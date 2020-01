Huawei FusionSolar com LCOE óptimo populariza nova energia no Oriente Médio e África

A solução FV inovadora de solo em larga escala utiliza 1.500 inversores string inteligentes e envolve uma fusão de módulos bifaciais e rastreadores, cujas capacidades de geração de energia são maximizadas pelos algoritmos de rastreamento de autoaprendizagem por IA. O modelo em destaque, SUN2000-185KTL-H1 (SUN2000-185KTL), adota a chip proprietário inteligente HiSilicon e estações de transformadores inteligentes (STS, na sigla em inglês), a fim de proporcionar aos clientes uma solução integral.

O projeto Sakaka de 300 MW recebeu a menor tarifa-leilão do mundo em 2018. A primeira usina FV de solo na Arábia Saudita é sustentada pela Smart PV Solution 1.500 V da Huawei e foi conectada pela primeira vez à rede de utilidade pública em novembro de 2019. A usina FV demonstrou consistentemente desempenho excelente desde então, com uma taxa de desempenho máximo de 92%. O design multi-MPPT incorporado nos inversores da série SUN2000 minimiza a divergência de strings FV, proporcionando notáveis rendimentos de energia.

O Huawei SUN2000-185KTL obteve reconhecimento na WFES, vencendo o Prêmio de 2019 da pv magazine. A combinação exclusiva de tecnologias de IA e FV diminui o LCOE para usinas FV, aumentando drasticamente a experiência do consumidor, servindo como trampolim para o sucesso na era de paridade de rede. O Sr. Eckhart K. Gouras, editor da pv magazine, declarou: "Múltiplos inversores de string MPPT podem lidar melhor com as excentricidades do albedo, e essa capacidade promete ser outro impulsor à adoção cada vez maior do string".

Smart I-V Curve Diagnosis: redefinindo O&M com segurança inteligente

O Smart I-V Curve Diagnosis da Huawei representa a primeira e única tecnologia avançada certificada pela TÜV a ser aplicada em uma ampla escala comercial, com mais de 5 GW de instalações. O Smart I-V Curve Diagnosis 3.0, uma atualização de 2019, é capaz de realizar varreduras remotas para uma usina FV de 100 MW em meros 15 minutos, gerando relatórios automatizados com base em suas descobertas. O componente de autoaprendizagem por IA acumula uma experiência de diagnóstico curvo I-V e otimiza modelos em falha, sem a necessidade de inspeção no local, levando o O&M de FV a uma nova era inteligente.

FV de distribuição: usinas mais seguras e uma experiência aprimorada para todos

Em cenários de distribuição, a Huawei proporciona inversores de três fases SUN2000-20KTL-M0 e o super SUN2000-100KTL-M1.

O SUN2000-20KTL-M0 apresenta tecnologia AFCI alimentada por IA que localiza todas as falhas de arco e desconecta o circuito dentro de 2 segundos. Além disso, a autoaprendizagem por IA é utilizada na proteção contra riscos de incêndio, para fábricas FV de distribuição eficientemente seguras.

O tão aguardado SUN2000-100KTL-M1 está pronto para ser lançado no MEA no final de 2020. A presença de um algoritmo de rastreamento multipico reduz efetivamente a divergência de strings, e garante uma geração de energia efetiva com uma eficiência europeia líder do setor de 98,4%. O design sem fusível proporciona um alto nível de confiabilidade. O compartimento IP66 totalmente fechado está mais que apto para as condições desafiadoras do deserto que são características de muitos mercados do MEA.

O maior projeto de distribuição em telhado dos EAU também é baseado na solução de distribuição da Huawei Desde a conexão à rede em julho de 2017, a usina de 25,8 MW tem rodado de maneira estável em uma alta temperatura e com clima empoeirado, com uma taxa de falha de zero, proporcionando energia limpa e confiável para a DP World de Dubai.

A Huawei continuará a trabalhar com parceiros e clientes com ideias afins no setor de novas energias, a fim de incorporar novas tecnologias avançadas de TIC como computação em nuvem e IA no setor FV, além de facilitar a digitalização de usinas FV.

