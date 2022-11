Huawei e universidades peruanas assinam MOUs para formação de novos talentos digitais

CIDADE DO MÉXICO, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei Peru anunciou, durante o LAC ICT Talent Summit 2022, que aconteceu nos dias 24 e 25 de novembro, a assinatura de Memorandos de Entendimento (Memoranduns of Understanding - MOUs) com duas universidades peruanas, com o intuito de promover a colaboração para a formação de novos talentos digitais no país.

Michael Xue, vice-presidente da Huawei América Latina e Caribe , e Paulino Machaca, reitor da Universidad Nacional del Altiplano no LAC ICT Talent Summit. Foto: divulgação.

O LAC ICT Talent Summit 2022 foi organizado em conjunto pela Huawei, líder em infraestrutura para Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC), pelo Escritório Regional de Educação para a América Latina e o Caribe (OREALC) da UNESCO, e pela agência de notícias internacional EFE, com o apoio da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).

A Huawei assinou os MOUs com a Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) e a Universidad Nacional del Altiplano, para a promoção de inovação e de desenvolvimento profissional no setor de TIC.

"Para nós, é uma honra assinar um acordo de cooperação com a Huawei, uma das empresas que está liderando as transformações digitais", afirmou Pablo López Chau, reitor da UNI.

Por sua vez, Paulino Machaca, reitor da Universidad Nacional del Altiplano, disse que é muito bom ter uma aliança com um dos principais provedores de infraestrutura digital. "Para a universidade, é um prazer trabalhar com uma empresa que está na linha de frente das mudanças digitais como a Huawei", disse ele.

O LAC ICT Talent Summit 2022 reuniu cerca de 300 estudantes, formuladores de políticas públicas, professores universitários, bem como líderes empresariais para discussões sobre os desafios e as soluções para a capacitação e a formação de novos profissionais na área digital, essencial para o desenvolvimento do setor no continente.

Michael Xue, vice-presidente da Huawei América Latina e Caribe, disse que a empresa tem promovido o desenvolvimento de talentos digitais globalmente nos últimos anos como empregadora de uma grande comunidade de profissionais e como colaboradora na capacitação e no treinamento em conjunto com universidades e governos.

"Estamos vendo uma economia em rápida digitalização, o que significa que o setor digital não está apenas representando, mas contribuindo e transformando uma proporção cada vez maior da produção econômica geral, e o talento digital é a base da economia digital", complementou.

