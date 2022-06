Huawei Digital Power präsentiert auf dem Energiegipfel 2022 grüne Technologielösungen für ein kohlenstoffarmes Europa

BRÜSSEL, 17. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Eurelectric lud zu einem der wichtigsten Gipfeltreffen in Bezug auf die Erzeugung, Lieferung und Verteilung von Strom ein, dem Power Summit 2022, der am 15. und 16. Juni im Gare Maritime in Brüssel, Belgien, stattfand. Auf der Veranstaltung teilte Huawei Digital Power sein Engagement, mit Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten, um die Energiewende in Europa zu beschleunigen, indem das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien vorangetrieben, eine grüne IKT-Infrastruktur aufgebaut und die Elektrifizierung des Verkehrssektors gefördert wird.