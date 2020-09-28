Huawei и Sunline совместно вводят в действие бесконтактную платформу Digital Loan One Box

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Huawei

Sep 28, 2020, 08:04 ET

ШАНХАЙ, 28 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- На конференции HUAWEI CONNECT 2020 компании Sunline и Huawei совместно представили комплекс Digital Loan One Box — глобальную бесконтактную платформу финансовых услуг. Эта платформа будет развернута в многочисленных странах и регионах, включая Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку, где обеспечение доступности финансовых услуг является неотложной необходимостью.

Huawei, Sunline Jointly Launch Contactless Digital Loan One Box Solution

Комплекс Digital Credit One Box представляет собой реализацию открытой стратегии, позволяющей финансовым учреждениям предоставлять широкий спектр бесконтактных услуг, включая кампании онлайн-кредитования, электронную идентификацию клиентов, оценку рисков, выдачу денежных средств и обработку данных о состоянии выданных кредитов. Этот комплекс отвечает насущной потребности в цифровых финансовых услугах как со стороны финансовых учреждений, так и со стороны их клиентов. Эта потребность становится все более острой на фоне пандемии, с которой продолжают бороться многие страны.

Финансовые учреждения, являющиеся краеугольными камнями национальных экономик, нуждаются в бесконтактных, цифровых и интерактивных финансовых сервисах, особенно в сложившейся на данный момент ситуации. Однако транснациональные банки сталкиваются с аналогичными проблемами в процессе перехода на цифровые технологии: колоссальные издержки и риски, связанные с заменой устаревших систем, ограниченный бюджет и неопределенная отдача от капиталовложений в цифровую трансформацию, отсутствие доступного делового и технологического опыта, непрерывно ожесточающаяся конкуренция, обусловленное пандемией повышение спроса на бесконтактное обслуживание и пр.

Бесконтактное финансирование относится к услугам, не требующим физического взаимодействия между банками и клиентами. Представленный комплекс обеспечивает многоканальную поддержку сервисов, реализуемых через подключаемые расширения, встроенных деловых операций и готовых функционалов.

Платформа Digital Loan One Box построена на базе сверхконвергентной инфраструктуры Huawei FusionCube с внедренной банковской архитектурой на основе микрослужб корпоративного уровня EDSP, представленной компанией Sunline в 2020 году. Данная платформа предусматривает возможность оперативного и динамичного горизонтального масштабирования на основе как коммерческих, так и системных требований. Кроме того, она обеспечивает конвейер непрерывного развертывания средств DevOps для удовлетворения все более динамично меняющихся потребностей финансовых учреждений в новых разработках. Бесконтактные банковские услуги существенно повышают удобство банковского обслуживания, сохраняя при этом его простоту с точки зрения пользователей, а также его оперативность и профессионализм, что ведет к росту показателей удовлетворенности клиентов, их сохранения и лояльности. Взаимосвязь сервисов внутри финансовой экосистемы служит увеличению рыночной доли и повышению репутации финансовых учреждений. Предлагаемая платформа также обеспечивает экономичность в плане совокупной стоимости владения, отвечающую их инвестиционным ожиданиям.

Платформа Digital Loan One Box обеспечивает максимально быстрое функционирование по следующим направлениям:

  • Удаленное открытие учетной записи и биометрическая аутентификация в режиме реального времени с использованием различных методик (многофакторная аутентификация).
  • Быстрая организация кредита, его одобрение и предоставление денежных средств в режиме онлайн (3 минуты на обработку заявки, 1 минута на одобрение и полное отсутствие вмешательства человека).
  • Подготовка рекламных акций и маркетинговых кампаний в режиме реального времени.
  • Гибкая обработка данных о состоянии выданных кредитов, немедленная оценка возможности продления сроков кредитования.
  • Обновление информации по счету в режиме реального времени и непрерывное обслуживание.
  • Быстрый доступ для партнеров по экосистеме через стандартные открытые интерфейсы прикладного программирования.
  • Продукты с высокой степенью стандартизации, в которых клиенты могут легко разбираться.
  • Быстрое развертывание, обеспечивающее начало функционирования в течение двух месяцев.

«На фоне продолжающейся пандемии появление данной платформы стало весьма своевременным для финансовых учреждений. Она может удовлетворять потребности в эффективных механизмах кредитования и заимствования, возникающие в этот особый период как со стороны финансовых учреждений, так и со стороны их клиентов. В этой отрасли мы продолжим разработку глобальной экосистемы и сценарных решений от 2C до 2B совместно с партнерами по всему миру», — сообщил руководитель подразделения глобальных финансовых услуг корпоративной бизнес-группы компании Huawei Джейсон Цао (Jason Cao). Вместе с клиентами и партнерами по отрасли мы начнем работать с сетями 5G и будем использовать возможности координации между пятью важнейшими техническими областями: средства взаимодействия, облачные технологии, вычислительные средства, искусственный интеллект и отраслевые приложения. В конечном итоге мы будем предоставлять сценарные интеллектуальные решения и технологии, облегчающие процесс цифровой трансформации для клиентов в финансовом секторе».

