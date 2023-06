Iniciativa Huawei-IUCN Tech4Nature Anunciou Nova Fase do Projeto de Proteção aos Recifes de Corais.

A Tecnologia Digital Ajudará as Ilhas Maurício a tornar-se a Pioneira Global na área da Conservação de Recifes de Corais, Pesquisa e Educação.

FLACQ, Maurício, 24 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei Maurício, A União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e EcoMode Society anunciaram hoje uma nova fase do projeto Tech4Nature Maurício para estudar o sucesso reprodutivo das espécies em uma área restaurada de recifes em Maurício.

Coral transplantado no local de restauração (Fonte da imagem: N. Nazurally, EcoMode Society) (PRNewsfoto/Huawei)

A nova fase segue diretamente um marco importante do projeto alcançado em junho, no qual os parceiros, apoiados pela comunidade local, transplantaram com sucesso 25.000 fragmentos de corais cultivados em viveiros de corais para uma área degradada do ecossistema de recifes em Pointe-aux-Feuilles, um local de 20 km2 na costa leste das Ilhas Maurício. Este projeto é um dos primeiros desse tipo no Oceano Índico Ocidental.

"Parabenizo a conquista da iniciativa Tech4Nature. Nosso objetivo é que até 2030, possamos trabalhar juntos por um oceano saudável que suporte a natureza e as pessoas", disse o Honorável Sudheer Maudhoo, Ministro da Economia Azul, Recursos Marítimos, Pesca e Transporte Marítimo para as Ilhas Maurício. "Com o apoio da iniciativa Tech4Nature, a Huawei e seus parceiros, esperamos continuar a ação para restaurar a biodiversidade oceânica e costeira para as gerações futuras".

Para monitorar a mobilidade das espécies no local de restauração dos recifes de corais e determinar os fatores que perturbam o sucesso reprodutivo, foi implementada uma solução composta por câmeras e receptores de GPS, 4G e nuvem. A segunda fase do projeto utilizará análise de dados baseada em IA para orientar as decisões de conservação, apoiar a pesquisa de biólogos marinhos e educar o público sobre a importância da conservação e restauração dos recifes.

"O projeto irá ajudar-nos a ter mais informações para gerenciar e regular o uso público", disse Nadeem Nazurally, Presidente da Sociedade EcoMode. "Também aproximará a conservação da biodiversidade do público, à medida que vídeos e outros materiais de disseminação são planejados por meio do aplicativo móvel. Em colaboração com a IUCN e a Huawei, o projeto permite-nos dar um salto qualitativo por meio da incorporação de novas tecnologias ao monitoramento e conservação de espécies".

A lagoa de 243 km2 formada pelo sistema de recifes de coral de 150 km abriga uma rica variedade de vida aquática, incluindo 61 espécies de macroalgas, 110 espécies de corais, 132 espécies de peixes e muitas espécies endêmicas. No entanto, o sistema de recifes enfrenta muitas ameaças, incluindo sobrepesca, poluição e mudança de composição da água do mar devido à remoção de manguezais e ervas marinhas. As mudanças climáticas causaram um aumento nos níveis do mar, tempestades mais extremas e aumento da temperatura do mar. Os esforços de restauração dos recifes de corais podem aumentar a resiliência contra as mudanças climáticas, protegendo as regiões costeiras contra a erosão e mitigar o aumento dos níveis do mar.

Como um Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (PEID), Maurício depende muito de seus recursos de recifes de coral, especialmente suas indústrias pesqueira e turística — o turismo representa cerca de 8% do PIB da nação insular e 10% do emprego. A aquicultura de coral para reparar recifes degradados ganhou força nas Ilhas Maurício, com a microfragmentação servindo como uma técnica relativamente nova, em que pequenos fragmentos de corais são montados em viveiros fora do local usando blocos de concreto, estruturas galvanizadas e rochas basálticas naturais para apoiar o crescimento dos corais.

O monitoramento precoce no local de restauração mostrou um aumento na biodiversidade local, e atualmente outros 1.890 fragmentos de corais estão sendo propagados no viveiro de corais para expandir a área de restauração. Com a designação do local como Área de Conservação Marinha Voluntária (VMCA), o impulso para revitalizar a biodiversidade no ecossistema dos recifes está acelerando o poder da tecnologia e das parcerias.

"A colaboração entre instituições públicas e o setor privado é cada vez mais necessária para determinar o sucesso diante dos desafios ambientais complexos", disse James Hardcastle, diretor da Equipe de Áreas Conservadas e Protegidas da IUCN. "Temos a oportunidade de aproveitar as inovações tecnológicas e incorporá-las às medidas de conservação de nossos ecossistemas. Este projeto exemplifica como a cooperação e a integração são o caminho para impedir a perda de biodiversidade".

"Este projeto é o primeiro desse tipo que estamos investindo nas Ilhas Maurício, após dezenas de experiências bem-sucedidas no desenvolvimento de soluções para proteger diferentes espécies e espaços naturais em países em todo o mundo, usando tecnologias avançadas como nuvem, IA e conectividade", disse Zheng Kui, CEO da Huawei Maurício. "O papel do setor de tecnologia no cumprimento desse desafio é fundamental, mas somente por meio da colaboração com parceiros estratégicos e comprometidos podem atingir os objetivos de forma real".

Espera-se que este projeto possa ser replicado em outras áreas das Ilhas Maurício e equilibrar as necessidades do turismo e da conservação. E com até 50% do recife de corais do mundo já destruídos ou degradados, o sucesso do projeto até o momento demonstra o valor de mais restauração global dos recifes em larga escala apoiada pela tecnologia digital.

