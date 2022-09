Huawei e parceiros exploram como a tecnologia pode possibilitar um futuro sustentável na HUAWEI CONNECT 2022 Bangkok

BANGKOK, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- No primeiro dia da HUAWEI CONNECT 2022 ontem, a Huawei, seus parceiros e representantes de organizações públicas e privadas realizaram uma sessão que explorou como a tecnologia é vital para construir um mundo sustentável e inclusivo conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU, com estudos de caso e análises com foco na região Ásia-Pacífico.

Como uma das regiões mais populosas e diversificadas do mundo, também prevê-se que a Ásia-Pacífico seja a economia de crescimento mais rápido do mundo, uma vez que a COVID-19 está acelerando a transformação digital na Ásia-Pacífico de forma mais intensa do que a média global.

"Cada vez mais governos e organizações estão começando a reconhecer o papel capacitador da tecnologia na aceleração do cumprimento dos ODSs", disse Jeffrey Zhou, presidente de marketing de TIC da Huawei. "De acordo com a visão e missão da Huawei, lançamos a iniciativa de inclusão digital TECH4ALL em 2019 e, com parceiros globais, programas e projetos estão em andamento em diferentes países."

Depois do discurso de Zhou, Richard Mahony, vice-presidente global da Informa Tech fez uma declaração de abertura e afirmou que o método tradicional de manutenção da sustentabilidade não está funcionando e que agora são necessárias soluções baseadas em tecnologia como aceleradores.

Em seguida, o palestrante da UNESCO apresentou uma visão geral dos objetivos dos 17 ODSs e abordagens para alcançá-los até o prazo definido, 2030. "Embora seja fundamental que os governos implementem a agenda dos ODSs, o simples fato é que ela não será realizada sem o setor privado", disse Mohamad Djelid, diretor do escritório da UNESCO em Jacarta, Indonésia. "Todos temos um papel a desempenhar na realização da ambiciosa, mas necessária, Agenda de Desenvolvimento Sustentável até 2030."

A inclusão digital foi uma área fundamental discutida durante a sessão. Embora o abismo digital esteja gradualmente diminuindo, a ITU informou recentemente que 2,7 bilhões de pessoas no mundo ainda não estão conectadas à Internet. Devido à falta de conectividade de rede, habilidades digitais, dispositivos acessíveis ou uma combinação desses fatores, muitas pessoas continuam incapazes de acessar as ferramentas digitais necessárias no mundo cada vez mais digital de hoje. "Ninguém deve ficar desconectado", disse Atsuko Okuda, diretor do escritório regional da ITU na Ásia e no Pacífico. "A tecnologia digital e o desenvolvimento da TIC podem acelerar o cumprimento dos ODSs."

David Lu, da Huawei, presidente do Departamento de Estratégia e Marketing da Ásia-Pacífico, apresentou o progresso mais recente e o papel da TIC em projetos TECH4ALL em todo o mundo e, principalmente, na Ásia-Pacífico. Entre esses projetos estão o Digital Bus na Tailândia, que está trazendo conectividade e habilidades digitais para crianças de áreas rurais; o programa Digital Village na Indonésia, que está oferecendo conectividade acessível às comunidades rurais por meio da solução RuralStar, e a introdução da assistência médica remota impulsionada pelo 5G para comunidades rurais e soluções de acesso à informação para idosos na Tailândia. Lu mencionou que, por meio da colaboração entre empresas de tecnologia e empresas globais, o futuro para a Ásia-Pacífico será brilhante e sustentável, alcançando o objetivo de não deixar ninguém para trás.

Outro tema fundamental da sessão abordou como a tecnologia pode promover a conservação da natureza. Shawn Tan, vice-presidente do provedor líder de soluções de energia verde Sunseap, apresentou como a empresa de Singapura espera compensar quatro mil toneladas de CO 2 por ano com sua inovadora fazenda solar flutuante. A solução, que utiliza a solução fotovoltaica inteligente da Huawei, está implementada offshore em Singapura.

Dando continuidade ao tema de proteção ambiental, a Sarawak Forestry Corporation da Malásia iniciou o primeiro projeto-piloto com a TECH4ALL da Huawei, em colaboração com a Sarawak Multimedia Authority, o Forest Department Sarawak e a Rainforest Connection, desenvolvida para proteger uma das florestas tropicais mais antigas do mundo, com 140 milhões de anos, as florestas tropicais Sarawak.

A Huawei está realizando mais de 45 projetos TECH4ALL com mais de 40 parceiros globais, com foco em educação equitativa e de qualidade, conservação da natureza com tecnologia, desenvolvimento de assistência médica inclusiva e conquista de um desenvolvimento equilibrado.

FONTE Huawei Connect