Старший вице-президент компании Sunline Хонгань Ли (Hongan Li) добавил к этому следующее: «Sunline — транснациональная компания, специализирующаяся на ИТ-обслуживании банковского сектора. Постоянно поддерживая свой инновационный потенциал на высоком уровне, мы находимся в числе лидеров финансово-технологического сектора и расширяем взаимосвязи, формирующие современную жизнь. В период пандемии COVID-19 мы осознали насущную потребность в технологическом обновлении, цифровых сервисах и открытых финансовых услугах по всему миру. В свете этого компании Sunline и Huawei в настоящее время вводят в действие платформу Digital Loan One Box. Эта платформа предназначена для финансовых учреждений и клиентов, в особенности для тех, у кого отсутствуют технологические возможности. В ее основе лежит микросервисная архитектура корпоративного уровня, разработанная компанией Sunline для банковских учреждений. Эта динамичная платформа характеризуется высокой гибкостью, слабой связанностью, высокой производительностью и распределенным развертыванием. Она удовлетворяет требованиям финансовых учреждений любого масштаба в отношении динамического горизонтального масштабирования на основе как коммерческих, так и системных требований. Наша цель состоит в обеспечении комплексного решения, которое было бы пригодным для практического применения и приносило пользу в этот чрезвычайный период».

Компания Huawei и ее партнеры помогают финансовым учреждениям достичь новой цифровой вершины в плане обеспечения доступности финансовых услуг, внедрения инновационных идей для развития бизнеса с использованием больших данных и информационно-прозрачного банковского обслуживания, добиваясь при этом полноценного взаимодействия и высокой оперативности предоставления услуг. На сегодняшний день компания Huawei сотрудничает с более чем 5400 поставщиками комплексных решений и субподрядчиками по всему миру, оказывая поддержку более чем 1600 клиентам из финансового сектора в 60 странах и регионах. Совместными усилиями мы создали экосистему с расширенным охватом.

Компания Sunline является одним из ведущих поставщиков комплексных решений в секторе финтех. Она непрерывно совершенствует свои технологии в целях поддержания происходящей революции в сфере финансовых услуг и стимулирования развития этой отрасли. На сегодняшний день компания Sunline предоставила более чем 800 международным финансовым учреждениям комплексные ИТ-решения финансового профиля, охватывающие основное направление деятельности, финансовые интернет-операции, обработку больших данных и управленческие услуги.

Будучи одним из передовых поставщиков финансовых технологий в Китае, с 2016 года компания Sunline открывает свои филиалы и офисы обслуживания в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Индонезии и специальном административном районе Гонконг. Она получила широкое признание за свои достижения в области внедрения инноваций, лидерство на рынке и высокую эффективность продукции. Компания входит в тройку ведущих поставщиков банковских платформ в Азиатско-тихоокеанском регионе по результатам опроса Global Banking Platform Deals, проведенного исследовательской компанией Forrester в 2019 году. В этом году журнал Global Brands назвал Sunline самой инновационной финансово-технологической компанией Азии 2020 года. Кроме того, она вошла в список 2020 IDC China FinTech 50.

HUAWEI CONNECT 2020 ― ежегодное флагманское мероприятие, организуемое компанией Huawei для представителей глобальной сферы информационно-коммуникационных технологий, которое проходит в Шанхае с 23 по 26 сентября 2020 года. HUAWEI CONNECT — открытая платформа, предназначенная для содействия нашим клиентам и партнерам в осуществлении этих изменений, обмене опытом и совместной работе в целях создания новых ценностей. В текущем году на этом мероприятии различные заинтересованные лица из сферы ИКТ, включая авторитетных экспертов, деловые элиты, технических специалистов, ведущие предприятия, партнеров из экосистем, поставщиков и разработчиков прикладных служб, поделились своими мнениями о текущих тенденциях и возможностях, связанных с переводом отрасли на цифровые технологии. Кроме того, на этом мероприятии был представлен целый ряд передовых технологий, продуктов и комплексных решений в сфере ИКТ с целью демонстрации наших плодотворных инноваций, реализованных совместными усилиями. Наша конечная цель заключается в построении открытой и устойчивой отраслевой экосистемы, которая будет приносить пользу всем заинтересованным сторонам и создавать новые ценности для всех отраслей. Более подробная информация представлена на странице по адресу
https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1281514/Huawei.jpg

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SOURCE Huawei

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