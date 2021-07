Huawei dokonuje przekształcenia przemysłowego rozwiązania w zakresie magazynowania energii Utility Scale Energy Storage na energię ze źródeł odnawialnych

W przemówieniu inauguracyjnym dr Fang Liangzhou, dyrektor marketingu Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd., zwrócił uwagę na wizję Huawei Digital Power i jej znaczenie dla przyszłości inteligentnego magazynowania energii. Jak stwierdził: „Wizja Huawei Digital Power skupia się na cyfryzacji dostaw energii, która przyczyni się do stworzenia inteligentnego społeczeństwa o zerowej emisji dwutlenku węgla. Jesteśmy przekonani, że zintegrowanie technologii cyfrowej i energoelektroniki stanowi klucz do zbudowania systemu zasilania przyszłości opartego na energii odnawialnej".

Według dr Fanga Huawei zintegrowało technologię cyfrową i energoelektronikę w rozwiązaniach fotowoltaicznych oraz systemach magazynowania energii i opracowało inteligentne, modułowe panele fotowoltaiczne oparte na falownikach strunowych, pozwalające na doskonalsze zarządzanie systemem magazynowania energii dzięki zoptymalizowaniu układów akumulatorów i dystrybucji zasilania, co pozwoli na rozwiązanie szeregu problemów, z jakimi borykają się tradycyjne systemy magazynowania energii. Optymalizacja akumulatorów poprawia moc ładowania i rozładowania o 6%, natomiast optymalizacja układu dystrybucji zasilania pozwala na zwiększenie mocy roboczej o dalsze 7%. Ponadto, innowacyjna architektura rozproszonego rozprowadzania ciepła przyczynia się do przedłużenia okresu użyteczności akumulatorów, a inteligentne technologie, między innymi SI i umieszczony w chmurze układ automatyki budynkowej, stosuje się, aby zmienić poziom bezpieczeństwa z biernego na aktywny.

„Opracowane przez Huawei inteligentne rozwiązanie w zakresie magazynowania energii oparte na falownikach strunowych pozwala na zwiększenie mocy rozładowania, zmniejszenie kosztów eksploatacji i konserwacji, zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność oraz umożliwia 20% obniżenie kosztów magazynowania energii – powiedział podczas wirtualnego spotkania Chen Guoguang, Prezes Huawei Smart PV. - Chcemy zbudować dla naszych odbiorców produktów fotowoltaicznych pełny ekosystem, kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie energii. Rozwiązanie, które obejmie nie tylko energię jako taką, ale także jej magazynowanie i zużycie, oferujące jeszcze większe oszczędności w jednostkowych kosztach wytwarzania energii, a także przekształcenie sieci fotowoltaicznej w sieć umożliwiającą dostarczanie i magazynowanie energii".

Rynek przemysłowych rozwiązań z zakresu magazynowania energii kwitnie dzięki możliwości obniżenia kosztów magazynowania energii i ciągłym innowacjom technicznym. Oczekuje się, że jego wartość będzie nadal rosła. Sam Wilkinson, dyrektor IHS Markit ds. czystej energii i odnawialnych źródeł energii, podzielił się z uczestnikami swoją prognozą dotyczącą rynku magazynowania energii: „Rok 2021 wyznacza początek gwałtownego rozwoju branży. Spodziewamy się, że w tym roku branża zwiększy swój potencjał ponad dwukrotnie i - po raz pierwszy w historii - wykorzysta ponad dziesięć gigawatów zainstalowanej mocy, co w sumie spowoduje, że branża ta będzie dysponowała mocą magazynowania energii na poziomie 28 gigawatogodzin (GWh). Wzrost ten dotyczyć będzie nie tylko uznanych graczy na tym rynku, ale w dużej mierze także mniejszych podmiotów, dopiero rozpoczynających działalność" – powiedział.

Jorge de Miguel, dyrektor ds. doradztwa technicznego Vector Renewables, zaprezentował podczas wydarzenia pięć wielkoskalowych zastosowań akumulatorowych systemów magazynowania energii (BESS) i wskazał, że szeroką gamę usług w dziedzinie BESS można wykorzystać do zmaksymalizowania ogólnych dochodów generowanych przez elektrownie fotowoltaiczne. Kolejnym mówcą, który rzucił światło na zagadnienie magazynowania energii PV+, był Felipe Hernandez, dyrektor zarządzający FRV X & Engineering. Wspomniał o dużych możliwościach biznesowych w zakresie wykorzystania indywidualnych systemów BESS oraz hybrydowych rozwiązań w zakresie magazynowania energii PV + i omówił szereg aspektów wartości obu koncepcji.

Ponadto Hariram Subramanian, dyrektor ds. technicznych Huawei Smart PV – Europa, zapoznał obecnych z możliwościami zastosowania rozwiązania Huawei Smart String PV-Storage Solution na skalę przemysłową. Podkreślił istotność stworzenia stabilnej sieci opartej na spójnej koncepcji i dostosowania modułowej architektury, która pozwoli na uzyskanie większej stabilności i trwałości elektrowni.

Biorąc pod uwagę wysoki udział energii ze źródeł odnawialnych w sieci energetycznej BESS odegra jeszcze większą rolę w przyspieszeniu przejścia na energetykę niskoemisyjną. „Jesteśmy przekonani, że zintegrowanie technologii cyfrowych uwolni pełny potencjał magazynowania energii, ukierunkuje branżę na osiągnięcie celów neutralności węglowej. Razem możemy stworzyć inteligentne społeczeństwo o zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla i osiągnąć neutralność węglową w najbliższej przyszłości" – zakończył dr Fang.

