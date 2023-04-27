Huawei и Shaanxi Coal доказывают эффективность промышленного 5G+ в горнодобывающей сфере

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Huawei

Apr 27, 2023, 16:54 ET

Huawei и Shaanxi Coal Company доказывают эффективность своего прогрессивного интеллектуального решения для горнодобывающей отрасли "5G + промышленный интернет"

ЮЙЛИНЬ (Китай), 27 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Интеллектуальное решение для горнодобывающей отрасли на базе 5G и промышленного интернета, совместно разработанное компаниями Huawei и Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. (Shaanxi Coal Company), преодолело годовой рубеж, знаменуя целый год непрерывной деятельности. Решение задействует такие технологии, как 5G, облачные вычисления и искусственный интеллект, а также связанные с ними цифровые приложения, значительно повышая эффективность производства и эксплуатационной безопасности на шахтах Shaanxi Coal Company. Это событие стало убедительным аргументом для мировой горнодобывающей отрасли в пользу интеллектуальной модернизации и послужило ориентиром для внедрения промышленного интернета в других отраслях.

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the intelligent mine solution builds virtual mines act as the digital twins of physical mines underground
the intelligent mine solution builds virtual mines act as the digital twins of physical mines underground
Jun Xu CTO of Huawei Mine BU
Jun Xu CTO of Huawei Mine BU

Решение интегрировало ИКТ-технологии в каждый этап процесса добычи угля с тем, чтобы устранить разрозненность и обеспечить обмен данными. Таким образом поддерживается интеллектуальное взаимодействие между обеспечением безопасности, производством, эксплуатацией, энергосбережением, защитой окружающей среды и другими системами, а также повышается эффективность геологоразведочных работ, прокладки тоннелей, добычи и пр. Кроме того, данное решение является первой в своем роде платформой промышленного интернета с трехуровневой архитектурой Shaanxi Coal Company, ее горнодобывающих дочерних предприятий и самих угольных шахт. Эта платформа обеспечивает возможность совместного управления и контроля, интеллектуального зондирования и оперативного принятия решений.

Сюй Цзюнь (Xu Jun), технический директор Huawei Mine BU, заявил, что компания Huawei, совместно с Shaanxi Coal Company's Hongliulin Coal Mine и Xiaobaodang Coal Mine, работает над разработкой новых методов и приложений, отвечающих специфическим требованиям угольного производства. В этом процессе компания Huawei использует опыт, накопленный ею в сферах 5G, искусственного интеллекта, облачных сервисов, обработки больших данных и других технологий, а также свою способность интегрировать глобальные ресурсы. Это сотрудничество позволило создать новый эталон интеллектуальных шахт для отрасли. В частности, интеллектуальное решение для горнодобывающей отрасли может создавать виртуальные шахты, которые выступают в качестве цифровых двойников физических шахт под землей, обеспечивая более безопасное и эффективное использование огромного количества данных о добыче полезных ископаемых.

Как следствие, теперь на шахте Hongliulin Coal Mine на 18% меньше рабочих работают под землей. Кроме того, к настоящему времени 97,7% забоев поддерживают интеллектуальную добычу. Интеллектуальное управление забоем стало возможным благодаря видеосвязи и видеозвонкам 5G. Более 2 700 комплектов оборудования на шахте теперь связаны между собой с помощью единых стандартов данных, при этом ежедневно в "озеро данных" поступает 170 миллионов единиц информации. Эти данные были использованы для создания более 100 цифровых моделей. Они также могут быть использованы для принятия производственных и эксплуатационных решений, для разработки новых цифровых приложений с использованием инструментов разработки с нулевым кодом.

Кроме того, на шахте Xiaobaodang Coal Mine 5G и другие технологии используются для обеспечения интеллектуальных процессов добычи, оборудования и управления, что значительно повышает эксплуатационную безопасность и эффективность производства. Количество сотрудников шахты, работающих под землей, сократилось на 42%. Интеллектуальная автономная работа ключевых объектов шахты, таких как подземные водонасосные помещения и подстанции, осуществляется благодаря автоматической инспекции оборудования и видеосвязи. Что касается безопасности производства, устройства мониторинга окружающей среды способны самостоятельно выявлять и делать предупреждения, связанные с накоплением газа, пожарами, затоплениями, проблемами с вентиляцией и геологическими явлениями, а также обеспечивать обмен данными в режиме реального времени. Это способствует принятию более взвешенных решений, значительно повышая эффективность управления безопасностью на шахте.

Сюй Цзюнь отметил: "Промышленный интернет является основой интеллектуальных шахт. Huawei Mine BU намерена сотрудничать с партнерами и горнодобывающими предприятиями, чтобы внедрить цифровые технологии на каждую шахту и ускорить строительство интеллектуальных шахт с промышленным интернетом". Он пояснил, что для достижения этой цели компания Huawei предоставляет цифровые услуги крупным угольным и металлургическим предприятиям по всему миру, чтобы обеспечить более безопасное и эффективное интеллектуальное управление шахтами и сократить количество сотрудников, работающих под землей.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2064529/2.jpg

SOURCE Huawei

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