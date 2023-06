Huawei lança fone sem fio e pulseira inteligente no Brasil; conheça as novidades

Chegam ao país o HUAWEI FreeBuds 5 e a HUAWEI Band 8 com novos designs e funções aprimoradas

SÃO PAULO, 14 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Com foco em inovação e qualidade, os novos produtos da Huawei buscam elevar a qualidade de vida dos usuários e proporcionar praticidade ao dia a dia por meio de tecnologia de ponta e recursos inteligentes. Enquanto o FreeBuds 5 une um design futurista e ergonômico com áudio imersivo, a HUAWEI Band 8 oferece um assistente para sua rotina e o acompanhamento contínuo da saúde[1].

Áudio de qualidade e acompanhamento do bem-estar com o HUAWEI FreeBuds 5 e a HUAWEI Band 8

"Temos sempre o objetivo de oferecer dispositivos que trazem soluções para as dores e desejos dos consumidores. Todo o processo de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei giram em torno da experiência de uso, aprimorando os nossos produtos por meio de extensos estudos e experimentos que envolvem a aplicabilidade da tecnologia na vida real, ergonomia e as preferências dos mais diversos usuários", afirma Murillo Marques, Gerente de Produtos da Huawei CBG Brasil.

HUAWEI FreeBuds 5

Com um visual totalmente inédito, o design do fone in-ear foi inspirado nas curvas da natureza e na Gota do príncipe Rupert, resultando em uma proposta futurística e funcional, sem abrir mão do conforto. Sendo o primeiro fone TWS com 3 microfones de encaixe aberto, equalizador com adaptação ao ouvido do usuário e ANC dinâmico inteligente[2], o FreeBuds 5 oferece uma experiência de áudio completa e única.

Com certificações Hi-Res e HWA e suporte aos codecs L2HC e LDAC™, o fone traz som de qualidade independente do estilo musical, permitindo personalização dos equalizadores de acordo com a preferência do usuário, enquanto o equalizador triplo adaptativo otimiza a qualidade do som de 100 Hz a 2000 Hz em tempo real[3], proporcionando um áudio consistente para qualquer pessoa, em qualquer cenário, independente do formato do canal auditivo, status de uso e nível de volume.

O fone ainda conta com driver dinâmico magnético duplo, bateria para até 30 horas de uso[4] com a caixa de carregamento, conexão com dois dispositivos ao mesmo tempo, borrachinhas em 3 tamanhos para melhorar o encaixe e aplicativo para gerenciar o uso – com o HUAWEI AI Life app é possível personalizar a experiência dos usuários e escolher entre as opções de controle por gestos.

HUAWEI Band 8

Mais fina do que nunca, a oitava geração da smartband prioriza o conforto em todos os cenários, ao mesmo tempo que traz recursos mais avançados e precisos. Com apenas 8,99mm de espessura e pesando cerca de 14g, o lançamento consegue rastrear o bem-estar¹ dos usuários por meio do monitoramento contínuo da frequência cardíaca, oxigenação do sangue, estágios do sono, stress e até do ciclo menstrual¹. A visão geral de cada um desses indicadores vitais está disponível na própria pulseira, enquanto as análises completas e sugestões de melhoria se encontram no aplicativo HUAWEI Health.

O app também registra os dados dos 100 modos de exercício baseados na ciência que estão disponíveis na HUAWEI Band 8 e traz diversas opções de personalização, tanto das funções oferecidas pela pulseira, quanto dos Watch Faces, oferecendo milhares de mostradores diferentes. Reconhecendo automaticamente corridas e caminhadas ao ar livre, além de 4 tipos de movimentos da natação (com monitoramento cardíaco em tempo real mesmo na água), o dispositivo ainda informa o índice de capacidade de corrida (RAI), carga de treino semanal, período de recuperação sugerido e VO2Max (volume de oxigênio máximo)¹.

Em termos de autonomia, a novidade também se destaca na categoria, já que apresenta até duas semanas[5] de uso com apenas uma carga e tempo de carregamento menor quando comparada à sétima geração, já que a HUAWEI Band 8 pode ser completamente carregada em apenas 45 minutos[6].

Disponibilidade

A HUAWEI Band 8 já está disponível no Brasil, a um preço sugerido a partir de R$ 399,00 no Fujioka , revendedor oficial do produto[7]. Para mais detalhes, consulte a página oficial da Huawei .

O HUAWEI FreeBuds 5 também está disponível para compra no Fujioka 7, pelo preço sugerido de R$ 999,00. Todas as informações sobre o fone também podem ser encontradas no site da Huawei .

Confira estes e outros produtos da Huawei no site da Amazon .

1 Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de medição e os resultados são apenas para referência, não servindo como base para diagnóstico e tratamento.

2 O cancelamento de ruído pode reduzir sua capacidade de perceber alarmes e alertas em seu ambiente. Por favor, certifique-se de que o ambiente é seguro antes de ativar este recurso.

3 Os dados de teste vêm de testes em laboratórios da Huawei. A experiência real pode variar dependendo status de uso.

4 A duração da carga da bateria e os dados de carregamento vêm de testes em laboratórios da Huawei. Durante os testes, o áudio no formato AAC foi reproduzido em nível de volume de 50% e com o ANC desabilitado. As configurações padrão foram usadas para outros recursos. Os resultados reais podem variar dependendo do volume, fonte de áudio, interferência ambiental, recursos do produto e hábitos de uso.

5 A carga do dispositivo pode durar até 14 dias no seguinte cenário de uso: Monitoramento da frequência cardíaca sempre ativado, TruSleep™ desativado à noite, 30 minutos de exercícios por semana, notificações de mensagens ativadas (incluindo 50 mensagens, 6 chamadas e 3 alarmes por dia) e ligando a tela 200 vezes por dia. Os dados são dos laboratórios da Huawei. O uso real pode variar dependendo do produto específico, hábitos de uso e fatores ambientais.

6 Dados dos laboratórios da Huawei. A experiência real pode variar.

7 Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas.

