Huawei gibt Huawei ICT Academy Program 2.0 bekannt, das in den nächsten fünf Jahren 2 Millionen ICT-Fachleute hervorbringen soll

2013 wurde das Huawei ICT Academy Program ins Leben gerufen, in dessen Rahmen Huawei Universitäten/Hochschulen hochwertige Kurse und Unterstützungsdienste bereitstellte, um ihnen bei der Ausbildung von Lehrern, der Einrichtung und Optimierung von ICT-Studiengängen, der Verbesserung des Lehrplansystems und dem Aufbau von Standardlabors zu helfen. Außerdem macht die Huawei ICT Academy Studenten an Universitäten auf der ganzen Welt mit den ICT-Technologien und -Produkten von Huawei vertraut, ermutigt sie zur Teilnahme an der Huawei-Zertifizierung und fördert innovative und anwendungsorientierte technische Talente für die Gesellschaft und die globale ICT-Industrie. Dazu hat Huawei seit 2015 in Partnerschaft mit mehr als 600 internationalen Universitäten Huawei ICT-Akademien gegründet, die den Universitäten dabei helfen, ihre Lehrfähigkeiten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik zu verbessern und mehr als 1500 Lehrkräfte auszubilden.