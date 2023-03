Huawei lança Sala de Aula inteligente 2.0 no MWC 2023

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei lançou uma solução de sala de aula inteligente de última geração no Education Forum, parte do MWC 2023. A solução utiliza o Wi-Fi 7 e dispositivos de borda inteligentes para permitir práticas de ensino inteligentes por meio da sinergia entre a nuvem e a borda. Neste fórum, a Huawei também propôs implementar recursos de educação inclusiva, melhorar os recursos de pesquisa e otimizar o gerenciamento por meio de soluções de educação para todos os cenários e, eventualmente, acelerar a atualização digital do setor de educação.

Em seu discurso de abertura, Mark Yang, diretor da indústria educacional do setor público global da Huawei, disse: "As TICs de última geração estão liderando a transformação digital da educação. Canais de aprendizado diversificados, experiência imersiva e aprendizado universal são tendências. A Huawei se une a parceiros de soluções para ajudar os clientes a construir uma base digital, construir campi e salas de aula inteligentes e digitalizar atividades de ensino. Juntos, estamos promovendo ambientes inteligentes para ensino baseado em cenários, experiencial e interativo para alcançar uma melhor educação e maiores capacidades de pesquisa."

Nadim Abdulrahim, um especialista da indústria do setor público global da Huawei, anunciou o lançamento da solução de Sala de Aula Inteligente 2.0 e apresentou as soluções educacionais para todos os cenários da Huawei. De acordo com o Sr. Abdulrahim, "As soluções de educação da Huawei integram as TICs em cenários de ensino. A Huawei atualiza as salas de aula inteligentes, permitindo uma rede convergente do campus com base no Huawei Wi-Fi 7, que se conecta à rede totalmente óptica com economia de energia para criar um ambiente de ensino inteligente diversificado. Isso ajudará os educadores a romper as limitações de tempo e espaço e permitirá o ensino e aprendizado universais para uma educação igualitária e inclusiva".

A solução da Sala de Aula Inteligente 2.0 oferece as seguintes vantagens:

Os terminais de acesso são atualizados.

O Wi-Fi 7 oferece uma taxa de interface aérea de 18,67 Gbit/s, garantindo um aprendizado on-line tranquilo.

Os dispositivos de borda inteligentes conectam recursos de vídeo à plataforma em nuvem para oferecer funções como presença inteligente, conversão de fala para texto em tempo real e gerenciamento de recursos de vídeo online.

A solução oferece suporte a streaming ao vivo, gravação automatizada e análise de classe, facilitando o ensino inteligente com sinergia entre borda e nuvem.

A Huawei garante serviços de sala de aula inteligentes suaves usando uma rede de campus convergente e NREN. Isso cria uma base de nuvem digital de alto desempenho. Ao focar em salas de aula inteligentes, campi inteligentes e inovação em pesquisa, a Huawei desenvolve soluções educacionais para todos os cenários para impulsionar o desenvolvimento educacional de alta qualidade.

Ana Margarita Reyes, CEO da Maiwei, empresa de tecnologia e inovação da EXSUSA, Panamá, disse: "No Panamá, as TICs convencionais impedem o ensino inteligente. Com a Huawei, estamos construindo campi inteligentes usando o NCE-Campus, um sistema de armazenamento e análise de vídeo e o IdeaHub. Isso está impulsionando a gestão eficiente e inteligente do campus e o ensino digital, resultando em uma melhor experiência de aprendizado".

A Huawei ajudou a promover a educação inteligente com mais de 2800 clientes de ministérios da educação, acadêmicos e institutos de pesquisa em 120 países e regiões. No futuro, a Huawei continuará oferecendo soluções inovadoras baseadas em cenários para o setor educacional, acelerando a transformação digital e ajudando o mundo a cultivar talentos inovadores.

