Huawei Digital Power ilumina Dubai e pede esforços coletivos para sociedade inteligente e de baixo carbono

Com um número crescente de países entrando no caminho para a neutralidade de carbono, o mundo está repleto de oportunidades de investimento em energia renovável e infraestrutura verde. Na cúpula, líderes do setor e funcionários do governo dos setores de energia fotovoltaica, data center e energia para instalações, incluindo Sen. Rocio Adriana Abreu Artinaño, presidente da Comissão de Energia do Senado da República do México; Sanjay Kumar Sainani, vice-presidente global e diretor de tecnologia da Huawei Digital Power; Mohammad Saeed Bin Sulaiman, CEO da Data Hub Integrated Solutions LLC (MORO); Hariram Subramanian, diretor de tecnologia da Huawei FusionSolar; Manish Singhal, diretor de energia fotovoltaica solar da ACWA Power; Michel FRAISSE, vice-presidente e diretor de tecnologia da Huawei Digital Power Europe; Jasem Al Marzooqi, diretor de centros de dados e instalações de telecomunicações da Emirates Integrated Telecommunications Company, du; Prof. Rabih Bashroush, diretor global da consultoria em infraestrutura de TI do Uptime Institute; e muitos outros, compartilharam tecnologias, dados e políticas para aproveitar as futuras oportunidades em energia renovável e infraestrutura verde de TIC.

Especificamente, especialistas de energia de data center, como Simon McCormick, diretor de tecnologia da Echelon; Seppo Ihalainen, CEO e cofundador da Ficolo; Prof. Rabih Bashroush, diretor global de consultoria em infraestrutura de TI do Uptime Institute; e Jim Campbell, BEng (Hons) Building Services, MIET, ATD, diretor regional da RED Middle East, participaram do painel de discussão moderado por Sanjay Kumar Sainani. Para liderar a transição para a energia verde, Amit Beriya, diretor de armazenamento de energia e hidrogênio (desenvolvimento de negócios de serviços técnicos) da ACWA Power; George Pechlivanoglou, diretor de tecnologia da Eunice; Ana Lia Rojas, presidente da EnerConnex Chile e presidente do Conselho Chileno de Mulheres Líderes em Energia e Meio Ambiente (CWEEL); e Edson Uamusse, diretor de planejamento estratégico e consultor do presidente do Fundo de Energia de Moçambique, compartilharam suas percepções relativas ao setor de energia, moderados por Hariram Subramanian.

Parceria para um futuro mais verde e brilhante

A Huawei Digital Power adota a estratégia de hardware aberto, software open-source e colaboração em camadas com os atuantes no setor para um futuro mais ecológico e mais brilhante. Como parte central da cúpula, a Huawei assinou acordos com o Grupo IMELSA e a HYBRICO Energy para uma colaboração estratégica no desenvolvimento de energia limpa e infraestrutura verde. A Huawei também assinou um importante contrato com a SEPCOIII para o Projeto Red Sea com uma solução de armazenamento de energia de 400 MW de energia fotovoltaica mais 1.300 MWh em bateria (BESS), que atualmente é o maior projeto de armazenamento de energia do mundo.

O que diferencia a Huawei Digital Power dos colegas é sua filosofia única de "usar bits para gerenciar watts". Especificamente, o Sr. Yang observou como a empresa utilizará tecnologias digitais para gerenciar equipamentos e eletrônicos de energia, oferecendo soluções simplificadas, ecológicas, inteligentes e seguras para a geração de energia limpa, infraestrutura verde de TIC, eletrificação de transporte e energia inteligente integrada.

Apelo à iniciativa de neutralidade de carbono

A neutralidade de carbono se tornou um consenso e missão globais. Na cúpula, a Huawei Digital Power pediu uma ação global para buscar o desenvolvimento de baixo carbono e sustentável, o que requer inovações contínuas, a adoção de práticas verdes e a união para construir um ecossistema aberto e em que todos saem ganhando.

Liu Fangjiang, presidente da SEPCOIII International; Eaman Al Roudhan, CEO da Zain Kuwait, Sen. Rocio Adriana Abreu Artinaño, presidente da Comissão de Energia do Senado da República do México; Ahmad Abdulkarim Julfar, membro da diretoria, executivo e diretor administrativo da du; e Simon McCormick, diretor de tecnologia da Echelon, apoiaram a iniciativa da Huawei durante a cúpula. Eles foram acompanhados pelo Sr. Yang.

Por meio da colaboração aberta e da inovação conjunta, a Huawei Digital Power e seus parceiros globais agora compartilham o compromisso de combater o aquecimento global e contribuir para a neutralidade de carbono mundial.

Iluminação do Burj Khalifa inspira e inicia mudanças

Para concluir de forma emocionante a Cúpula Global de Energia Digital de 2021, a Huawei Digital Power iluminou o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo e um monumento icônico de Dubai, para, juntos, inspirar as comunidades internacionais a acelerar a transição verde e a construir uma sociedade de baixo carbono e inteligente.

