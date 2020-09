Huawei e Sunline lançam em conjunto a solução sem contato Digital Loan One Box

O Digital Loan One Box adota uma estratégia aberta, permitindo que as instituições financeiras lancem uma ampla gama de serviços sem contato, como campanha de produto de empréstimo on-line, cliente E-KYC, avaliação de risco, desembolso de fundos e processamento pós-empréstimo. A solução atende à necessidade urgente de serviços financeiros digitais que as IFs e seus clientes têm. Esse requisito é cada vez mais premente em meio à pandemia que muitos países continuam a combater.

Como pilares das economias nacionais, as instituições financeiras precisam de serviços financeiros sem contato, digitais e on-line, especialmente na situação atual. No entanto, os bancos globais enfrentam desafios semelhantes no curso da transformação digital: elevados custos e riscos para substituir sistemas legados, orçamento limitado e retorno incerto sobre o investimento para transformação, falta de negócios abertos e experiência em tecnologia, competições cada vez mais acirradas e mais demanda de serviços sem contato impulsionado pela pandemia, etc.

As finanças sem contato referem-se a serviços em que clientes e bancos não precisam interagir cara a cara. Por meio de Omnicanais, ela oferece suporte a serviços baseados em plug-ins, negócios integrados e recursos prontos para uso.

A solução Digital Loan One Box é desenvolvida na Infraestrutura Hiperconvergente FusionCube da Huawei, adotando a estrutura bancária de microsserviços de nível corporativo EDSP lançada pela Sunline em 2020. A solução suporta escalonamento horizontal rápido e dinâmico nas demandas de negócios e de sistema. Também oferece linha de montagem de entrega contínua com DevOps para atender aos requisitos de desenvolvimento cada vez mais ágil das instituições financeiras. Os serviços bancários sem contato tornam os serviços bancários muito mais convenientes, ao mesmo tempo em que permanecem amigáveis, oportunos e profissionais, resultando em melhor satisfação, retenção e fidelidade do cliente. A interconexão do ecossistema financeiro amplia a participação no mercado e a reputação das instituições financeiras. A solução também oferece um TCO econômico que atende às suas expectativas de investimento.

O Digital Loan One Box oferece desempenho de máxima velocidade nas seguintes áreas:

Abertura de conta remota em tempo real e autenticação de identidade biométrica por meio de abordagens múltiplas (MFA)

Originação, aprovação e desembolso de fundos de empréstimo on-line rápida (aplicação de três minutos, aprovação de empréstimo de um segundo e nenhuma intervenção manual)

Formulação em tempo real de promoções e campanha de marketing

Processamento pós-empréstimo flexível, avaliação imediata da extensão do empréstimo

Atualização de informações da conta em tempo real e serviços ininterruptos

Acesso rápido para parceiros do ecossistema por meio de APIs de padrão aberto

Produtos altamente padronizados de fácil compreensão pelos clientes

Implantação rápida que pode iniciar a operação em dois meses

"Em meio à pandemia em curso, a solução chega na hora certa para as instituições financeiras. Ela pode atender às demandas eficiente de empréstimos, tanto para instituições financeiras e clientes durante esses momentos especiais. Dentro desta indústria, continuaremos a desenvolver um ecossistema global e soluções baseadas em cenários de 2C a 2B com parceiros globais", disse Jason Cao, presidente da unidade de negócios de serviços financeiros globais do Enterprise Business Group da Huawei. "Junto com clientes e parceiros da indústria, começaremos com 5G e aproveitaremos as oportunidades em cinco domínios de tecnologia principais — conectividade, nuvem, computação, IA e aplicativos da indústria. Em última análise, forneceremos soluções inteligentes e tecnologias baseadas em cenários para facilitar a transformação digital para clientes financeiros."

Hongan Li, vice-presidente sênior da Sunline, acrescentou: "A Sunline é uma empresa de serviços de TI para o setor bancário global. Continuamos inovando para liderar em FinTech e enriquecer a interconexão da vida. Durante a COVID-19, percebemos a necessidade urgente de inovação tecnológica digital e de serviços financeiros abertos em todo o mundo. Diante disso, a Sunline e a Huawei estão lançando a solução Digital Loan One Box. A solução foi projetada para instituições financeiras e clientes, especialmente para aqueles que não possuem recursos de tecnologia. É baseada na estrutura da Sunline de microsserviços de nível de empresa para bancos. A plataforma ágil apresenta alta flexibilidade, baixo acoplamento, alto desempenho e implantação distribuída. Atende aos requisitos de escalonamento horizontal dinâmico de instituições financeiras de qualquer tamanho, tanto para as demandas de negócios quanto de sistemas. Nosso objetivo é fornecer uma solução prática e útil nesta época extraordinária."

A Huawei e seus parceiros ajudam as instituições financeiras a atingir um novo pico digital em inclusão financeira, inovação de negócios baseada em dados e banco aberto, alcançando conectividade total e agilidade de serviço. Até o momento, a Huawei tem cooperado com mais de 5.400 parceiros de soluções e serviços em todo o mundo para oferecer suporte a mais de 1.600 clientes financeiros em 60 países e regiões. Juntos, estabelecemos um ecossistema com uma cobertura em expansão.

A Sunline é uma das principais fornecedoras de soluções FinTech. Está constantemente reinventando suas tecnologias para capacitar a revolução dos serviços financeiros e impulsionar o desenvolvimento do setor. Até o momento, a Sunline forneceu a mais de 800 instituições financeiras globais soluções de TI financeiras integradas, abrangendo negócios principais, negócios financeiros na Internet, big data e serviços de gerenciamento.

Como pioneira entre os fornecedores FinTech da China, a Sunline abriu filiais e escritórios de serviço em Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia e Região Administrativa Especial de Hong Kong desde 2016. Ela é amplamente reconhecida por seus pontos fortes em inovação, liderança de mercado e desempenho de produto. Está entre os 3 principais fornecedores de plataformas bancárias na Ásia-Pacífico de acordo com a Pesquisa Global Banking Platform Deals da Forrester em 2019. Este ano, a Global Brands Magazine premiou a Sunline como a empresa FinTech mais inovadora da Ásia em 2020, tendo também sido classificada na 2020 IDC China FinTech 50 List.

A HUAWEI CONNECT 2020 é o principal evento anual patrocinado pela Huawei para o setor global de TIC e está sendo realizado em Xangai, de 23 a 26 de setembro de 2020. A HUAWEI CONNECT é uma plataforma aberta concebida para ajudar nossos clientes e parceiros a navegar por essas mudanças, compartilhar experiências e trabalhar juntos para criar um novo valor. No evento deste ano, diferentes partes interessadas em toda a indústria de TIC, incluindo líderes de inovação, elites de negócios, especialistas em tecnologia, empresas líderes, parceiros de ecossistemas, provedores e desenvolvedores de serviços de aplicativos, compartilharam suas percepções sobre as tendências e oportunidades atuais na digitalização da indústria. Foi apresentada no evento uma gama completa de tecnologias, produtos e soluções de TIC avançados para mostrar nossa inovação frutífera com esforços conjuntos. Nosso objetivo final é construir um ecossistema aberto e sólido do setor que irá beneficiar todas as partes interessadas e criar um novo valor para todas as indústrias. Para obter informações adicionais, acesse:

