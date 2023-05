Huawei lança fone de ouvido FreeBuds 5 com design inovador e ergonômico

Chegando ao Brasil em junho, a novidade une estilo, Inteligência Artificial e áudio de qualidade para oferecer uma experiência totalmente única

SÃO PAULO, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Sempre na vanguarda da inovação tecnológica, a Huawei anuncia ao mercado brasileiro seu novo fone sem fio com design totalmente inédito. Com estética futurista e compatível tanto com iOS quanto com sistema Android, o HUAWEI FreeBuds 5 traz um visual disruptivo, indo além dos fones tradicionais para se tornar um item fashion – além de oferecer áudio de qualidade com certificação Hi-Res e HWA, até 30 horas de bateria, 3 modos de cancelamento de ruído e funções inteligentes.

HUAWEI FreeBuds 5 - fone sem fio futurista

De acordo com Murillo Marques, Gerente de Produtos da Huawei CBG Brasil, "para a quinta geração dos FreeBuds, a Huawei focou em desenvolver um design inédito. Com uma proposta moderna e minimalista, seu formato foi aprimorado por meio de milhares testes e otimizado centenas de vezes com base na simulação da orelha humana usando Big Data. Como resultado, temos um fone estiloso, ergonômico e confortável mesmo após várias horas de uso".

À frente da estética

O design futurista em forma de gota foi desenvolvido após a condução de milhares de simulações ergonômicas, garantindo que as curvas se encaixem nos contornos das orelhas de forma confortável. Fornecendo uma área de contato maior entre os fones e as orelhas, o que reduz a tensão e resulta em uma experiência de uso respirável, o FreeBuds 5 apresenta um design simplificado que maximiza o conforto e a estética. A haste em forma de arco garante que a pressão seja distribuída uniformemente quando o usuário encosta no fone, para que as interações sejam ágeis e sem esforço.

O FreeBuds 5 também possui um desempenho acústico poderoso, graças à sua inovadora arquitetura que separa alto-falante, módulo da bateria e a placa de circuito de controle. Como cada componente funciona de forma independente, a velocidade de carregamento e o desempenho de áudio podem atingir novos patamares.

O FreeBuds 5 vem em três cores vibrantes: Ceramic White (branco), Silver Frost (prata) e Coral Orange (laranja). O estojo de carregamento dos fones também apresenta novo design com formato oval, trazendo um brilho fosco e superfície texturizada. Saindo do convencional, o modelo na cor laranja foi inspirado pelos corais marítimos, com o intuito de colocar em pauta a importância da preservação da flora marinha.

Som com alta resolução de ponta a ponta

É fundamental que os alto-falantes dos fones Bluetooth sejam de qualidade para que possam reproduzir áudio de alta fidelidade, e o HUAWEI FreeBuds 5 também impressiona nessa área. Com um driver ultra magnético equipado com a tecnologia bass turbo, o produto oferece graves potentes com tons que descem até 16 Hz1. Ele também tem resposta de frequência 50%2 maior do que a geração anterior, graças aos ímãs de circuito duplo.

O equalizador triplo adaptativo otimiza a qualidade do som de 100 Hz a 2000 Hz em tempo real3, eliminando variações causadas pelo formato do canal auditivo, status de uso e nível de volume, e fornecendo uma qualidade de som consistente em qualquer cenário, para qualquer pessoa.

O FreeBuds 5 oferece suporte aos codecs4 L2HC e LDAC™ e possui dupla certificação de HWA e Hi-Res Audio Wireless – que reconhece fones com áudio de alta resolução. A taxa de transmissão de áudio nos fones de ouvido pode alcançar até 990 kbps5, com suporte para áudio HD de 96 kHz/24 bits6, para um som puro de alta fidelidade.

ANC de ajuste aberto para uma experiência mais imersiva

O HUAWEI FreeBuds 5 suporta cancelamento de ruído híbrido de três microfones que se adapta ao formato da orelha e ao estado de uso. Com ANC dinâmico inteligente, os fones de ouvido são capazes de identificar o ruído ambiente e ajustar o modo de cancelamento de ruído em tempo real.

A matriz de três microfones dos fones de ouvido funciona em conjunto com um algoritmo de rede neural profunda (DNN), exclusivo da Huawei, cancelando os barulhos ambientes durante as chamadas. Como resultado, o usuário consegue ouvir e ser ouvido de forma clara, mesmo em lugares movimentados como no transporte público ou em restaurantes.

