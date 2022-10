Huawei lança documento técnico sobre rede de comunicação de energia elétrica totalmente óptica, acelerando a transformação digital de energia elétrica

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 15 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Na HUAWEI CONNECT 2022 Dubai, durante a Cúpula Global de Energia Elétrica da Huawei com o tema "Libere o Digital e crie um novo valor para a energia elétrica", a Huawei lançou o White Paper on Electric Power Communication All-Optical Network Architecture and Technologies para facilitar a transformação digital do setor de energia elétrica.

Jason Li, diretor de marketing e vendas de soluções da Unidade de Negócios de Digitalização de Energia Elétrica da Huawei, fez um discurso no qual enfatizou que a rede de comunicação de energia é a base para o provisionamento automático da rede elétrica, operações de rede orientadas para o mercado e gerenciamento modernizado. Ele também observou que essa rede é um meio importante para garantir operações seguras, estáveis e econômicas da rede elétrica, bem como da infraestrutura central do sistema de energia. O artigo, divulgado pela Huawei, descreve como construir uma base óptica inteligente para redes de comunicação de energia com base na arquitetura totalmente óptica. O objetivo também é ajudar o setor de energia elétrica a enfrentar os desafios digitais, atender aos requisitos técnicos para a transformação digital e acelerar a transformação digital.

A transformação digital do setor de energia elétrica exige que a rede de comunicação de energia herde a tecnologia de tubo rígido utilizada nos serviços de rede de produção, como o SCADA, o sistema de segurança e estabilidade e a teleproteção, para garantir alta confiabilidade e baixa latência determinística da rede de produção. Além disso, a rede de comunicação de energia também precisa ser capaz de levar serviços orientados para o futuro, como reconhecimento de situação e IoT, para melhorar a escalabilidade da largura de banda da rede e a flexibilidade do suporte multisserviço. Com o desenvolvimento da quinta geração da rede fixa (F5G), a unidade de serviço óptico (OSU), como a tecnologia de tubo rígido (NHP) nativa de quinta geração, leva o melhor das tecnologias SDH e OTN. Ela suporta a largura de banda ultra-alta além de 100G e oferece 2 Mbit/s a 100 recursos de acesso de serviço Gbit/s, atendendo às necessidades de serviços de rede de produção e serviços orientados para o futuro. Esses pontos fortes tornam a OSU a solução preferida para a construção de redes digitais de rede de energia e atualização de rede SDH.

De acordo com o artigo, a tecnologia OSU está integrada à rede de backbone, rede de transmissão e transformação de energia e rede de distribuição de subestações/energia para implementar a sustentação altamente segura de serviços de rede em cada camada. A arquitetura implementa a transmissão one hop E2E da subestação/rede de distribuição de energia para a rede de backbone, tornando a arquitetura totalmente óptica NHP a arquitetura ideal da rede de comunicação de energia. Especificamente, a arquitetura totalmente óptica NHP da rede de comunicação de energia tem os seguintes recursos:

A arquitetura totalmente óptica NHP apresenta alta compatibilidade de rede, isolamento de serviços e ampla cobertura do local. Ela permite que as redes em cada camada herdem a tecnologia de tubo rígido original e garanta uma evolução suave dos sistemas de serviço.

A tecnologia OSU implementa transmissão one-hop de serviços E2E, garantindo isolamento seguro entre sistemas de serviço. Além disso, interfaces de gerenciamento uniforme e padrões técnicos são fornecidos para simplificar a gestão e o O&M.

OSU over Passive Optical Network (OSU over PON para abreviar) implementa PON de tubo rígido, estendendo a NHP a cenários como subestações. Os tubos rígidos E2E e o isolamento rígido não apenas implementam o provisionamento de serviços E2E, mas também garantem a segurança e a qualidade do serviço.

Em termos de segurança, os sistemas de rede de comunicação totalmente óptica NHP são fisicamente isolados uns dos outros. Com base na estrutura de confiança zero, um sistema de defesa profundo é desenvolvido para a rede de comunicação de energia a fim de atender aos requisitos de disponibilidade, confiabilidade e resiliência dos serviços de energia elétrica.

A Huawei trabalha na área de redes ópticas há quase 30 anos e tem mantido a maior participação de mercado no mercado global de redes ópticas por 13 anos consecutivos. A Huawei faz uso total de sua habilidade tecnológica para explorar continuamente o setor de energia elétrica. Juntamente com a cadeia a montante e a jusante do setor, a Huawei forneceu soluções seguras, estáveis e confiáveis de rede de comunicação totalmente óptica para países e regiões como China, Tailândia, Brasil, Emirados Árabes Unidos e Áustria, acelerando a transformação digital do setor de energia elétrica e remodelando a produtividade do setor.

