Huawei ganha Intersolar AWARD na Intersolar 2019

Criação automática de visualização física do módulo por reconhecimento de imagem com IA em menos de 5 segundos: identificação de imagens do modelo de layout do módulo através do aplicativo de comissionamento para criar rapidamente o layout físico do módulo para monitoramento.

Comunicação otimizada em menos de 1,5 minutos através do desempenho poderoso do chipset: a Huawei apresentou pela primeira vez inversores inteligentes com chipset Hisilicon integrado, o que possibilita que o inversor se comunique com o otimizador muito mais rápida e confiavelmente do que nunca.

Segurança máxima: AFCI com IA para reduzir proativamente o risco de incêndio. O AFCI (Arc Fault Circuit Interruptor) da Huawei pode detectar e confirmar com precisão a corrente contínua do arco elétrico, e o inversor desliga em apenas 2 segundos para garantir a segurança dos proprietários de módulos fotovoltaicos.

Com base no relatório divulgado pela consultoria global IHS Markit, a Huawei ficou em primeiro lugar no ranking mundial de vendas de inversores por quatro anos consecutivos, de 2015 a 2018. A Intersolar Europe acontece de 15 a 17 de maio em Munique, na Alemanha. A Huawei está apresentando sua Solução Fotovoltaica Inteligente FusionSolar no estande B3.310. Para obter mais informações, acesse https://solar.huawei.com.

