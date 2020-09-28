Huawei и Sunline совместно вводят в действие бесконтактную платформу Digital Loan One Box

Комплекс Digital Credit One Box представляет собой реализацию открытой стратегии, позволяющей финансовым учреждениям предоставлять широкий спектр бесконтактных услуг, включая кампании онлайн-кредитования, электронную идентификацию клиентов, оценку рисков, выдачу денежных средств и обработку данных о состоянии выданных кредитов. Этот комплекс отвечает насущной потребности в цифровых финансовых услугах как со стороны финансовых учреждений, так и со стороны их клиентов. Эта потребность становится все более острой на фоне пандемии, с которой продолжают бороться многие страны.

Финансовые учреждения, являющиеся краеугольными камнями национальных экономик, нуждаются в бесконтактных, цифровых и интерактивных финансовых сервисах, особенно в сложившейся на данный момент ситуации. Однако транснациональные банки сталкиваются с аналогичными проблемами в процессе перехода на цифровые технологии: колоссальные издержки и риски, связанные с заменой устаревших систем, ограниченный бюджет и неопределенная отдача от капиталовложений в цифровую трансформацию, отсутствие доступного делового и технологического опыта, непрерывно ожесточающаяся конкуренция, обусловленное пандемией повышение спроса на бесконтактное обслуживание и пр.

Бесконтактное финансирование относится к услугам, не требующим физического взаимодействия между банками и клиентами. Представленный комплекс обеспечивает многоканальную поддержку сервисов, реализуемых через подключаемые расширения, встроенных деловых операций и готовых функционалов.

Платформа Digital Loan One Box построена на базе сверхконвергентной инфраструктуры Huawei FusionCube с внедренной банковской архитектурой на основе микрослужб корпоративного уровня EDSP, представленной компанией Sunline в 2020 году. Данная платформа предусматривает возможность оперативного и динамичного горизонтального масштабирования на основе как коммерческих, так и системных требований. Кроме того, она обеспечивает конвейер непрерывного развертывания средств DevOps для удовлетворения все более динамично меняющихся потребностей финансовых учреждений в новых разработках. Бесконтактные банковские услуги существенно повышают удобство банковского обслуживания, сохраняя при этом его простоту с точки зрения пользователей, а также его оперативность и профессионализм, что ведет к росту показателей удовлетворенности клиентов, их сохранения и лояльности. Взаимосвязь сервисов внутри финансовой экосистемы служит увеличению рыночной доли и повышению репутации финансовых учреждений. Предлагаемая платформа также обеспечивает экономичность в плане совокупной стоимости владения, отвечающую их инвестиционным ожиданиям.

Платформа Digital Loan One Box обеспечивает максимально быстрое функционирование по следующим направлениям:

Удаленное открытие учетной записи и биометрическая аутентификация в режиме реального времени с использованием различных методик (многофакторная аутентификация).

Быстрая организация кредита, его одобрение и предоставление денежных средств в режиме онлайн (3 минуты на обработку заявки, 1 минута на одобрение и полное отсутствие вмешательства человека).

Подготовка рекламных акций и маркетинговых кампаний в режиме реального времени.

Гибкая обработка данных о состоянии выданных кредитов, немедленная оценка возможности продления сроков кредитования.

Обновление информации по счету в режиме реального времени и непрерывное обслуживание.

Быстрый доступ для партнеров по экосистеме через стандартные открытые интерфейсы прикладного программирования.

Продукты с высокой степенью стандартизации, в которых клиенты могут легко разбираться.

Быстрое развертывание, обеспечивающее начало функционирования в течение двух месяцев.

«На фоне продолжающейся пандемии появление данной платформы стало весьма своевременным для финансовых учреждений. Она может удовлетворять потребности в эффективных механизмах кредитования и заимствования, возникающие в этот особый период как со стороны финансовых учреждений, так и со стороны их клиентов. В этой отрасли мы продолжим разработку глобальной экосистемы и сценарных решений от 2C до 2B совместно с партнерами по всему миру», — сообщил руководитель подразделения глобальных финансовых услуг корпоративной бизнес-группы компании Huawei Джейсон Цао (Jason Cao). Вместе с клиентами и партнерами по отрасли мы начнем работать с сетями 5G и будем использовать возможности координации между пятью важнейшими техническими областями: средства взаимодействия, облачные технологии, вычислительные средства, искусственный интеллект и отраслевые приложения. В конечном итоге мы будем предоставлять сценарные интеллектуальные решения и технологии, облегчающие процесс цифровой трансформации для клиентов в финансовом секторе».

