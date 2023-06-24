Huawei-IUCN Tech4Nature объявила о новом этапе проекта по защите коралловых рифов

Цифровые технологии помогают Маврикию стать первопрододцем в области сохранения коралловых рифов, исследований и образования

ФЛАК, Маврикий, 24 июня 2023 г. /PRNewswire/-- Сегодня компания Huawei Mauritius, Международный союз охраны природы (IUCN) и Общество EcoMode объявили о начале нового этапа проекта Tech4Nature на Маврикии по изучению репродуктивного успеха видов на восстановленном участке рифа на Маврикии.

Transplanted coral at the restoration site (Image source: N. Nazurally, EcoMode Society)

Новый этап непосредственно последовал за одним из ключевых этапов проекта, достигнутых в июне, в ходе которого партнеры при поддержке местного сообщества успешно пересадили 25 000 фрагментов кораллов, выращенных в коралловых питомниках, на деградировавшую зону рифовой экосистемы в Пуэнт-о-Фей, участок площадью 20 км2 у восточного побережья Маврикия. Подобный проект является одним из первых в западной части Индийского океана.

«Я высоко оцениваю реализацию инициативы Tech4Nature. Наша цель заключается в том, чтобы к 2030 году мы могли сотрудничать над оздоровлением океана, способного поддерживать природу и людей», – сказал достопочтенный Судхир Маудху, министр голубой экономики, морских ресурсов, рыболовства и судоходства Маврикия. «При поддержке инициативы Tech4Nature, компании Huawei и ее партнеров, мы с нетерпением ожидаем дальнейших действий по восстановлению биоразнообразия океана и прибрежных районов для будущих поколений».

Для мониторинга подвижности видов на участке восстановления коралловых рифов и определения факторов, препятствующих репродуктивному успеху, были использованы камеры, GPS-приемники, 4 G и облачные системы. На втором этапе проекта будет использоваться анализ данных на основе ИИ для принятия решений по охране природы, поддержки исследований морских биологов и информирования общественности о важности сохранения и восстановления рифов.

«Данный проект поможет нам получить больше информации для управления и регулирования общественного пользования, – сказал Надим Назураллы, президент EcoMode Society. Кроме того, он приблизит охрану биоразнообразия к широкой общественности, поскольку видеоролики и другие материалы планируются распространяться через мобильное приложение. В сотрудничестве с IUCN и Huawei этот проект позволяет нам сделать качественный скачок за счет внедрения новых технологий в сфере мониторинга и сохранения видов».

Лагуна площадью 243 км², образованная 150-километровой системой окаймляющих кораллов, является домом для разнообразного множества водных организмов, в том числе 61 вида макроводорослей, 110 видов кораллов, 132 видов рыб и многих эндемичных видов. Однако система рифов сталкивается с многочисленными угрозами, включая чрезмерный вылов рыбы, загрязнение и изменение состава морской воды в результате удаления мангровых зарослей и водорослей. Изменение климата привело к повышению уровня океана, более экстремальным штормам и повышению температуры воды. Усилия по восстановлению коралловых рифов могут повысить устойчивость к изменению климата за счет защиты прибрежных районов от эрозии и смягчения последствий повышения уровня океана.

Будучи малым островным развивающимся государством (МОРАГ), Маврикий в значительной степени опирается на свои ресурсы коралловых рифов, особенно на рыболовецкие и туристические отрасли. На туризм приходится около 8% ВВП островной страны и 10% занятости. Разведение кораллов для восстановления деградировавших рифов набирает обороты на Маврикии, при этом используется относительно новая методика микрофрагментации, при которой мелкие коралловые фрагменты высаживаются в питомниках из бетонных блоков, оцинкованных конструкций и естественных базальтовых скал, способствующих росту кораллов.

Ранний мониторинг на участке восстановления показал рост местного биоразнообразия, и еще 1890 фрагментов кораллов в настоящее время выращиваются в коралловом питомнике для расширения площади восстановления. По мере признания объекта морским заповедником, содержащимся на частных взносах, ускоряется процесс оживления биоразнообразия в экосистеме рифов с использованием технологий и партнерских отношений.

«Сотрудничество между государственными учреждениями и частным сектором все более необходимо для определения успеха перед лицом сложных экологических проблем», – сказал Джеймс Хардкасл, руководитель группы охраняемых и заповедных территорий МСОП. «У нас есть возможность воспользоваться технологическими новшествами и интегрировать их в меры по сохранению наших экосистем. Данный проект показывает, как с помощью сотрудничества и интеграции можно остановить утрату биоразнообразия».

«Проект является первой инвестицией в Маврикий после множества успешных разработок по защите различных видов и природных пространств в разных странах с использованием передовых технологий, таких как облачные вычисления, искусственный интеллект и средства сетевого взаимодействия», – сказал Чжэн Куи, генеральный директор Huawei Mauritius. «Роль технологической отрасли в решении этой задачи является ключевой, но поставленные цели могут быть достигнуты только благодаря сотрудничеству со стратегическими и целеустремленными партнерами».

Есть надежда, что этот проект можно будет повторить в других районах Маврикия, сбалансировав потребности туризма и охраны природы. Поскольку до 50% коралловых рифов по всему миру разрушены или деградировали, успех проекта на сегодняшний день демонстрирует ценность дальнейших крупномасштабных усилий по восстановлению коралловых рифов при поддержке цифровых технологий.

Информация об инициативе Huawei TECH4ALL

TECH4ALL – это долгосрочная инициатива компании Huawei по обеспечению цифровой доступности, цель которой – не оставить никого позади в цифровом мире. Компания сосредоточена на четырех областях: обеспечение равенства и качества образования, сохранение природы с помощью технологий, создание возможностей для инклюзивного здравоохранения и развитие.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2108473/Transplanted_coral_restoration_site__Image_source_N_Nazurally_EcoMode_Society.jpg

SOURCE Huawei