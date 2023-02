Huawei ingressa na UNESCO Global Alliance for Literacy para intensificar a formação de talentos

Acordo visa promover conjuntamente o uso da tecnologia para aumentar a alfabetização de jovens em vários países do mundo

SÃO PAULO, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei, multinacional líder em infraestrutura para Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, anunciou na tarde de ontem, no Mobile World Congress 2023 (MWC 2023), o ingresso na UNESCO Global Alliance for Literacy (GAL). O anúncio foi feito em uma cúpula sobre Talentos Digitais organizada conjuntamente pela Huawei e pelo Institute for Lifelong Learning (UIL), que atua como a Secretaria da GAL.

Legenda: David Atcharena e Vicky Zhang assinam acordo de cooperação no MWC 2023. Foto: divulgação.

Na Cúpula, a Huawei e o UIL concordaram em promover conjuntamente o uso da tecnologia para aumentar a alfabetização. As duas partes também assinaram um acordo de cooperação segundo o qual a Huawei financiará a expansão das iniciativas atuais do UIL para aprimorar o uso da tecnologia por educadores em países em desenvolvimento. A iniciativa UIL opera hoje em Bangladesh, Costa do Marfim, Egito, Nigéria e Paquistão.

A Huawei é a primeira empresa privada a se tornar membro associado da GAL. A empresa está entusiasmada que seus objetivos estejam alinhados com a visão da GAL de erradicar o analfabetismo digital, principalmente entre os jovens. O diretor do UIL, David Atchoarena, explicou: "Nosso mundo está em rápida mudança e exige esforços concentrados e fortes parcerias para levar educação de qualidade e aprendizagem a todos, ao longo de suas vidas".

Atchoarena acrescentou: "A expertise da Huawei na área de inovação em aprendizagem será um grande trunfo para a Global Alliance for Literacy. Projetos colaborativos como o nosso garantirão que ninguém ficará para trás nesta jornada".

A Vice-Presidente de Comunicação Corporativa da Huawei, Vicky Zhang, também comentou: "Obter a educação certa costuma ser a chave para o sucesso na vida. Como um player importante no setor de tecnologia, a Huawei sente que tem a responsabilidade de fornecer habilidades tecnológicas em todas as partes do mundo, fazendo tudo que for possível para incluir o maior número possível de pessoas". "Estamos orgulhosos ao unirmos forças com a UNESCO para melhor cumprir essa responsabilidade", acrescentou Zhang.

A Huawei acredita que o talento digital é um fator-chave para alcançar a transformação digital, um crescimento econômico sólido e uma melhor qualidade de vida. Desde 2008, a Huawei oferece uma ampla e crescente gama de programas de talentos. Sob o guarda-chuva Seeds for the Future, a Huawei oferece a dezenas de milhares de pessoas todos os anos bolsas de estudo e cursos de treinamento digital direcionados a todas as faixas etárias. A empresa também organiza e patrocina competições de tecnologia onde os alunos podem ampliar seus conhecimentos, ganhar prêmios e fazer novas amizades.

Até o momento, o programa Seeds for the Future da Huawei ajudou a desenvolver mais de 2,2 milhões de talentos digitais em mais de 150 países. A ICT Academy da empresa treina cerca de 200.000 alunos por ano. Em 2021, a Huawei anunciou que já havia investido US$ 150 milhões e planeja investir outros US$ 150 milhões no desenvolvimento de talentos digitais até 2026, o que deverá beneficiar mais 3 milhões de pessoas.

Sobre a Global Alliance for Literacy

Desde o seu lançamento em 2016, a Global Alliance for Literacy (Aliança Global pela Alfabetização) tem impulsionado o discurso internacional e orientado a agenda para o fornecimento de alfabetização globalmente para aqueles que mais precisam. A aliança conta com 30 países comprometidos em melhorar a alfabetização de jovens e adultos. Ela atua como uma plataforma para seus membros discutirem juntos o progresso e os desafios e trocarem conhecimentos e boas práticas.

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, conforme a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação, e com a transformação digital, oferecendo soluções de nuvem e servidores de Huawei Cloud, em mais de 170 países e territórios. Com mais de 195 mil funcionários em todo o mundo, a companhia atende mais de um terço da população mundial. A Huawei também acredita que a digitalização é o caminho para um mundo mais sustentável e uma economia zero carbono, baseada em fontes renováveis de energia. Nos últimos 10 anos, nossos investimentos em P&D ultrapassaram US$ 132,54 bilhões, o que coloca a Huawei como a 2ª empresa que mais investe em pesquisa no mundo. É por isso que nos tornamos um dos maiores detentores de patentes do globo. Até o final de 2021, tínhamos 110.000 patentes ativas em todo o mundo. Na nova era digital, a indústria de TIC exigirá ainda mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a Huawei continuará desempenhando seu papel principal na inovação para construir um mundo totalmente conectado e inteligente. Também em 2021, a Huawei foi classificada como a 8ª companhia mais inovadora do mundo, de acordo com o Boston Consulting Group. Há 24 anos no país, a Huawei está no Brasil para o Brasil e quer se tornar cada vez mais uma importante parceira na transformação digital e na contribuição com tecnologias sustentáveis para a sociedade brasileira. Além de líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações, a Huawei tem um perfil integrado, com soluções para os setores público, privado, financeiro, transporte, mineração, energia e nuvem. A empresa possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um Centro de Distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo. Trabalhamos em parceria com brasileiros, impulsionando a inovação e ajudando a desenvolver novos talentos locais para o setor de telecomunicações. Nos últimos 10 anos, treinamos mais de 40 mil talentos em todo o Brasil.

Para mais informações, visite a Huawei online ou siga-nos:

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2011024/Vicky_and_David_signing_the_agreement_for_Huawei_s_joining_in_GAL___Copia__1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei