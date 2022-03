Huawei et du signent un protocole d'entente sur l'innovation MEC

La 5G est la pierre angulaire de la transformation numérique, et MEC est une technologie fondamentale en 5G et essentielle pour libérer une nouvelle valeur commerciale. Avec MEC, les connexions omniprésentes et les capacités informatiques élevées peuvent permettre aux individus de profiter d'une expérience améliorée grâce à des services comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le multimédia; et la faible latence et la haute sécurité peuvent être fournies aux entreprises en limitant les données aux campus d'entreprise. Le développement durable des services B2B et B2C nécessite la mise à l'échelle de MEC.

En tant que l'un des opérateurs à la croissance la plus rapide dans les Émirats Arabes Unis, du excelle à la fois dans la couverture 5G et le débit du réseau, et détient une position importante sur le marché du Moyen-Orient. Au cours des dernières années, du et Huawei ont continuellement innové dans MEC et mis en œuvre un lot de pratiques. Par exemple, en février 2021, du, Huawei et des partenaires locaux ont tiré parti de la 5G MEC pour diffuser en direct les matchs de la President's Cycling Cup des Émirats arabes unis, offrant une expérience immersive en réalité virtuelle au public.

du et Huawei croient que leur collaboration apportera un succès partagé. Saleem AlBlooshi a déclaré : « Mobiliser nos forces conjointes avec Huawei est un grand pas pour l'industrie du mobile. Notre cadre ambitieux vise à fournir des certifications de haute qualité afin d'habiliter les entreprises non seulement dans le secteur de la technologie, mais aussi dans d'autres secteurs, ce qui renforce notre position de principal fournisseur de services et de produits intelligents. »

Richard Liu a déclaré que Huawei a mené des recherches approfondies dans MEC et a déployé des applications 5G liées à MEC dans diverses industries. Avec cette base solide, Huawei aidera à débloquer plus d'applications MEC, offrant des services de réalité étendue et multimédia diversifiés de haute qualité pour les particuliers, et des capacités de connectivité et de calcul pour les entreprises.

La transformation numérique bat son plein, et MEC est un moteur clé pour accélérer ce processus. Huawei collaborera avec des partenaires de l'industrie pour faire progresser le développement de MEC et tirer parti de la synergie infonuagique pour habiliter de plus en plus d'industries.

