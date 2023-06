L'initiative Huawei-UICN Tech4Nature a annoncé une nouvelle phase du projet de protection des récifs coralliens

La technologie numérique aide Maurice à devenir un pionnier mondial dans le domaine de la conservation, de la recherche et de l'éducation des récifs coralliens

FLACQ, Maurice, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Huawei Mauritius, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et EcoMode Society ont annoncé aujourd'hui une nouvelle phase du projet Tech4Nature Mauritius pour étudier le succès de reproduction des espèces dans une zone restaurée de récif à Maurice.

Transplanted coral at the restoration site (Image source: N. Nazurally, EcoMode Society)

La nouvelle phase fait directement suite à une étape clé du projet franchie en juin au cours de laquelle les partenaires, soutenus par la communauté locale, ont transplanté avec succès 25 000 fragments de corail cultivés dans des pépinières de corail dans une zone dégradée de l'écosystème récifal de Pointe-aux-Feuilles, une zone de 20 km2 site au large de la côte est de l'île Maurice. Ce projet est l'un des premiers de ce type dans l'ouest de l'océan Indien.

« Je salue la réalisation de l'initiative Tech4Nature. Notre objectif est que d'ici 2030, nous puissions travailler ensemble pour un océan sain qui soutient la nature et les gens », a déclaré l'honorable Sudheer Maudhoo, ministre de l'économie bleue, des ressources marines, de la pêche et de la navigation de Maurice. « Avec le soutien de l'initiative Tech4Nature, Huawei et ses partenaires, nous attendons avec impatience la poursuite des actions visant à restaurer la biodiversité des océans et des côtes pour les générations futures. »

Pour suivre la mobilité des espèces sur le site de restauration des récifs coralliens et déterminer les facteurs perturbant le succès reproducteur, une solution composée de caméras et récepteurs GPS, 4G et cloud a été déployée. La deuxième phase du projet utilisera l'analyse des données basée sur l'IA pour guider les décisions de conservation, soutenir la recherche des biologistes marins et éduquer le public sur l'importance de la conservation et de la restauration des récifs.

« Le projet nous aidera à disposer de plus d'informations pour gérer et réglementer l'utilisation publique », a déclaré Nadeem Nazurally, président de la société EcoMode. « Cela rapprochera également la conservation de la biodiversité du grand public, car des vidéos et d'autres supports de diffusion sont prévus via l'application mobile. En collaboration avec l'UICN et Huawei, le projet nous permet de faire un saut qualitatif en intégrant de nouvelles technologies au suivi et à la conservation des espèces. »

Le lagon de 243 km2 créé par le système récifal de 150 km de coraux frangeants abrite un riche éventail de vie aquatique, dont 61 espèces de macroalgues, 110 espèces de coraux, 132 espèces de poissons et de nombreuses espèces endémiques. Cependant, le système récifal est confronté à de nombreuses menaces, notamment la surpêche, la pollution et la modification de la composition de l'eau de mer due à l'élimination des mangroves et des herbiers. Le changement climatique a provoqué une élévation du niveau de la mer, des tempêtes plus extrêmes et une augmentation des températures de la mer. Les efforts de restauration des récifs coralliens peuvent renforcer la résilience face au changement climatique en protégeant les régions côtières contre l'érosion et en atténuant la montée du niveau de la mer.

En tant que petit État insulaire en développement (PEID), Maurice dépend fortement de ses ressources de récifs coralliens, en particulier de ses industries de la pêche et du tourisme - le tourisme représente environ 8 % du PIB de la nation insulaire et 10 % de ses emplois. L'aquaculture corallienne pour réparer les récifs dégradés a gagné du terrain à Maurice, la microfragmentation servant de technique relativement nouvelle où de petits fragments de corail sont montés dans des pépinières hors site à l'aide de blocs de béton, de structures galvanisées et de roches basaltiques naturelles pour soutenir la croissance des coraux.

La surveillance précoce sur le site de restauration a montré une augmentation de la biodiversité locale, et 1 890 fragments de corail supplémentaires sont actuellement propagés dans la pépinière de corail pour étendre la zone de restauration. Avec la désignation du site en tant qu'aire marine volontaire de conservation (VMCA), l'élan pour revitaliser la biodiversité dans l'écosystème récifal en utilisant la puissance de la technologie et des partenariats s'accélère.

« La collaboration entre les institutions publiques et le secteur privé est de plus en plus nécessaire pour déterminer le succès face aux défis environnementaux complexes », a déclaré James Hardcastle, chef de l'équipe des aires protégées et conservées pour l'UICN. « Nous avons la possibilité de tirer parti des innovations technologiques et de les intégrer dans des mesures de conservation de nos écosystèmes. Ce projet illustre comment la coopération et l'intégration sont la voie à suivre pour mettre fin à la perte de biodiversité. »

« Ce projet est le premier du genre que nous investissons à Maurice, après des dizaines d'expériences réussies de développement de solutions pour protéger différentes espèces et espaces naturels dans des pays du monde entier en utilisant des technologies avancées telles que le cloud, l'IA et la connectivité », a déclaré Zheng Kui, PDG de Huawei Maurice. « Le rôle de l'industrie technologique pour relever ce défi est essentiel, mais ce n'est qu'en collaborant avec des partenaires stratégiques et engagés que les objectifs pourront être réellement atteints. »

On espère que ce projet pourra être reproduit dans d'autres régions de Maurice et équilibrer les besoins du tourisme et de la conservation. Et avec jusqu'à 50 % des récifs coralliens du monde déjà détruits ou dégradés, le succès du projet à ce jour démontre la valeur d'une restauration à grande échelle des récifs mondiaux soutenue par la technologie numérique.

