Huawei et Temenos annoncent un accord de partenariat technologique

Ce partenariat associe les forces de Huawei en matière d'hébergement, de mise en œuvre et d'intégration dans le cloud et la puissance du logiciel bancaire de Temenos, leader du secteur. Le champ d'application du partenariat couvre les ventes et le marketing, la mise en œuvre et la formation.

Les institutions financières pourront moderniser leurs systèmes bancaires centraux sur Huawei Cloud et bénéficier d'une évolutivité élastique, de coûts et d'une efficacité opérationnelle. Ensemble, Temenos et Huawei aideront les banques de toutes tailles à se lancer plus rapidement sur le marché, à ouvrir de nouveaux modèles commerciaux et à atteindre des ratios coûts/revenus de premier ordre.

Les deux entreprises ont fait leurs preuves et comptent un certain nombre de clients existants et de projets réussis dans la région APAC. Les deux entreprises constatent déjà une traction importante sur le marché et ont un certain nombre de nouvelles perspectives en vue. Temenos et Huawei se lanceront conjointement sur le marché, en se concentrant sur la Chine et en s'étendant à d'autres régions, avec des processus de marketing et de vente alignés.

Temenos et Huawei sont très présents sur le marché mondial des services financiers. Plus de 3 000 institutions bancaires et financières dans le monde, répondant aux besoins bancaires de 1,2 milliard de personnes, font confiance à la technologie cloud-native et API de Temenos. Huawei travaille également avec plus de 2 000 institutions financières dans le monde, dont 47 des 100 premières banques mondiales.

La demande croissante de modèles basés sur le cloud s'est accélérée pendant la pandémie de coronavirus, car les banques ont besoin de propositions technologiques plus résilientes et plus agiles. Le cloud est devenu la méthode de déploiement de logiciels établie pour les banques de l'ère numérique qui doivent se lancer rapidement avec un coût d'infrastructure informatique minimal. Les grandes banques se tournent de plus en plus vers le cloud pour moderniser progressivement leurs systèmes, réduire la complexité de l'informatique et les coûts afin d'atteindre plus rapidement le marché.

Philip Barnett, président de la croissance stratégique et membre du comité exécutif de Temenos, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre leadership dans le domaine du cloud et d'être les premiers à être certifiés avec Huawei. Cette stratégie de commercialisation conjointe avec Huawei accélérera massivement notre pénétration du marché en Chine, qui représente un marché adressable d'environ 6 milliards de dollars, et nous nous étendons au Moyen-Orient, à l'Afrique, à l'Europe et à l'Amérique latine. Ensemble, nous pouvons aider les banques à l'avant-garde du numérique ainsi que les grandes banques qui ont besoin de moderniser leur cœur de métier à accélérer leur passage au cloud. Notre solution bancaire de base, basée sur Huawei Cloud et privilégiant les API, apportera flexibilité, souplesse et élasticité, et accélérera la mise sur le marché pour les banques. Notre certification sur Huawei Cloud démontre que notre plate-forme bancaire agnostique en matière de cloud permet aux banques de poursuivre une stratégie multi-cloud et de disposer des plus hauts niveaux de résilience active-active avec le fournisseur de cloud de leur choix. »

« Huawei souhaite continuer à renforcer sa coopération avec des partenaires compétents en matière de solutions technologiques de pointe, tels que Temenos. L'écosystème numérique est un lieu où tous les participants créent et partagent de la valeur ensemble. En renforçant les partenariats, nous pouvons résoudre les problèmes et créer de la valeur pour les clients ensemble, élargir le gâteau et ouvrir un nouvel espace de croissance pour le secteur de la finance », a déclaré M. Ma Yue, vice-président exécutif de Huawei Enterprise Business Group (EBG) ; président de Huawei EBG Global Partner Development and Sales.

Le Huawei Intelligent Finance Summit 2021 s'est tenu à Shanghai du 3 au 4 juin. Le Huawei Intelligent Finance Summit est un événement TIC mondial organisé par Huawei et axé sur le secteur financier. Il a été fondé en 2013, tous les participants étaient l'élite du secteur de l'industrie financière. Pour plus d'informations sur le Huawei Global FSI Summit, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/topic/2021-event-fsi-summit/en /index.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1525367/Huawei_and_Temenos.jpg

