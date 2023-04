Huawei i spółka Shaanxi Coal dowodzą skuteczności czołowego rozwiązania inteligentnych kopalni - „Internetu przemysłowego 5G+"

YULIN, Chiny, 28 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Rozwiązanie inteligentnej kopalni oparte na sieci 5G i internecie przemysłowym, opracowane wspólnie przez Huawei i Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. (spółka Shaanxi Coal) ukończyło pierwszy etap swojej działalności po upływie pełnego roku nieprzerwanej eksploatacji. W rozwiązaniu tym wykorzystano takie technologie jak 5G, chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja, jak również powiązane aplikacje cyfrowe, służące znacznej poprawie wydajności i bezpieczeństwa w kopalniach należących do spółki Shaanxi Coal. Jest to mocny argument przemawiający za inteligentną modernizacją światowego przemysłu wydobywczego i zapewnia punkt odniesienia do zastosowania internetu przemysłowego w innych branżach.

Rozwiązanie to integruje technologie teleinformatyczne (ICT) z każdym etapem procesu wydobycia węgla, w celu eliminacji ograniczenia dostępności danych do jednego działu i zapewnienia możliwości przekazywania danych. Jest to ogromne wsparcie dla współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa, produkcję, działalność operacyjną, ograniczenie zużycia energii, ochronę środowiska i za inne systemy, oraz przyczyniło się do poprawy wydajności geologicznych działań poszukiwawczych, drążenia tuneli, wydobycia węgla i wielu innych procesów. Jest to również pierwsze tego typu rozwiązanie, w którym zastosowano platformę internetu przemysłowego z trójpoziomową architekturą obejmującą spółkę Shaanxi Coal, jej podmioty zależne reprezentujące branżę górniczą i same kopalnie węgla. Platforma ta umożliwia wspólne zarządzanie i kontrolę, inteligentną detekcję i skuteczne podejmowanie decyzji.

Xu Jun, dyrektor technologiczny Zespołu Huawei ds. kopalni, powiedział, że firma Huawei współpracuje z kopalniami węgla Hongliulin i Xiaobaodang należącymi do Shaanxi Coal w celu opracowania nowych praktyk i zastosowań, które spełniają wymogi specyficzne dla wydobycia węgla. W ramach tego procesu, Huawei wykorzystuje specjalistyczną wiedzę, którą zgromadziła ta firma w zakresie sieci 5G, sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej, big data i innych technologii, jak również możliwość integracji globalnych zasobów. Partnerstwo to stworzyło nowy standard inteligentnych kopalni dla tego przemysłu. W szczególności rozwiązanie inteligentnej kopalni umożliwia budowę wirtualnych kopalni, które pełnią funkcję cyfrowych bliźniaków fizycznych podziemi kopalni, generując większą wartość dzięki ogromnym ilościom danych górniczych w bezpieczniejszy i wydajniejszy sposób.

W rezultacie kopalnia Hongliulin obecnie wysyła do pracy pod ziemią o 18% pracowników mniej. Ponadto, 97,7% przodków kopalni objęte jest rozwiązaniami inteligentnego górnictwa, przy czym umożliwiono zastosowanie rozwiązań inteligentnego zarządzania dla przodków kopalni w oparciu o łączenie nagrań wideo 5G i komunikację wideo. Ponad 2700 zestawów urządzeń w kopalni jest obecnie połączonych w oparciu o ujednolicone standardy danych, przy 170 milionach danych przesyłanych do jeziora danych (data lake) każdego dnia. Dane te posłużyły do stworzenia ponad 100 cyfrowych modeli. Mogą być również zastosowane jako podstawa do podjęcia decyzji dotyczących produkcji i działalności operacyjnej, oraz opracowania nowych aplikacji cyfrowych w oparciu o narzędzia „bez kodowania".

Kopalnia węgla Xiaobaodang również stosuje sieć 5G i inne technologie w celu uruchomienia procesów inteligentnego górnictwa, sprzętu i zarządzania, znacznie poprawiając bezpieczeństwo operacyjne i wydajność produkcji. Podziemny personel kopalni ograniczono o 42%. Najważniejsze obiekty w kopalni, takie jak podziemne pompownie wody i pompownie lokalne, osiągnęły poziom inteligentnej, zautomatyzowanej eksploatacji, dzięki kontroli maszyn i współpracy opartej na monitoringu wideo. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo produkcji, urządzenia monitorowania środowiskowego mogą samodzielnie wykryć podwyższone stężenie gazu, pożar, zalanie, problemy z wentylacją i zdarzenia geologiczne i generować stosowne ostrzeżenia, zapewniając możliwość przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Daje to możliwość podejmowania decyzji w oparciu o szczegółowe dane, co znacznie poprawia zarządzanie bezpieczeństwem w kopalni.

Xu powiedział: „Internet przemysłowy jest fundamentem inteligentnych kopalni. Zespół Huawei ds. kopalni angażuje się we współpracę z partnerami i przedsiębiorstwami górniczymi w celu wprowadzenia technologii cyfrowych do każdej kopalni i przyspieszenia budowy inteligentnych kopalni w oparciu o internet przemysłowy". Aby zrealizować te zamierzenia, Huawei podejmuje działania ukierunkowane na dostarczanie usług cyfrowych największym przedsiębiorstwom zajmującym się wydobyciem węgla i rud metali na całym świecie, zapewniając wydajniejsze zarządzanie kopalniami, które angażuje mniejszą liczbę członków personelu.

