experiencia de usuario con la IA para conseguir un mayor nivel de inteligencia y personalización en todos los aspectos de la vida de las personas, ya sea que estén en casa, de viaje, en la oficina, divirtiéndose o haciendo ejercicio. Para conocer más información, visite la web de Huawei en www.huawei.com o síganos en:

