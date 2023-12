Huawei et l'UNESCO font don d'équipement de TIC au ministère de l'Éducation éthiopien dans le cadre d'un projet d'écoles ouvertes

ADDIS-ABEBA, Éthiopie, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'UNESCO et Huawei ont fait don d'équipement de TIC au ministère de l'Éducation éthiopien la semaine dernière dans le cadre du projet TeOSS (Technology-enabled Open School Systems for All), que les deux partenaires mènent en Éthiopie, en Égypte et au Ghana depuis 2020.

Handing-over Ceremony of ICT equipment to the Ethiopian Ministry of Education

Dans le cadre de ce projet de trois ans, qui se termine cette année et s'inscrit au sein de l'initiative TECH4ALL de Huawei, l'UNESCO et Huawei ont fourni 480 tablettes, 48 points d'accès et 24 tableaux intelligents à 24 écoles secondaires bénéficiaires dans différentes régions d'Éthiopie.

« J'exprime une fois de plus ma gratitude à l'UNESCO et à Huawei pour leur dévouement à l'égard de l'éducation et pour ce don important dans cette période très critique », a déclaré Ayelech Eshete, ministre d'État du ministère de l'Éducation éthiopien. Faisant référence aux écoles secondaires bénéficiaires, elle a ajouté : « Cela leur permettra d'explorer diverses ressources éducatives, d'élargir leurs connaissances au-delà des manuels scolaires et de se connecter à un vaste réseau mondial d'informations et d'expériences d'apprentissage. »

Cet équipement contribuera dans une certaine mesure à soutenir les objectifs plus larges du projet, à savoir réduire la fracture numérique et améliorer l'inclusion et l'équité dans l'éducation en développant les capacités des éducateurs et des institutions.

« Nous marquons une étape importante de ce parcours alors que nous assistons à la livraison des derniers éléments d'équipement de TIC dans les écoles secondaires à travers l'Éthiopie », a déclaré Rita Bissoonauth, Ph. D., directrice du Bureau de liaison de l'UNESCO auprès de l'Union africaine et de la CEA, et représentante de l'Éthiopie.

« Ces écoles, qui ont été soigneusement sélectionnées par le ministère de l'Éducation et les bureaux régionaux de l'éducation respectifs en tant que bénéficiaires de ce projet, auront maintenant l'occasion d'intégrer la technologie dans leurs salles de classe, offrant ainsi aux élèves des possibilités d'apprentissage, de collaboration et de développement des compétences améliorées. »

En Éthiopie, le projet TeOSS, d'une durée de trois ans, se concentre sur le développement de l'infrastructure des TIC pour connecter les écoles pilotes, former les enseignants et les élèves, et construire un système de gestion de l'apprentissage intégré à une plateforme de formation des enseignants. Les objectifs plus larges du projet comprennent la création de systèmes scolaires résilients face aux crises, pouvant garantir la continuité de l'apprentissage, à la fois dans des conditions normales et de crise, en mettant à disposition les ressources éducatives à domicile, en classe et dans d'autres scénarios.

Depuis le lancement du projet en 2020, les partenaires du projet ont conçu et évalué ses résultats en Éthiopie, en Égypte et au Ghana en vue de l'étendre en Afrique. Un accent particulier est mis sur les écoles dans les pays à faibles ressources, et leur transformation en écoles équipées sur le plan technologique pouvant soutenir des possibilités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie, ainsi que l'équité et la qualité de l'éducation pour les élèves.

Le partenariat entre l'UNESCO et Huawei est soutenu par les efforts continus du gouvernement éthiopien pour donner aux élèves et aux citoyens du pays les moyens de participer activement au monde numérique, en veillant à ce qu'ils soient bien préparés aux défis et aux possibilités que l'avenir réserve.

