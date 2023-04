Huawei e a Empresa Shaanxi Coal Comprovam a Eficácia de sua Solução de Mineração Inteligente "5G + Internet Industrial"

YULIN, China, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A solução de mineração inteligente alimentada por 5G e a Internet industrial que foi desenvolvida em conjunto pela Huawei e Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. (Shaanxi Coal Company) atingiu seu marco de um ano, marcando um ano inteiro de operações contínuas. A solução alavancou tecnologias como 5G, computação em nuvem e IA, bem como aplicações digitais relacionadas, para melhorar significativamente a eficiência da produção e a segurança operacional nas minas da Shaanxi Coal Company. Isso representa um argumento poderoso para atualização inteligente para a indústria global de mineração e fornece uma referência para a aplicação da Internet industrial em outras indústrias.

A solução integrou tecnologias de TIC em todas as etapas do processo de mineração de carvão para eliminar silos e permitir o compartilhamento de dados. Isso oferece suporte à colaboração inteligente entre garantia de segurança, produção, operação, conservação de energia, proteção ambiental e outros sistemas, e melhorou a eficiência durante a exploração geológica, escavação de túneis, mineração e muito mais. A solução também é a primeira desse tipo a usar uma plataforma de Internet industrial com arquitetura de três níveis de Shaanxi Coal Company, suas subsidiárias de minas e as próprias minas de carvão. Essa plataforma permitiu gerenciamento e controle colaborativos, detecção inteligente e tomada de decisão eficiente.

Xu Jun, CTO da Unidade Operaciona (BU) de Minas da Huawei, disse que a Huawei trabalhou com a Mina Shaanxi Coal Company's Hongliulin Coal e a Xiaobaodang Coal Mine para desenvolver novas práticas e aplicações que atendam aos requisitos específicos da produção de carvão. Nesse processo, a Huawei alavancou a experiência que desenvolveu em 5G, IA, nuvem, big data e outras tecnologias, bem como sua capacidade de integrar recursos globais. Esta parceria criou uma nova referência de minas inteligentes para o setor. Em particular, a solução de mineração inteligente pode construir minas virtuais que atuam como gêmeos digitais de minas físicas subterrâneas, gerando maior valor com as enormes quantidades de dados de mineração de maneira mais segura e eficiente.

Como resultado, a Hongliulin Coal Mine agora tem 18% a menos trabalhadores trabalhando no subsolo. Além disso, 97,7% de suas faces de minas agora suportam mineração inteligente, e o gerenciamento inteligente tornou-se possível para a face de mina subterrânea usando emenda de vídeo 5G e chamadas de vídeo. Mais de 2.700 conjuntos de equipamentos na mina agora estão interconectados usando padrões de dados unificados, com 170 milhões de dados transmitidos para o data lake todos os dias. Esses dados foram usados para criar mais de 100 modelos digitais. Esses dados também podem ser usados para fundamentar a tomada de decisões de produção e operação, e desenvolver novas aplicações digitais usando ferramentas de desenvolvimento de "código zero".

A Xiaobaodang Coal Mine também usou 5G e outras tecnologias para permitir processos, equipamentos e gerenciamento de mineração inteligentes, melhorando significativamente a segurança operacional e a eficiência da produção. A mão de obra subterrânea da mina está reduzida em 42%. As principais instalações da mina, como as salas de bombeamento de água subterrânea e as subestações, alcançaram operações inteligentes e autônomas, graças à inspeção de patrulhamento de máquinas e à colaboração baseada em vídeo. Em termos de segurança da produção, os dispositivos de monitoramento ambiental são capazes de detectar e emitir alertas autonomamente relacionados a acúmulo de gás, incêndios, inundações, problemas de ventilação e eventos geológicos, além de permitir a interconexão de dados em tempo real. Isso pode apoiar uma tomada de decisão mais informada para melhorar muito o gerenciamento de segurança na mina.

Xu disse: "A Internet industrial é a base das minas inteligentes. A Unidade Operacional de Minas da Huawei está empenhada em trabalhar com parceiros e empresas de mineração para levar a tecnologia digital a todas as minas e construir minas inteligentes com a Internet industrial mais rapidamente." Para atingir esse objetivo, explicou ele, a Huawei está trabalhando para fornecer serviços digitais para grandes empresas de mineração de carvão e metais em todo o mundo para permitir um gerenciamento de mina inteligente mais seguro e eficiente com menos funcionários trabalhando no subsolo.

FONTE Huawei