Старший вице-президент компании Sunline Хонгань Ли (Hongan Li) добавил к этому следующее: «Sunline — транснациональная компания, специализирующаяся на ИТ-обслуживании банковского сектора. Постоянно поддерживая свой инновационный потенциал на высоком уровне, мы находимся в числе лидеров финансово-технологического сектора и расширяем взаимосвязи, формирующие современную жизнь. В период пандемии COVID-19 мы осознали насущную потребность в технологическом обновлении, цифровых сервисах и открытых финансовых услугах по всему миру. В свете этого компании Sunline и Huawei в настоящее время вводят в действие платформу Digital Loan One Box. Эта платформа предназначена для финансовых учреждений и клиентов, в особенности для тех, у кого отсутствуют технологические возможности. В ее основе лежит микросервисная архитектура корпоративного уровня, разработанная компанией Sunline для банковских учреждений. Эта динамичная платформа характеризуется высокой гибкостью, слабой связанностью, высокой производительностью и распределенным развертыванием. Она удовлетворяет требованиям финансовых учреждений любого масштаба в отношении динамического горизонтального масштабирования на основе как коммерческих, так и системных требований. Наша цель состоит в обеспечении комплексного решения, которое было бы пригодным для практического применения и приносило пользу в этот чрезвычайный период».

Компания Huawei и ее партнеры помогают финансовым учреждениям достичь новой цифровой вершины в плане обеспечения доступности финансовых услуг, внедрения инновационных идей для развития бизнеса с использованием больших данных и информационно-прозрачного банковского обслуживания, добиваясь при этом полноценного взаимодействия и высокой оперативности предоставления услуг. На сегодняшний день компания Huawei сотрудничает с более чем 5400 поставщиками комплексных решений и субподрядчиками по всему миру, оказывая поддержку более чем 1600 клиентам из финансового сектора в 60 странах и регионах. Совместными усилиями мы создали экосистему с расширенным охватом.

Компания Sunline является одним из ведущих поставщиков комплексных решений в секторе финтех. Она непрерывно совершенствует свои технологии в целях поддержания происходящей революции в сфере финансовых услуг и стимулирования развития этой отрасли. На сегодняшний день компания Sunline предоставила более чем 800 международным финансовым учреждениям комплексные ИТ-решения финансового профиля, охватывающие основное направление деятельности, финансовые интернет-операции, обработку больших данных и управленческие услуги.

Будучи одним из передовых поставщиков финансовых технологий в Китае, с 2016 года компания Sunline открывает свои филиалы и офисы обслуживания в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Индонезии и специальном административном районе Гонконг. Она получила широкое признание за свои достижения в области внедрения инноваций, лидерство на рынке и высокую эффективность продукции. Компания входит в тройку ведущих поставщиков банковских платформ в Азиатско-тихоокеанском регионе по результатам опроса Global Banking Platform Deals, проведенного исследовательской компанией Forrester в 2019 году. В этом году журнал Global Brands назвал Sunline самой инновационной финансово-технологической компанией Азии 2020 года. Кроме того, она вошла в список 2020 IDC China FinTech 50.

HUAWEI CONNECT 2020 ― ежегодное флагманское мероприятие, организуемое компанией Huawei для представителей глобальной сферы информационно-коммуникационных технологий, которое проходит в Шанхае с 23 по 26 сентября 2020 года. HUAWEI CONNECT — открытая платформа, предназначенная для содействия нашим клиентам и партнерам в осуществлении этих изменений, обмене опытом и совместной работе в целях создания новых ценностей. В текущем году на этом мероприятии различные заинтересованные лица из сферы ИКТ, включая авторитетных экспертов, деловые элиты, технических специалистов, ведущие предприятия, партнеров из экосистем, поставщиков и разработчиков прикладных служб, поделились своими мнениями о текущих тенденциях и возможностях, связанных с переводом отрасли на цифровые технологии. Кроме того, на этом мероприятии был представлен целый ряд передовых технологий, продуктов и комплексных решений в сфере ИКТ с целью демонстрации наших плодотворных инноваций, реализованных совместными усилиями. Наша конечная цель заключается в построении открытой и устойчивой отраслевой экосистемы, которая будет приносить пользу всем заинтересованным сторонам и создавать новые ценности для всех отраслей. Более подробная информация представлена на странице по адресу

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1281514/Huawei.jpg

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