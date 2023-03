Huawei lança relatório anual de 2022: Operações estáveis e investimento em P&D

SÃO PAULO, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei divulgou hoje seu Relatório Anual de 2022. A empresa relata operações estáveis ao longo de 2022, tendo gerado CNY 642,3 bilhões (U$ 92,3 bilhões) em receita e CNY 35,6 bilhões (U$ 5,1 bilhões) em lucro líquido. A Huawei continua a fortalecer o investimento em P&D, com um gasto anual de CNY161,5 bilhões (U$ 23,2 bilhões) em 2022, representando 25,1% da receita anual da empresa e elevando seu gasto total em P&D nos últimos 10 anos para mais de CNY977,3 (U$ 140,5) bilhões.

"Em 2022, tivemos um ambiente externo desafiador e fatores não relacionados ao mercado continuaram afetando as operações da Huawei", disse Eric Xu, presidente rotativo da Huawei, na coletiva de imprensa do relatório anual da empresa. "Em meio a essa tempestade, continuamos correndo, fazendo tudo ao nosso alcance para manter a continuidade dos negócios e atender nossos clientes. Também nos esforçamos ao máximo para aumentar a colheita - gerando um fluxo constante de receita para sustentar nossa sobrevivência e estabelecer a base para o desenvolvimento futuro".

Também esteve presente no evento Sabrina Meng, CFO da Huawei. Ela observou: "Apesar da pressão substancial em 2022, nossos resultados gerais de negócios estavam em linha com a previsão. No final de 2022, nosso índice de responsabilidade era de 58,9% e nosso saldo de caixa líquido era de CNY176,3 bilhões (U$ 25,3 bilhões). Os ativos atingiram um trilhão de yuans, compostos principalmente por ativos circulantes, como caixa, investimentos de curto prazo e ativos operacionais. Nossa posição financeira permanece sólida, com forte resiliência e flexibilidade. Em 2022, nosso gasto total em P&D foi de CNY161,5 bilhões, representando 25,1% de nossa receita total – entre as mais altas da história da Huawei. Em tempos de pressão, continuamos – com confiança."

Em 2022, a receita dos negócios de operadoras, empresas e consumidores da Huawei foi de CNY 284 bilhões (U$ 40,8 bilhões), CNY 133,2 bilhões (U$ 19,1 bilhões) e CNY 214,5 bilhões (U$ 30,8 bilhões), respectivamente.

A Huawei é uma forte defensora do crescimento junto com seus parceiros de ecossistema e acredita que a abertura e a colaboração levam ao sucesso compartilhado. A empresa continuou a abrir seus recursos de plataforma em seu portfólio HarmonyOS, Kunpeng, Ascend e nuvem, concentrando-se em melhorar a experiência do desenvolvedor, bem como capacitar e apoiar seus parceiros de ecossistema em todas as frentes. Atualmente, a Huawei trabalha com mais de nove milhões de desenvolvedores e mais de 40.000 parceiros de ecossistema para alimentar a inovação baseada em ecossistema e criar maior valor para seus clientes.

"2023 será crucial para a sobrevivência e desenvolvimento sustentável da Huawei", observou Xu. "As flores de ameixeira tendem a ficar mais doces com o frio rigoroso do inverno. Hoje, a Huawei é como uma flor de ameixeira. Embora seja verdade que temos uma pressão considerável à nossa frente, temos o que é preciso para sair do outro lado - com oportunidades para crescer, um portfólio de negócios resiliente, uma vantagem competitiva única, a confiança duradoura de nossos clientes e parceiros e a coragem de investir pesadamente em P&D. Estamos confiantes em nossa capacidade de superar qualquer desafio que surja em nosso caminho, estabelecendo uma base sólida para sobrevivência e desenvolvimento sustentáveis".

Todas as demonstrações financeiras do Relatório Anual de 2022 foram auditadas de forma independente pela KPMG, uma empresa internacional de contabilidade Big Four. Para baixar o Relatório Anual de 2022, visite: Link

Observação: a taxa de câmbio de fechamento de 2022 é de US$ 1,00 = CNY6,9533

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, conforme a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação, e com a transformação digital, oferecendo soluções de nuvem e servidores de Huawei Cloud, em mais de 170 países e territórios. Com mais de 195 mil funcionários em todo o mundo, a companhia atende mais de um terço da população mundial. A Huawei também acredita que a digitalização é o caminho para um mundo mais sustentável e uma economia zero carbono, baseada em fontes renováveis de energia. Nos últimos 10 anos, nossos investimentos em P&D ultrapassaram US$ 132,54 bilhões, o que coloca a Huawei como a 2ª empresa que mais investe em pesquisa no mundo. É por isso que nos tornamos um dos maiores detentores de patentes do globo. Até o final de 2021, tínhamos 110.000 patentes ativas em todo o mundo. Na nova era digital, a indústria de TIC exigirá ainda mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a Huawei continuará desempenhando seu papel principal na inovação para construir um mundo totalmente conectado e inteligente. Também em 2021, a Huawei foi classificada como a 8ª companhia mais inovadora do mundo, de acordo com o Boston Consulting Group. Há 24 anos no país, a Huawei está no Brasil para o Brasil e quer se tornar cada vez mais uma importante parceira na transformação digital e na contribuição com tecnologias sustentáveis para a sociedade brasileira. Além de líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações, a Huawei tem um perfil integrado, com soluções para os setores público, privado, financeiro, transporte, mineração, energia e nuvem. A empresa possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um Centro de Distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo. Trabalhamos em parceria com brasileiros, impulsionando a inovação e ajudando a desenvolver novos talentos locais para o setor de telecomunicações. Nos últimos 10 anos, treinamos mais de 40 mil talentos em todo o Brasil.

