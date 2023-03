Huawei lança quatro soluções para o mercado de energia elétrica

Objetivo é impulsionar a transição energética global para um ecossistema sustentável e de baixo carbono

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- No MWC 2023, a Huawei, multinacional líder em infraestrutura para Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, realizou o encontro Electric Power Summit com o tema "Encontre as tecnologias certas para impulsionar a transição energética global". Para lidar com os desafios enfrentados pela futura rede, a Huawei desenvolveu quatro soluções, entre as quais estão a Power Distribution IoT Solution.

Zhou Haojie, COO da Unidade de Negócios de Transformação Digital em Energia Elétrica da Huawei, fez a palestra de abertura do encontro. Ele revelou as novas soluções e apresentou as práticas bem-sucedidas da Huawei para o mercado de energia. Haojie explicou que a solução IoT de distribuição centrada na arquitetura 'cloud-pipe-edge-device' consiste em duas sub soluções: TTUs inteligentes e integradas e salas inteligentes. A solução possui funções como reconhecimento de dados, processamento de ponta e aplicativos inteligentes, atendendo aos requisitos de cenários distintos e garantindo operações seguras, estáveis e eficientes.

A Intelligent Substation Inspection Solution elimina 70% da carga de trabalho manual, detectando o status do dispositivo em tempo real e identificando possíveis falhas de forma automatizada. Ela ajuda os clientes a implementar O&M sem ou com o mínimo de funcionários, melhorando assim a eficiência e reduzindo custos.

A Electric Power Wireless Campus Solution ajuda a construir redes confiáveis, seguras e compatíveis com o ecossistema de ponta a ponta para empresas de energia. Ela fornece serviços de acesso de alta qualidade para escritórios móveis e operações de inspeção, integrando percepção com comunicação e reduzindo em 50% os custos de construção de rede.

A Intelligent Wind Power Network Solution gerencia remotamente equipamentos de parques eólicos para aumentar a produção de energia, melhorar a eficiência do gerenciamento e reduzir os riscos de falhas na segurança.

Darmawan Prasodjo, CEO da PT PLN, uma das mais importantes empresas de energia elétrica do sudeste asiático, destacou o papel crucial da tecnologia e das iniciativas ecológicas para permitir que a companhia atinja seus objetivos estratégicos. "Ao alavancar os avanços tecnológicos e adotar a sustentabilidade, a PLN pode acelerar a transição energética e melhorar o desempenho de seus negócios, ao mesmo tempo em que contribui para um futuro mais limpo e sustentável", disse.

A Huawei agora trabalhará com o objetivo de desenvolver soluções para atender aos crescentes requisitos do setor de energia elétrica, garantindo segurança, melhoria da eficiência e desenvolvimento verde e de baixo carbono. "Nosso objetivo é abrir um caminho digital para a transição energética global e alcançar as metas de neutralidade de carbono", finalizou Haojie.

Para mais informações sobre as soluções de transformação digital de energia da Huawei, visite: https://e.huawei.com/en/industries/grid

