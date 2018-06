Huawei et DU-IT aident Duisbourg à devenir une ville intelligente

Cette annonce fait suite à un protocole d'entente (PE) signé en janvier 2018 par la ville de Duisbourg et Huawei Enterprise Business Group. Les deux partenaires ont convenu de faire en sorte que Duisbourg devienne en quelques années une ville modèle en Europe de l'Ouest, pionnière et numérique grâce à la mise en œuvre de nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC). L'objectif de ce PE est de développer l'innovation dans les idées, les solutions et l'utilisation des technologies les plus récentes pour améliorer la qualité de vie à Duisbourg dans un écosystème qui associera des partenaires locaux, des partenaires internationaux et des entreprises municipales. La signature aujourd'hui de l'accord-cadre marque un jalon majeur dans ce développement.

« Huawei s'applique à travailler aux côtés des pouvoirs publics des municipalités pour rendre les villes modernes plus intelligentes et plus faciles à vivre. Nous sommes enchantés d'être le partenaire de choix de Duisbourg dans ce développement de ville intelligente. Une telle coopération reposera sur nos succès dans ce domaine et nos mises en place d'autres villes intelligentes dans le monde entier. Huawei intègre de nouvelles TIC dans des plateformes unifiées pour activer IdO, communications, centres de données dans le nuage et centres de commandes intelligentes afin de créer pour les villes un véritable système nerveux. L'expertise de Huawei en tant que fournisseur mondial de premier plan de technologies s'associe à l'envergure de DU-IT en tant que FSI de la municipalité. Ceci nous place dans une position idéale pour aider les entreprises clientes à stimuler la croissance et l'innovation, à apporter chez les citoyens sécurité et efficacité, et à rendre la ville plus attrayante pour les investisseurs et les entreprises, » a commenté Vincent Pang, président de Huawei pour la région Europe de l'Ouest.

L'introduction de Rhine Cloud (Nuage du Rhin), nom de marque de la plateforme de nuage pour 'Smart City and Public Services' (ville intelligente et services publics), en lui fournissant les capacités sur lesquelles reposeront soutiendront intelligence et automatisation, matérialise une étape significative dans cette transformation de Duisbourg en ville intelligente. Au cours de la cérémonie de signature de l'accord-cadre, Huawei a également fait savoir que ses premières offres d'infrastructure en tant que service (IaaS) sont à présent disponibles sur Rhine Cloud et hébergées à Duisbourg par DU-IT.

Un PE entre DU-IT et NavVis pour créer des offres de SaaS de ville intelligente pour Rhine Cloud

Les premières propositions de logiciel en tant que service (SaaS) sur Rhine Cloud exploiteront la technologie NavVis, conçue pour numériser les environnements intérieurs et utilisée dans des cas concrets liés à la ville intelligente comme l'administration en ligne, le tourisme, la gestion d'installations, la vente au détail et autres.

Cette technologie permet aux utilisateurs d'explorer des intérieurs grâce à une visite entièrement immersive en 3D. Après numérisation d'un environnement d'intérieur par le système de cartographie mobile NavVis M6 conçu pour de telles situations, le navigateur NavVis IndoorViewer permet de visualiser les données d'un bâtiment en images de haute résolution.

Des exemples d'applications pratiques seront présentés à l'occasion du CeBIT, notamment une excursion virtuelle dans une station hydraulique historique, une visite guidée numérique du musée Stadthistorisches de Duisbourg et une cartographie en 3D précise au centimètre près d'immeubles de bureaux à Duisbourg. Le service sera disponible sur Rhine Cloud en octobre 2018.

« En tant que société municipale, notre expertise approfondie nous permet de fournir le niveau le plus élevé de sécurité et de solutions sur mesure afin d'assurer un fonctionnement harmonieux des services de la ville. Nous aidons nos clients lors de la migration de leurs bases de données dans le nuage, du suivi de la mise en place de leurs opérations et, le cas échéant, la gestion de leurs environnements dans le nuage pour offrir un ensemble de services complets, » a expliqué Stefan Soldat, directeur général de DU-IT. Les données sont hébergées dans le centre de données de DU-IT. Celui-ci est certifié ISO 27001 et il offre un vaste éventail de services à une clientèle dont les exigences en matière de sûreté sont de plus en plus grandes, comme les municipalités, les institutions urbaines et les universités. Le portefeuille largement diversifié des services de DU-IT peut s'adapter de façon flexible, en allant du stockage dans le nuage aux solutions de logiciel en tant que service et à la connectivité par fibres. DU-IT possède son propre centre de données, muni d'un système spécial de zones de sécurité conforme aux spécifications allemandes de l'Office fédéral de la sécurité des technologies de l'information (BSI) et de niveau 3 pour ce qui est des TÜV. Des systèmes complexes d'alimentation électrique de secours, de protection incendie et de refroidissement sont activés en permanence et assurent une capacité informatique toujours disponible. En outre, les données sont synchronisées en miroir dans des emplacements physiques séparés.

Les solutions de Huawei pour villes intelligentes sont actuellement au service de plus de 120 agglomérations dans 40 pays autour du monde. 197 sociétés figurant sur la liste des Fortune Global 500 ont à ce jour choisi Huawei comme partenaire numérique pour leur transformation numérique ; 45 d'entre elles sont parmi les 100 premières entreprises.

Huawei, de concert avec ses partenaires et ses clients, met en lumière ses nouvelles solutions de transformation numérique afin d'orchestrer au CeBIT du 11 au 15 juin en Allemagne, patrie de la musique classique, une symphonie numérique. Elle sera aussi le siège d'activités et partagera ses pratiques d'excellence autour de l'informatique en nuage, de l'intelligence artificielle (AI), des mégadonnées, de l'internet des objets (IdO) et du réseautage défini par logiciel (SDN), qui tous jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique d'aujourd'hui.

Le stand de Huawei se trouve dans la Zone C01 du Hall 13 au Parc des expositions de Hanovre en Allemagne. Pour davantage d'informations sur Huawei au CeBIT, veuillez visiter http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Pour en apprendre davantage sur les cas de clients de Huawei qui, dans le monde entier, font appel aux « Leading New ICT » (Nouvelles technologies en tête de l'information et de la communication), veuillez visiter http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/704031/Huawei_Vincent_Pang.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/704030/Huawei_DU_IT_GmbH.jpg

SOURCE Huawei