Bateria duradoura e funções inteligentes

Além das características e recursos já mencionados, o FreeBuds 5 utiliza a Inteligência Artificial para proporcionar uma experiência mais intuitiva e completa, facilitando o dia a dia dos usuários. Pelo aplicativo HUAWEI AI Life, é possível fazer a personalização de diversos elementos do dispositivo, inclusive os gestos touch - que trazem desde funções básicas como reproduzir e pausar a música, até aumentar e diminuir o volume ao passar o dedo pela haste do fone. Entre os destaques também se encontram as funções de conectar automaticamente com aparelhos previamente pareados, e a conexão simultânea com dois dispositivos ao mesmo tempo, que identifica e troca automaticamente entre ambos de acordo com a reprodução de áudio.

Em termos de autonomia, o HUAWEI FreeBuds 5 não desaponta. O fone sem fio é capaz de reproduzir áudio por até 30 horas7 com a caixa de carregamento e possui função de carregamento rápido que pode proporcionar até 2 horas7 de música com uma carga de apenas 5 minutos, o que é 200% mais rápido³ do que a geração anterior.

Disponibilidade

Previsão de lançamento no Brasil: 5 de junho de 2023

Promoção de lançamento: R$ 999,00

Revendedor oficial: Fujioka8

Caso queira saber mais sobre o fone, consulte a página oficial do HUAWEI FreeBuds 5.

Para quem tiver interesse, o FreeBuds 5 está disponível desde 17 de maio de 2023 na Amazon internacional8, custando R$ 581 ao usar o cupom HUAWEIFB5.

Sobre HUAWEI Consumer Business Group

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quatorze centros de pesquisa e desenvolvimento foram estabelecidos nos Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. O Huawei CBG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, PCs e tablets, dispositivos portáteis e serviços em nuvem, etc. A rede global da Huawei conta com quase 30 anos de experiência no setor de telecomunicações e se dedica a oferecer os mais recentes avanços tecnológicos aos consumidores em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site oficial da Huawei Brasil e os canais oficiais da marca no Facebook, Instagram e YouTube.

1 Os dados de faixa de frequência vêm de testes em laboratórios da Huawei, nos quais o codec de áudio L2HC/LDAC™ HD foram usados para conexões Bluetooth.

2 Sob a mesma corrente operacional, a resposta de frequência do HUAWEI FreeBuds 5 é 50% maior do que a do HUAWEI FreeBuds 4 nas faixas de frequência baixa e média. Os dados vêm de testes em laboratórios da Huawei.

3 Os dados de teste vêm de testes em laboratórios da Huawei. A experiência real pode variar dependendo status de uso.

4 O L2HC requer certos telefones ou tablets HUAWEI movidos a HarmonyOS 3.0 ou posterior. Para ativar o L2HC, abra o aplicativo AI Life, vá para "Qualidade do som > Priorizar a qualidade do som" e selecione L2HC em "Codec de áudio HD Bluetooth" em "Configurações". A certificação Hi-Res Audio Wireless é baseada no protocolo de transmissão LDAC™ HD, e o protocolo LDAC™ é obrigatório para o dispositivo de reprodução. LDAC™. O logotipo LDAC são marcas comerciais da Sony Corporation.

5 O L2HC fornece taxa de bits de transmissão máxima de 960 Kbps, e o LDAC™ fornece um máximo de 990 Kbps de taxa de bits de transmissão.

6 Habilitar o Smart HD melhora a qualidade do áudio, mas também aumenta o consumo de energia e pode levar ao travamento (especialmente durante uma transmissão de alta taxa de bits e em ambientes de sinal sem fio mais complexo, como centros de transporte, aeroportos e áreas com muitas obstruções/ paredes).

7 A duração da carga da bateria e os dados de carregamento vêm de testes em laboratórios da Huawei. Durante os testes, o áudio no formato AAC foi reproduzido em nível de volume de 50% e com o ANC desabilitado. As configurações padrão foram usadas para outros recursos. Os resultados reais podem variar dependendo do volume, fonte de áudio, interferência ambiental, recursos do produto e hábitos de uso.

8 Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas. Verifique modelos e cores disponíveis.

