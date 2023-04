Huawei inicia 2023 Global Analyst Summit: prosperando juntos para um futuro digital

SÃO PAULO, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei realizou hoje, em Shenzhen, a sua 20ª Cúpula Anual Global de Analistas (Huawei Analyst Summit - HAS). A cúpula contou com a participação de mais de 1.000 especialistas em tecnologia, analistas financeiros, líderes de opinião e profissionais da mídia de todo o mundo, que se reuniram para discutir o status da indústria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), incluindo estratégias de desenvolvimento, roteiros para a transformação digital e tendências futuras.

Sabrina Meng falando no HAS 2023

Sabrina Meng, vice-presidente da Huawei, presidente rotativa e CFO, abriu o evento com uma palestra. "A digitalização é um oceano azul para toda a indústria. A Huawei continuará investindo em domínios como conectividade, computação, armazenamento e nuvem. Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes uma infraestrutura digital que tenha a arquitetura mais simples possível, com a mais alta qualidade possível e que ofereça a melhor experiência com os menores custos".

Ela acrescentou: "Queremos ajudar as organizações a se tornarem digitais em quatro estágios: digitalização das operações, construção de plataformas digitais, inteligência baseada em plataforma e em uso. O momento é propício para prosperarmos juntos neste novo e emocionante futuro digital."

Meng compartilhou três grandes conclusões dos quase 10 anos de experiência em transformação digital da Huawei. "Primeiro, a estratégia é essencial. Em sua essência, a transformação digital tem a ver com planejamento estratégico e escolhas estratégicas. Qualquer transformação digital bem-sucedida tem que ser impulsionada pela estratégia, não pela tecnologia."

"Em segundo lugar, os dados são a base", continuou. "Os dados só criam valor quando fluem por meio da organização. Portanto, a governança metódica de dados é fundamental. A integração de dados em diferentes dimensões criará valor ainda maior. "

"Terceiro, a inteligência é o destino. Os dados estão redefinindo a produtividade. A digitalização das operações e a criação de plataformas digitais ajudam a limpar, visualizar e agregar dados, estabelecendo as bases para a transformação digital. Colocar a inteligência em uso torna os dados sob demanda, mais fáceis de entender e acionáveis, levando a transformação digital para o próximo nível".

Dr. Zhou Hong, presidente do Instituto de Pesquisa Estratégica da Huawei, também falou no evento. Ele compartilhou as visões da Huawei para um mundo inteligente, detalhando como podemos transformar a experiência em conhecimento estruturado e estabelecer as bases para a inteligência.

"Repensar as abordagens para redes e computação é fundamental à medida que avançamos em direção a um mundo inteligente", disse Zhou. "Em redes, temos o que é preciso para ir além dos limites dos teoremas de Shannon – bem como das aplicações de sua teoria – para impulsionar um aumento de 100 vezes nas capacidades de rede na próxima década. Na computação, avançaremos em direção a novos modelos, arquiteturas e componentes e melhoraremos nossa capacidade de entender e controlar a inteligência. Também continuaremos a explorar o uso da IA para aplicações industriais, ciência e muito mais".

As duas palestras foram seguidas por um painel de discussão sobre o papel que a produtividade digital desempenha na condução da poeira digital (digital dust), os desafios que as indústrias enfrentam no seu processo de digitalização, as ações recomendadas, bem como as expectativas para as indústrias no processo de construção da sua produtividade digital. Os palestrantes incluíram Li Peng, Especialista Chefe da China Southern Power Grid Corporation e Diretor Executivo de seu Grupo de Rede Elétrica Digital; Liang Yongji, Diretor Executivo de Engenharia e Tecnologia da Autoridade Aeroportuária de Hong Kong; Liu Hong, chefe de tecnologia da GSMA na Grande China; e Charles Ross, diretor de tecnologia e sociedade da Economist Impact.

O ano de 2023 marca o aniversário de 20 anos do Huawei Global Analyst Summit. A cúpula deste ano, juntamente com uma ampla gama de sessões de discussão, aconteceaté amanhá, 20 de abril.

