Huawei lança a solução de rede de armazenamento Ethernet sem perdas NoF+ para estimular a inovação em finanças digitais

Como vanguarda no processo de transformação digital, o setor financeiro está avançando em direção à cobertura omni-channel. O Finance Everywhere passou a ser o catalisador para o crescimento explosivo de dados e inovação na infraestrutura de dados, e a tendência all-flash agora é irrefreável. Desde 2018, a remessa global de discos all-flash (SSDs) superou em muito a dos discos mecânicos tradicionais (HDDs), proporcionando um aumento de cem vezes no desempenho de leitura e gravação. Além disso, as redes de armazenamento Fibre Channel (FC) não atendem aos requisitos para o modo simultâneo de leitura/gravação de alto rendimento dos discos de armazenamento all-flash que utilizam interfaces NVMe. Tanto a largura de banda quanto a latência tornaram-se gargalos de desempenho de armazenamento. Por isso, os serviços de armazenamento exigem uma rede mais rápida e de maior qualidade.

À medida que as tecnologias Ethernet evoluíram, a Ethernet sem perdas resolveu o problema da flutuação do desempenho do armazenamento causada pela perda de pacotes. Mais importante ainda, o desempenho da Ethernet 25/40/100G é muito superior ao da 32G FC, tornando a Ethernet sem perdas uma área importante de desenvolvimento na era do "all-flash". No momento, fornecedores e clientes estão impulsionando proativamente a maturidade do ecossistema de rede NVMe over Fabrics (NoF) com base em Ethernet sem perdas para o próximo nível.

O lançamento da solução de rede de armazenamento Ethernet sem perdas NoF + de próxima geração feito pela Huawei está alinhado com as tendências all-flash e all-IP de armazenamento de data center. Com base nos recursos inteligentes sem perdas, percepção e colaboração, a solução supera os desafios de perda de pacotes da Ethernet tradicional e atinge alto desempenho, alta confiabilidade e análise de Organização e Métodos (O&M) mais fluida.

Algoritmos inteligentes para IOPS 87% maior: A perda de pacotes ocorre em redes Ethernet tradicionais, onde uma perda de pacotes de 0,1% diminui a taxa de transferência da rede em 50%. A solução Huawei NoF+ inclui um algoritmo iLossless para atingir perda zero de pacotes com taxa de transferência da rede de armazenamento de 100%. Em comparação com redes FC, o IOPS melhora em 87% e a latência reduz em 42%. Em cenários ativos-ativos da intra-city, a solução utiliza 100 GE links para transmissão sem perdas de 70 km, reduzindo os links cross-DC em 90% em comparação com os links FC.

Detecção e failover (tolerância) de falhas proativos dentro de um segundo: as redes Ethernet tradicionais não possuem mecanismos de detecção e notificação de falhas proativas. Quando ocorre uma falha, o vínculo failover demora muito, interrompendo assim os serviços de armazenamento. A solução NoF + oferece recursos de percepção inteligente, o que significa que os switches podem relatar falhas proativamente dentro de milissegundos e trabalhar com dispositivos de armazenamento para implementar failover em um segundo, sem afetar os serviços de armazenamento quando ocorrer um único ponto de falha de rede.

Expansão da capacidade de armazenamento Plug-and-play e de um clique: em cenários de armazenamento, as redes Ethernet tradicionais precisam ser configuradas manualmente nodo a nodo, que é um processo complexo e propenso a erros. A solução NoF+ implementa colaboração inteligente entre dispositivos de armazenamento e switches e suporta expansão de capacidade de plug-and-play e um clique de dispositivos de armazenamento. As alterações de serviço podem ser sincronizadas automaticamente com toda a rede após serem configuradas em um único ponto, melhorando muito a eficiência de provisionamento de serviço.

Até agora, a solução NoF+ foi inovada e implementada comercialmente em setores como finanças, operadoras e outras empresas. A solução aproveita ao máximo os IOPS de nível de um milhão de armazenamento em todos os flash e atende aos requisitos de desenvolvimento em nível petabyte do setor financeiro. Olhando para o futuro, a Huawei continuará a aderir à sua estratégia de negócios centrada no cliente e a trabalhar com parceiros para desenvolver práticas novas e melhorar as práticas de rede de armazenamento existentes. Isso provavelmente permitirá que a Huawei alcance a vanguarda na inovação em diferentes cenários do setor e torne a Huawei a primeira parada na transformação digital empresarial.

