Huawei и Shaanxi Coal доказывают эффективность промышленного 5G+ в горнодобывающей сфере

Huawei и Shaanxi Coal Company доказывают эффективность своего прогрессивного интеллектуального решения для горнодобывающей отрасли "5G + промышленный интернет"

ЮЙЛИНЬ (Китай), 27 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Интеллектуальное решение для горнодобывающей отрасли на базе 5G и промышленного интернета, совместно разработанное компаниями Huawei и Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. (Shaanxi Coal Company), преодолело годовой рубеж, знаменуя целый год непрерывной деятельности. Решение задействует такие технологии, как 5G, облачные вычисления и искусственный интеллект, а также связанные с ними цифровые приложения, значительно повышая эффективность производства и эксплуатационной безопасности на шахтах Shaanxi Coal Company. Это событие стало убедительным аргументом для мировой горнодобывающей отрасли в пользу интеллектуальной модернизации и послужило ориентиром для внедрения промышленного интернета в других отраслях.

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Решение интегрировало ИКТ-технологии в каждый этап процесса добычи угля с тем, чтобы устранить разрозненность и обеспечить обмен данными. Таким образом поддерживается интеллектуальное взаимодействие между обеспечением безопасности, производством, эксплуатацией, энергосбережением, защитой окружающей среды и другими системами, а также повышается эффективность геологоразведочных работ, прокладки тоннелей, добычи и пр. Кроме того, данное решение является первой в своем роде платформой промышленного интернета с трехуровневой архитектурой Shaanxi Coal Company, ее горнодобывающих дочерних предприятий и самих угольных шахт. Эта платформа обеспечивает возможность совместного управления и контроля, интеллектуального зондирования и оперативного принятия решений.

Сюй Цзюнь (Xu Jun), технический директор Huawei Mine BU, заявил, что компания Huawei, совместно с Shaanxi Coal Company's Hongliulin Coal Mine и Xiaobaodang Coal Mine, работает над разработкой новых методов и приложений, отвечающих специфическим требованиям угольного производства. В этом процессе компания Huawei использует опыт, накопленный ею в сферах 5G, искусственного интеллекта, облачных сервисов, обработки больших данных и других технологий, а также свою способность интегрировать глобальные ресурсы. Это сотрудничество позволило создать новый эталон интеллектуальных шахт для отрасли. В частности, интеллектуальное решение для горнодобывающей отрасли может создавать виртуальные шахты, которые выступают в качестве цифровых двойников физических шахт под землей, обеспечивая более безопасное и эффективное использование огромного количества данных о добыче полезных ископаемых.

Как следствие, теперь на шахте Hongliulin Coal Mine на 18% меньше рабочих работают под землей. Кроме того, к настоящему времени 97,7% забоев поддерживают интеллектуальную добычу. Интеллектуальное управление забоем стало возможным благодаря видеосвязи и видеозвонкам 5G. Более 2 700 комплектов оборудования на шахте теперь связаны между собой с помощью единых стандартов данных, при этом ежедневно в "озеро данных" поступает 170 миллионов единиц информации. Эти данные были использованы для создания более 100 цифровых моделей. Они также могут быть использованы для принятия производственных и эксплуатационных решений, для разработки новых цифровых приложений с использованием инструментов разработки с нулевым кодом.

Кроме того, на шахте Xiaobaodang Coal Mine 5G и другие технологии используются для обеспечения интеллектуальных процессов добычи, оборудования и управления, что значительно повышает эксплуатационную безопасность и эффективность производства. Количество сотрудников шахты, работающих под землей, сократилось на 42%. Интеллектуальная автономная работа ключевых объектов шахты, таких как подземные водонасосные помещения и подстанции, осуществляется благодаря автоматической инспекции оборудования и видеосвязи. Что касается безопасности производства, устройства мониторинга окружающей среды способны самостоятельно выявлять и делать предупреждения, связанные с накоплением газа, пожарами, затоплениями, проблемами с вентиляцией и геологическими явлениями, а также обеспечивать обмен данными в режиме реального времени. Это способствует принятию более взвешенных решений, значительно повышая эффективность управления безопасностью на шахте.

Сюй Цзюнь отметил: "Промышленный интернет является основой интеллектуальных шахт. Huawei Mine BU намерена сотрудничать с партнерами и горнодобывающими предприятиями, чтобы внедрить цифровые технологии на каждую шахту и ускорить строительство интеллектуальных шахт с промышленным интернетом". Он пояснил, что для достижения этой цели компания Huawei предоставляет цифровые услуги крупным угольным и металлургическим предприятиям по всему миру, чтобы обеспечить более безопасное и эффективное интеллектуальное управление шахтами и сократить количество сотрудников, работающих под землей.

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